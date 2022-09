Brucker Brett’l erhält Kulturförderpreis

Von: Ulrike Osman

Große und kleine Schauspieler des Brucker Brett’ls um die Vorsitzende Carolin Danke (2.v.r.) freuen sich über den Kulturförderpreis. Diesen verlieh Manfred Vögele (r.), Vorsitzender des Kulturvereins Fürstenfeld. © peter weber

Große Freude beim Brucker Brett’l: Das beliebte Laientheater ist der Gewinner des vom Kulturverein Fürstenfeld verliehenen Förderpreises 2021. Die Schauspieler bedankten sich bei der Verleihung mit einem kurzen Auftritt der Nachwuchs-Gruppe.

Fürstenfeldbruck – Für das Brett’l war es zwar nicht die erste Auszeichnung, aber seit Langem die erste Preisverleihung, die live auf der Bühne stattfinden konnte. „Nach der Corona-Zeit tut das richtig gut“, freute sich die Vereinsvorsitzende Carolin Danke. „Mia san total stolz.“

Unter zwölf Vorschlägen hatte die Jury das Brett’l als Preisträger ausgewählt. „Es erfüllt alle Kriterien – ehrenamtliches Engagement, Nachwuchsförderung, künstlerische und inhaltliche Qualität und Verbundenheit zum Landkreis“, sagte Kulturvereinsvorsitzender Manfred Vögele bei der Verleihung im Kleinen Saal des Veranstaltungsforums.

Seine Stellvertreterin Karin Schleicher stellte in ihrer Laudatio das Brett’l als „sehr lebendige bayerische Volksbühne“ in eine Reihe mit dem Komödienstadel und dem Chiemgauer Volkstheater. Mit großem Einsatz und viel schauspielerischem Talent liefere das Laientheater „beste Unterhaltung in bester Wirtshausatmosphäre“.

Wie gut das ankommt, belegte Schleicher mit einer beeindruckenden Zahl. Nicht weniger als 130 000 Zuschauer sahen die Brett’l-Aufführungen seit 1975. In der Anfangszeit fanden diese in der Marthabräuhalle statt – oder im Innenhof Fürstenfelds als Freilichttheater. Das Requisitenlager befand sich dort, wo heute der Stadtsaal ist. Seit 1981 hat der 275 Mitglieder starke Verein sein eigenes Domizil. Damals wurde in Eigenregie ein Stall in Biburg zur Brett’l-Scheune umgebaut.

Ein treues Publikum amüsiert sich dort im Frühjahr und im Herbst über immer neue Komödien. In der Vorweihnachtszeit aber gehört die Bühne den Wölkchen. Die 30-köpfige Nachwuchsgruppe des Brett’ls ist mindestens so begeistert bei der Sache wie die erwachsenen Darsteller – vielleicht auch deshalb, weil Stücke gemeinsam entwickelt und den Kindern und Jugendlichem vom Autorenteam auf den Leib geschrieben werden.

Eine Kostprobe aus dem diesjährigen Stück gaben die Wölkchen bei der Kulturpreisverleihung als Abschluss-Überraschung des Abends. Sie spielten sich selbst – eine vergnügte, ein bisschen chaotische Theatergruppe beim Entwickeln und Probieren eines neuen Stückes.

16. Preisverleihung

Es war das 16. Mal, dass der Kulturverein seinen 2005 ins Leben gerufenen, mit 1000 Euro dotierten Kulturförderpreis verlieh. Im vergangenen Jahr musste die Tradition pandemiebedingt pausieren. Geehrt werden Personen und Institutionen aus dem Landkreis, die sich durch besondere kulturelle Leistungen im Bereich der bildenden und darstellenden Künste, der Literatur, Musik, Heimatpflege oder der Organisation kultureller Veranstaltungen verdient gemacht haben.

Gern bietet der Kulturverein im Rahmen der Preisverleihung jungen Ausnahmekünstlern aus der Region eine Bühne. Heuer war es Florian Wagner aus Olching, der am Akkordeon die Zuschauer begeisterte. Mit seinen 16 Jahren hat der Nachwuchs-Virtuose bereits zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Heuer wurde er in seiner Altersklasse Bundessieger im Wettbewerb „Jugend musiziert“.

Neues Stück

Und das Brucker Brett’l steckt schon wieder im Proben-Endspurt. Das neue Stück „Der nackte Wahnsinn“ feiert am Wochenende, 7. bis 9. Oktober, Premiere. Karten und weitere Termine gibt es über die Internetseite www.bruckerbrettl.de.

