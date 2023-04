„The Taste“: Brucker hat zweite Chance bei TV-Kochshow

Von: Thomas Benedikt

Erfahrung an den Kochplatten des TV-Studios hat Yassin M’Harzi bereits. Nun tritt der Brucker erneut bei der Sendung „The Taste“ an und will mit Risiko und Kreativität die vier Coaches überzeugen. © SAT.1/Jens Hartmann

Die Kochsendung „The Taste“ geht in die 11. Staffel. Das Besondere an der diesjährigen Ausgabe: Es stehen nur Teilnehmer früherer Staffeln am Herd. Mit dabei ist auch der Brucker Yassin M’Harzi.

Fürstenfeldbruck – Für den damaligen Hobbykoch war die erste Teilnahme ein Türöffner in die Welt der Gastronomie.

Yassin M’Harzi hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, als er die Anfrage erhielt, ob er nicht noch einmal bei der SAT.1-Show starten möchte. „Ich habe schon ein bisschen mit mir gehadert“, sagt der 31-Jährige. Denn so schön die Erfahrung beim ersten Mal auch war. „Das war schon eine Stresssituation.“ Drei Tage Bedenkzeit erbat er sich, doch schon am Morgen darauf sagte er zu. „Meine Neugier war dann doch zu groß“, sagt M’Harzi, der bei seinem ersten Versuch 2020 bis in die Final-Show gekommen ist.

The Taste: Das Angebot danach

Zum Sieg reichte es damals zwar nicht ganz, doch die Teilnahme hat sich für den 31-Jährigen trotzdem gelohnt. Denn im Nachgang der TV-Show wurde ihm die Leitung einer Münchner Kochschule angeboten. M’Harzi, der damals eigentlich nur Hobbykoch war und Wirtschaftsingenieurwesen studierte („Das will ich noch fertig machen.“), ließ das Studium erstmal ruhen und wagte den Schritt in die Welt der Gastronomie. Er hatte zwar auch mit dem Gedanken gespielt, ein Restaurant zu eröffnen. „Aber ich bin zu dem Schluss gekommen, dass mir die Kochschule eher liegt“, sagt der 31-Jährige, der sich demnächst auch mit einer eigenen Kochschule selbstständig machen will. „The Taste hat mir geholfen, den Schritt vom Hobby zum Beruf zu wagen.“

Und so stürzt sich der Brucker ab Mittwoch, 3. Mai, erneut in den TV-Wettstreit. Der Clou der Koch-Show ist, dass die Teilnehmer das Geschmackserlebnis seines ganzen Gerichts auf einen Löffel packen müssen. Über diese urteilen dann prominente Gast-Juroren aus der Gastro-Szene und die vier Coaches der Teilnehmer. Heuer sind das die Star-Köche Tim Raue, Alexander Kumptner, Alexander Herrmann und erstmals Nelson Müller.

The Taste: Harter Wettkampf

M’Harzi stellt sich auf einen harten Wettkampf ein. Schließlich seien alle Teilnehmer erfahren bei „The Taste“ – viele von ihnen sind bei ihren ersten Versuchen in der Show weit gekommen. Die Strategie für den Brucker sei deshalb klar: „Volles Risiko.“ Er werde versuchen, mit Kreativität zu punkten, sagt M’Harzi. „Einfach mitschwimmen, reicht bei der Konkurrenz nicht“, ist sich der 31-Jährige sicher. Dass da auch Mal was daneben gehen kann, ist ihm klar. Aber er könne das Ganze komplett ohne Druck angehen.

Zeitdruck bei den Aufgaben wird er aber spüren. Gerade einmal 60 Minuten haben die Kandidaten, um alles zuzubereiten und die Löffel ansehnlich anzurichten. Bei der Teilnahme 2020 sorgte das regelmäßig für chaotische Zustände an der Kochstation des Bruckers, was seine Coaches allen voran Tim Raue immer wieder zur Verzweiflung trieb. Zwar sagt M’Harzi, dass er als Kochschul-Leiter natürlich strukturiert arbeitet und genau das in seinen Kursen vermittelt. „Aber wenn es schnell gehen muss, ist die Ordnung sekundär.“ Der penible Raue wird es mit Schrecken vernehmen.

Der Frage, unter welchem Coach er letztendlich kochen wird, blickt M’Harzi aber gelassen entgegen. „Ich habe da keine Präferenz und bin ganz offen.“ Bei seiner Teilnahme vor knapp drei Jahren gehörte er zu den Teams von Tim Raue und Alexander Herrmann. Wo er in dieser Staffel landet, kann der 31-Jährige noch nicht verraten. Dazu müssen die Zuschauer schon am Mittwoch den Fernseher einschalten.

The Taste

läuft ab 3. Mai immer mittwochs um 20.15 Uhr auf SAT.1. Wer eine Folge verpasst, kann sie im Nachgang in der Mediathek des Senders und auf Joyn ansehen.

