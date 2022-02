Brucker Autorin mit neuem Roman: Ein Computer wird zum Retter der Welt

Von: Ulrike Osman

Teilen

In der Corona-Pandemie hatte Theresa Hannig genug von düsteren Dystopien. © Hannig

Die Fürstenfeldbrucker Autorin Theresa Hannig zeichnet in ihrem neuen Roman „Pantopia“ eine positive Zukunftsvision.

Fürstenfeldbruck – Die ersten Bücher der Brucker Science-Fiction-Autorin Theresa Hannig waren Dystopien – düstere Zukunftsgemälde einer totalitären, komplett überwachten Welt. Doch in der bedrückenden Corona-Realität des Jahres 2020 machte die 37-Jährige einen Schwenk. In ihrem neuen Roman präsentiert sie den Lesern wieder eine Vision der Welt von morgen – aber diesmal eine positive.

„Pantopia“ (Verlag Fischer Tor) heißt das fast 600 Seiten starke Werk, das am heutigen Mittwoch erscheint. Im Mittelpunkt stehen Patricia und Henry, zwei junge Programmierer, die unbeabsichtigt eine starke Künstliche Intelligenz (KI) entwickeln – ein Computersystem also, das über die gleichen geistigen Fähigkeiten verfügt wie ein Mensch, eigene Motivationen, ja sogar Humor und Empathie besitzt. „Einbug“ nennen die beiden das Programm, weil sie zunächst an einen Fehler im System glauben, als die Künstliche Intelligenz auf Augenhöhe mit ihnen zu kommunizieren beginnt.

Während Hannig in früheren Werken die Risiken von KI darstellt und davor warnt, dass Computer ein eigenes Bewusstsein entwickeln, lässt sie Einbug zum Retter der Welt werden. Ohne zu viel zu verraten – das System hat eine Idee, wie Kriege, Klimawandel und Umweltzerstörung gestoppt werden können. Der faszinierende, logisch klingende und auf gegenwärtige politische Diskussionen Bezug nehmende Plan begeisterte bereits die ersten Rezensenten auf Literaturplattformen im Internet.

Pantopia ist der vierte Roman der Autorin und diesmal kein negativer Blick auf die Künstliche Intelligenz. © tb

„Ich hatte keine Lust mehr auf Dystopien“, sagt Theresa Hannig. „Ich hatte Lust auf Hoffnung und positive Visionen, auf eine Story, in der wir endlich alles richtig machen und die gut ausgeht.“ Das Schreiben der Geschichte war für die Bruckerin auch eine Flucht aus dem Corona-Alltag des Jahres 2020. Sie schuf sich eine eigene Welt als Gegenentwurf zu der von der Pandemie verbreiteten Zukunftsangst und Hilflosigkeit. „Das hat mir extrem geholfen. Tatsächlich war ich beim Schreiben immer total glücklich.“ Schwierig sei allerdings der Wechsel zurück in die reale Welt gewesen, wann immer sie den Schreibcomputer ausschaltete.

Nicht einmal fünf Jahre nach ihrem preisgekrönten Debütroman „Die Optimierer“ hat sich die ehemalige Softwareentwicklerin, SAP-Beraterin und Projektmanagerin gut im Literaturbetrieb etabliert. „Pantopia“ ist bereits ihr viertes Buch. Das Arbeitspensum bewältigt die 37-Jährige, indem sie weitgehend auf Freizeit verzichtet, zumal im November ein politisches Mandat hinzukam – Hannig rückte für die Grünen in den Brucker Stadtrat nach. „Da bin ich noch in der Einfindungsphase.“

Als Nächstes stehen Lesungen in Leipzig, Saarbrücken und Berlin in Hannigs Terminkalender. Eine Kostprobe aus „Pantopia“ wird heute Abend ab 20 Uhr live auf YouTube gestreamt (Link unter https://pantopia.world). Mit dabei sind die Schauspieler Tom Ditz, René Oltmanns sowie Tina und Alexander Schmiedel, letztere drei dem Brucker Publikum aus der Neuen Bühne bekannt. Im Anschluss stellt sich die Autorin den Zuschauerfragen.

Weitere Nachrichten aus Fürstenfeldbruck lesen Sie bei uns.