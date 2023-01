Brucker Rockmusiker bringen Marthabräu-Halle zum Beben

Von: Peter Loder

In der Halle war gut was los. © Weber

Mehr als vier Stunden lang gab’s mächtig was auf die Ohren – nur in der Umbaupause zwischen den Auftritten liefen die Gehörgänge ein paar Minuten im Schongang.

Fürstenfeldbruck - Beim ersten Hardrock-Abend in der Marthabräuhalle bebten die denkmalgeschützten Holzwände in ihren Grundfesten. Fast 500 größtenteils in Ehren ergraute Edelfans huldigten dem hämmernden Sound von AC/DC, Rammstein oder Motörhead. Noch eher zart eingestimmt vom Heimspiel der zwei Bayrisch-Brucker L&M-Akustikrocker Lars Gillmaier und Markus Lechner lud sich die Atmosphäre danach zunehmend auf, als die Lokalmatadoren von AC/Roses (Foto links) die Bühne heiß gemacht hatten. Nach den jungen Musikern folgte der Hauptact des Abends mit der schon bei großen Festivals erprobten Augsburger Label Z-Band.

