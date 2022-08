Brucker Forum feiert 50. Geburtstag

Von: Ingrid Zeilinger

Große Feier im Forum 31: Mit einem interkulturellen Jubiläumsbrunch wurde der 50. Geburtstag des Brucker Forums bunt gefeiert. Das ist aber noch nicht alles. Weitere Veranstaltungen sollen folgen. © BF

Seit 50 Jahren bietet das Brucker Forum Erwachsenenbildung im Landkreis. Und das ist weit mehr als theologische Reihen. In einem halben Jahrhundert ist das Spektrum breiter, ja multikultureller geworden. Diesen Weg will die neue Geschäftsführerin Kerstin Jäger weitergehen.

Fürstenfeldbruck – Auch, wenn hinter dem Brucker Forum ein katholischer Träger steht, so steckt nicht nur Kirche im Programm. Vielmehr hebt der theologische Teil im Programm das Forum ab von anderen Einrichtungen für Erwachsenenbildung wie beispielsweise der Volkshochschule. Das Motto lautet: „Vielfältig, am Puls der Zeit, auf Grundlage des christlichen Menschenbildes“, fasst es die Geschäftsführerin Kerstin Jäger zusammen.

Gegründet wurde das Brucker Forum im Jahr 1972 von Pfarrer Anton Schwaiger, dem damaligen Direktor des Landschulheims Grunertshofen. Erwachsenenbildung gab es schon im Landkreis – etwa durch das Puchheimer Podium und Gröbenzeller Forum, aber auch in Gesprächskreisen und runden Tischen. Nun schuf man ein gemeinsames Dach. Erste Geschäftsführerin war Renate Kaffl.

Heute jährlich über 1100 Veranstaltungen

Schon das erste Programm stellte mit 53 Veranstaltungen eine gute Bandbreite dar. Vor der Corona-Pandemie waren es knapp 1100. Immer dabei sind die theologischen Reihen von Helmut Schnieringer. „Das gehört zu unserem Profil“, sagt Kerstin Jäger.

Dabei scheut das Forum aber nicht davor, auch zu kritischen Themen Stellung zu nehmen. Man befasste sich mit dem synodalen Weg und auch jüngst mit dem Missbrauchsgutachten für das Erzbistum München-Freising.

Genauso willkommen sind Menschen, die mit der Kirche nichts am Hut haben. „Vielleicht finden sie auf diesem Weg wieder einen Zugang“, sagt Jäger. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Denn die Vorträge, Seminare, Führungen und Kurse decken verschiedene Themen ab.

Die beiden Familienstützpunkte setzen den Fokus auf Kinder, Erziehung und Co.. Mit der Fortbildung zum Digitalbegleiter will man nun die Seniorenbildung ausbauen.

Ein Zentrum für interkulturelle Bildung

Als Zentrum der interkulturellen Erwachsenenbildung wurde 2011 das Forum 31 in der Heimstättenstraße eröffnet. Dort dreht sich alles um Veranstaltungen aus aller Welt, Familie, Körper und Geist. „Es war schön, einen passenden Raum in diesem Wohnviertel als Ort der Begegnung zu finden“, sagt Kerstin Jäger. Diese Vielfalt zeigte sich auch beim Fest der Kulturen. „Ich hoffe, es wird es nächstes Jahr wieder geben.“

In 50 Jahren hat das Team des Brucker Forums viel auf die Beine gestellt: Eine Pilgerreise nach Jerusalem, eine Lichtinstallation von Georg Trenz mit dem Titel „Gott in Wort und Klang“ in St. Bernhard, die Wochen gegen Rassismus und die interkulturellen Tage. Das Projekt „Brucker Land blüht auf“ mit der Solidargemeinschaft Brucker Land wurde 2020 als offizielles Projekt der UN-Dekade „Biologische Vielfalt“ ausgezeichnet. Zudem rief das Brucker Forum 2004 die Gesundheitstage ins Leben und veranstaltete diese bis 2009 – dann übergab man an das Veranstaltungsforum.

Die Arbeit macht ein Team von zehn Hauptamtlichen, der zehnköpfige ehrenamtliche Vorstand um Tommy Beer sowie rund 60 ehrenamtliche Bildungsbeauftragte. Sie kümmern sich in den 34 Mitgliedsorganisationen, vor allem Pfarreien, um das Programm. Während des Corona-Lockdowns wanderte vieles ins Online-Format. Diese Option will man beibehalten. Doch inzwischen erfreuen sich auch die Präsenz-Veranstaltungen wieder großer Beliebtheit. „Wir wollen wieder auf das Vor-Corona-Niveau kommen“, sagt Geschäftsführerin Jäger.

Die 50-Jährige leitet das Brucker Forum seit einigen Monaten. Die dreifache Mutter arbeitete zunächst beim Kreisjugendring in der Mitarbeiter- und Jugendbildung. 2009 wechselte sie nach der Elternzeit zum Forum und kümmerte sich als pädagogische Mitarbeiterin zunächst um die Familienbildung.

Als Geschäftsführer Benedikt Rossiwal in Elternzeit ging, übernahm sie zunächst kommissarisch die Geschäftsführung und dann ganz.

Großer Festakt im Oktober geplant

Derzeit dreht sich alles ums Jubiläum. Gefeiert wurde schon mit einem interkulturellen Jubiläumsbrunch im Forum 31 und einem Ehrenamts-Abend mit Hans Well. Im Oktober folgt der Festakt. Dann startet auch das neue Programm, das unter dem Jahresthema „Balsam für uns alle“ steht. Ziel ist es, nach den Corona-Entbehrungen etwas für Körper und Seele zu bieten. Dazu sind viele ganz verschiedene Veranstaltungen geplant – unter anderem eine mit St. Ottiliens Erzabt Wolfgang Öxler.

