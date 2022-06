„Schlimmstes Volksfest aller Zeiten“: Anwohner sprechen von „purem Horror“ - durch Lärm, Gestank und Randale

Von: Peter Loder

Lärm, Gestank und Vandalismus brachten die Brucker Festtage 2022 für die Anwohner. © Privat

Als „puren Horror“ haben die Anwohner das erste Volksfest in Fürstenfeldbruck nach Corona erlebt. Knapp einen Monat nach den Festtagen drängt der zunächst stille Protest nun doch an die Öffentlichkeit.

Fürstenfeldbruck – Etliche Bewohner der benachbarten Mehrfamilienhäuser an der Marthabräustraße machen ihrem Ärger Luft. Vom „schlimmsten Volksfest aller Zeiten“ spricht eine Betroffene gegenüber dem Tagblatt. Mit ihrem Ehemann lebt sie seit 16 Jahren nahe des Festplatzes.

Erstes Volksfest nach Corona-Pause: Anwohner sauer - „Alles verbieselt und verkackt“

Neben der „viel zu lauten Musik“ hätten sich vor allem die zeitweise verlängerten Sperrstunden auf 0.30 Uhr negativ ausgewirkt, so die Anwohner. Feierlustige Nachtschwärmer sollen sich noch bis in die frühen Morgenstunden auf den Grünanlagen, die zu den Wohnblöcken gehören, ausgetobt haben. Wildbiesler und weggeworfene Flaschen seien dabei noch das geringste Übel gewesen. Einige Vergehen haben die Anwohner mit „beweiskräftigen Fotos“ dokumentiert. Darunter sind demolierte Fahrräder.

Mittlerweile sind die Beschwerden über Musik und Randale bei den CSU-Stadträten Martin Kellerer und Andreas Lohde angekommen. Eine Anwohnerin drückt sich im Gespräch mit dem Fürstenfeldbrucker Tagblatt noch drastischer aus: „Alles verbieselt und verkackt. Am Morgen danach stank es zum Himmel.“

Fürstenfeldbruck: „Das ist kein Volksfest, das ist pure Randale“ - Wummernde Bässe unerträglich

Sie verstehe zwar die Feierlust der Jugend, „nicht aber in dieser Art und Weise“. Bisher hätten die Anwohner das alljährliche Volksfest samt „Zwangsbeschallung“ stillschweigend ertragen und akzeptiert, dass es dann eben zehn Tage lautstark hergehe. „Es hat keiner etwas gegen das Fest, solange Rücksicht auf uns genommen wird.“

Diesmal allerdings seien Musik und wummernde Bässe unerträglich gewesen. „Wenn wir wenigstens nach Mitternacht unsere Ruhe hätten, würden wir uns weniger aufregen.“ So aber sei das muntere Treiben nach der Sperrstunde auf der Wiese ungezügelt weitergegangen. „Das ist kein Volksfest, das ist pure Randale.“ Damit sich das nicht wiederholt und sie nicht künftig zur Volksfestzeit in den Urlaub fahren müssen, haben sich Anwohner nun an die beiden Stadträte gewandt.

Volksfest in Fürstenfeldbruck: Anwohner haben Lösungsvorschläge - Sicherheitsdienst ausweiten

Mittlerweile haben Kellerer und Lohde ein entsprechendes Schreiben an Volksfest-Organisator Daniel Brando geschickt. Einer der darin enthaltenen Lösungsvorschläge: Die bislang ausschließlich für das Volksfestgelände zuständige Security-Firma soll ihre Mitarbeiter auch in die benachbarten Wohnanlagen auf Kontrollgänge schicken können. Ferner will Lohde prüfen lassen, ob nicht wie früher ein Absperrgitter den Zugang über den seitlichen „Schleichweg“ zur Marthabräustraße verhindern würde.

Auch das in der Himmelsrichtung gedrehte Bierzelt habe die Lärmbelästigung für die Nachbarn erhöht. Die Musikbühne ist jetzt direkt bei der Wohnanlage platziert. Als zwingend notwendig erachtet Lohde einen mobilen Toilettenwagen, um den zeitweise „überfallartigen“ Ansturm auf das gemauerte WC-Gebäude zu bewältigen.

