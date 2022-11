Brucker Land und Ernährungsrat im Bayerischen Fernsehen

TV

Von Tobias Gehre schließen

Das Engagement der Solidargemeinschaft Brucker Land und des Ernährungsrats Fürstenfeldbruck wird am Mittwoch, 16. November, in der Abendschau des Bayerischen Rundfunks vorgestellt.

Fürstenfeldbruck - Bei einem Bauernfrühstück konnten die Sprecher des Ernährungsrats, Michaela Bock und Richard Bartels, zusammen mit den Marktbetreibern die Bemühungen um die regionale Nahrungsmittelversorgung darstellen.

Aktueller Gesprächsstoff war dabei auch die regionale Genusswoche mit zwölf heimischen Gaststätten. Der Ernährungsrat will damit erreichen, dass auch in den Gasthäusern möglichst viele regionale und ökologische Nahrungsmittel angeboten werden. Nicht zuletzt will man auch mithelfen, dass nach der Pandemie die örtlichen Wirtschaften wieder mit Leben erfüllt werden. Der Beitrag wird um 17.30 Uhr in der Abendschau ausgestrahlt.

