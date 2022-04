Brucker Unternehmer verhandeln in TV-Sendung

Teilen

Die beiden Geschäftsführer von LAIK, Tobias Jung (l.) und Denis Dostmann mit ihrem patentierten Ausziehtisch in Lamellendesign. © Metzler

Ein Tisch, den man wie eine Ziehharmonika um die Hälfte seiner Grundlänge ausziehen kann: Das haben vier Gründer der Fürstenfeldbrucker Firma LAIK erfunden.

Fürstenfeldbruck – Nun hoffen sie auf prominente Sponsoren: Am Montag, 4. April, zum Start der 11. Staffel, sind Tobias Jung (45), Anita Pfattner (48), Denis Dostmann (47) und Mark Löhr (51) bei der TV-Sendung „Die Höhle der Löwen” zu sehen.

In der Jury der 11. Staffel sitzen Familienunternehmerin Dagmar Wöhrl, Finanzunternehmer Carsten Maschmeyer, Handelsprofi Ralf Dümmel, Green-Tech-Investor Nico Rosberg, Konzernchef Nils Glagau, Beauty-Expertin Judith Williams und Medienmogul Georg Kofler.

In der Sendung müssen sich verschiedene Unternehmer vor der Jury präsentieren und ihre Erfindung vorstellen. Dann bieten sie den Juroren Firmenanteile zu einer bestimmten Summe an in der Hoffnung, dass einer der „Löwen“ zuschlägt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Wir haben ein Möbelstück entwickelt, das eine Revolution auf dem Markt darstellt”, sagt Tobias Jung (45) über den besonderen Tisch mit dem Produktnamen iLAIK. „Sobald Leute unser Produkt sehen, sind sie einfach begeistert.” Gemeinsam mit seinen Kollegen präsentiert er in der Sendung das Möbelstück mit Lamellen-Funktionsprinzip.

Kollegin Anita Pfattner sagt: „Wir haben den iLAIK erfunden. Den am einfachsten auszuziehenden Tisch der Welt.“ Stufenlos und ohne Ansteck- oder Einlegeplatte kann der Tisch verlängert und wieder zusammengeschoben werden.

Das Material ist laut dem Unternehmen eine speziell verleimte Verbundholzplatte aus Birke, die sehr stabil und elastisch ist. Dabei können sogar Gegenstände wie beispielsweise Gläser, Teller oder Flaschen auf der Platte stehen bleiben, ohne um- oder herunterzufallen.

Das Lamellendesign, das durch präzise geführte, computergesteuerte Laserschnitte zustande kommt, ist sogar patentiert. Der Tisch kann von Kunden über die Homepage konfiguriert werden.

Für 350 000 Euro bieten die Fürstenfeldbrucker zehn Prozent ihrer Firmenanteile. Ausstrahlungstermin ist am Montag um 20.15 Uhr.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.