Brett’l-Nachwuchs spielt Märchen

Um das Königreich Bimbelonien und die Prinzessin Bimbelina geht es in dem neuen Kindertheaterstück des Brucker Brett’l. © brucker brett’l

Das Lampenfieber bei 22 Kindern und Jugendlichen steigt: Denn am Sonntag, 4. Dezember, feiert der Brettl-Nachwuchs Premiere mit seinem Stück „Prinzessin Bimbelina und die Rache der bösen Fee“.

Fürstenfeldbruck – Es ist eine Fortsetzung des Frühjahrsstücks, das aber auch als geschlossene Geschichte gesehen werden kann.

Das moderne Märchen für jedes Alter, geschrieben von Birgit Tobisch-Haupt und Susanne Droth, erzählt vom Chaos im Königreich Bimbelonien. Die böse Fee ist zurück und dieses Mal will sie nicht nur das ganze Königreich, sondern auch noch ewiges Leben. Zu alledem ist auch noch Prinzessin Bimbelina spurlos verschwunden. Da müssen die Bewohner ihr Reich retten und die magischen Steine beschützen.

Am Premierensonntag, 4. Dezember, gibt es zwei Vorstellungen um 11.30 und 15.30 Uhr. Weitere Termine sind am 9. Dezember um 16 Uhr, am 11. Dezember um 11.30 und 15.30 Uhr sowie am 18. Dezember um 11.30 und 15.30 Uhr. Karten für alle Vorstellungen gibt es auf der Internetseite www.bruckerbrettl.de.

