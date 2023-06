Brucker Biber treten ihren Dienst als Öko-Arbeiter in England an

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Biber fühlen sich in vielen Gewässern der Region wohl. Manchmal stören sie. Beispie © Michael Matziol (Beispielfoto)

Nach wie vor sorgt der Biber auch im Brucker Landkreis immer wieder für Ärger. Manche Tiere werden getötet, andere nicht. Auf vier Biber aus dem Landkreis wartet jetzt eine besondere Aufgabe.

Fürstenfeldbruck – Der Biber gilt als hochintelligent und wirkt in den Augen vieler als eher possierlich. Allerdings kann er gerade Landwirten großen Ärger bereiten, wenn er Gräben aufstaut oder Böschungen unterhöhlt. Gab es früher darüber schon mal öffentlich Streit, so hat sich das Biber-Geschehen mittlerweile eher in den Hintergrund verlagert. Die Behörden greifen in unlösbar wirkenden Fällen durchaus ein.

So gab es im Jahr 2022 im Brucker Landkreis 19 Biber-Entnahmen. Das geht aus einer Antwort der Umweltbehörde im Landratsamt auf Tagblatt-Nachfrage hervor. Entnahme: Das ist der Fachbegriff für Umsiedlung oder Tötung. Im Bereich des Amperkanals an der Polizeischule in Fürstenfeldbruck etwa seien vier Biber mit Fallen gefangen worden, berichtete eine Sprecherin der Behörde.

Wo Biberburgen Naturschutz sind

Ob es den Tiere passt oder nicht: Sie werden künftig in Großbritannien ans Werk gehen. Die Tiere wurden für ein Projekt zur Wiederansiedlung auf der Insel zur Verfügung gestellt. Das Programm in England startete um das Jahr 2020, nachdem der Biber dort – wie hierzulande auch – in den Jahrhunderten zuvor ausgerottet worden war.

In Großbritannien erhofft man sich positive Auswirkungen auf die Natur: Mit ihren Dämmen sorgten die Tiere dafür, in Trockenperioden Wasser zurückzuhalten, verringerten das Risiko von Sturzfluten sowie Erosion und verbesserten die Wasserqualität. Das erklärte ein britischer Projektleiter zu Beginn der Wiederansiedlung. So betrachtet werden die Brucker Polizei-Biber jetzt als Naturschutz-Wächter in Great Britain eingesetzt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Alle 19 überzähligen Biber aus dem Landkreis Bruck wollte man in England dann aber offensichtlich doch nicht haben: 15 der 19 zum Störfall gewordenen Tiere seien getötet worden, erklärt die Sprecherin des Landratsamtes. Diese Tiere stammten aus Revieren im westlichen Landkreis, im Einzugsbereich der Maisach und ihrer Nebengewässer, etwa in den Gemeinden Adelshofen, Moorenweis, Mammendorf, Egenhofen, sowie an verschiedenen Weihern in Mittelstetten und Türkenfeld.

Die Genehmigungen seien in diesen Fällen erteilt worden, weil die Antragsteller durch die bibertypischen Bauaktivitäten mit erheblichen Belastungen konfrontiert gewesen seien. Dem Biber werden Unterhöhlungen von Böschungen an Fließgewässern oder Weihern zur Last gelegt sowie Aufstaumaßnahmen mit der Folge von Überflutungen landwirtschaftlicher Flächen.

Zu viele Tiere richten Schaden an

In einigen Fälle habe der Biber auch die Verkehrssicherheit beziehungsweise die Funktion der öffentlichen Infrastruktur gefährdet. Die ständig erforderlichen Sanierungen an den betroffenen Grundstücken hätten in diesen Fällen aufgrund der hohen Biberdichte nie zu einem länger anhaltenden Erfolg geführt, so dass eine Entnahme alternativlos gewesen sei.

Eine Schätzung, wie viele Biber es im Landkreis gibt, liegt der Behörde nicht vor. Die Tiere seien aber vermutlich in jedem Gewässer, das einen Anschluss an Amper, Maisach oder Glonn hat, anzutreffen. Biber gelten als sehr anpassungsfähig. Wegen der stark gewachsenen Population hätten sie die klassischen Außenbereiche verlassen und seien durchaus auch in städtischen Bereichen anzutreffen, siehe Polizeischule. Biber können in Still-und Fließgewässern sowie Gräben aller Größe unabhängig von der Wasserführung vorkommen. Der limitierende Faktor dürfte die Nahrungsverfügbarkeit sein, sagt die Sprecherin.

Der Bürokratie-Biber

Zahlen, wie häufig die so genannten Biberberater Konflikte mit Landwirten lösen konnten, liegen der Behörde ebenfalls nicht vor. Teil des Bibermanagements in den Behörden ist übrigens auch die Schadensregulierung. Land-, forst- und fischereiwirtschaftliche Schäden könnten grundsätzlich ausgeglichen werden, erklärt so die Behördensprecherin. Voraussetzung ist die rechtzeitige Meldung eines Schaden beim Amt sowie nachvollziehbare Angaben zu Ort und Zeitpunkt der Schadensentstehung sowie zu Art und Umfang. Aus dem Problem-Biber wird so gewissermaßen ein Bürokratie-Biber.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.