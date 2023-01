Brucker Künstler mit Verdienstorden geehrt

Von: Ulrike Osman

Große Ehre: Der Brucker Künstler Radu-Anton Maier (M.) erhält im Generalkonsulat in München im Rahmen einer Verleihung den Kultur-Verdienstorden. Diesen überreichten ihm die rumänische Botschafterin Adriana Stanescu und Emanuel Ioana, Wirtschaftsreferent des rumänischen Konsulats in München. Die Auszeichnung bedeutet ihm viel. © Dr. Svetlana Maier

Um sein künstlerisches Talent frei ausleben zu können, floh Radu-Anton Maier einst aus seinem Heimatland Rumänien. Später erst erfährt er Anerkennung für seine Arbeiten.

Fürstenfeldbruck – Jetzt wurde der mittlerweile in Bruck lebende Künstler mit dem rumänischen Kultur-Verdienstorden ausgezeichnet.

Das Verhältnis des Brucker Künstlers Radu-Anton Maier zu seiner Heimat Rumänien war nicht immer einfach. Während der sozialistischen Herrschaft war eine freie künstlerische Entfaltung für ihn unmöglich – er verließ das Land. Erst seit dem Ende des Ceausescu-Regimes erfährt er von dort Wertschätzung als bedeutender Vertreter des Post-Avantgardismus. Kürzlich ist Radu-Anton Maier für seine Lebensleistung mit dem Kultur-Verdienstorden ausgezeichnet worden.

„Das war eine große, sehr erfreuliche Überraschung“, erzählt der Künstler. Er erfuhr davon über Bekannte, die die Pressemitteilung in einer rumänischen Zeitung gelesen hatten. Die offizielle Benachrichtigung über die Ordensverleihung im Generalkonsulat in München hatte den Künstler da noch gar nicht erreicht. „Da wir nicht in Rumänien wohnen, sind die Wege länger“, sagt Maiers Ehefrau Svetlana und lacht.

Die Auszeichnung aus der Hand von Botschafterin Adriana Stanescu bedeutet dem 88-Jährigen viel. „Es ist eine Art von spiritueller Wiederkehr dorthin, wo meine künstlerische Karriere begann.“ Dass der 1931 geschaffene Orden seine internationale Bekanntheit weiter fördern dürfte, ist ein willkommener Nebeneffekt. Der Künstler plant derzeit Ausstellungen in Bruck, München, Ingolstadt, Nürnberg, Berlin und in Rumänien.

Seine Schaffenskraft ist ungebrochen, obwohl nächstes Jahr im April der 90. Geburtstag im Kalender steht. „Die Seele eines Künstlers ist immer jung“, sagt Radu-Anton Maier. In den letzten drei Jahren hat er seine Studienreisen coronabedingt stark eingeschränkt.

Stattdessen widmete er sich intensiv den Natur- und Reliefs-Formationen in Bayern. Herausgekommen sind leuchtende, farbintensive Landschaftsbilder – filigrane Welten, in denen er sich mehr mit Details beschäftigt als in früheren Werken. Er möchte „amplifizieren, komplizieren oder simplifizieren, was uns von der Natur angeboten wird, um sie besser zu begreifen“. Viele der Bilder sind in einem Kunstband und einem jüngst erschienenen Kunstkalender zu sehen.

Seine Galerie „RaduArt“ im Herzen Brucks ist für den 88-Jährigen Arbeits- und Ausstellungsort zugleich. Oft kommen Passanten einfach herein, wenn sie abends noch Licht sehen. Manchmal entwickeln sich lange Gespräche mit dem Künstler und seiner Frau. Die beiden leben inzwischen seit vielen Jahren in Bruck und fühlen sich heimisch. „Es ist sehr schön, beim Spazierengehen erkannt zu werden.“ Diese Begegnungen bezeichnet der Künstler als „eine Art Tankfüllung“ und „Treibstoff für meine weiteren Kunstimpulse“.

