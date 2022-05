Bruckerin sammelt Müll und kümmert sich um saubere Stadt

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Auch diese Aschenbecher stammen von der Bruckerin, die anonym bleiben will. © imu

Seit zwei Jahren zieht eine Brucker Seniorin als fleißige Müllsammlerin durch die Stadt. Ihre Mission: „Ich will, dass Fürstenfeldbruck sauberer, schöner und sicherer wird.“

Fürstenfeldbruck – Besonders die Skaterbahn liegt ihr am Herzen, aber auch der kleine Park an der Amper.

Schon vor vielen Jahren hat sie angefangen, an der Schule Nord Glasflaschen mitzunehmen und im nächsten Container zu entsorgen. Ihr ganzes Arbeitsleben über behielt sie das bei. Und jetzt, im Unruhestand, kümmert sie sich um weitere Flecke im Stadtgebiet. Unter anderem um die Skaterbahn – die „Partymeile“, wie sie die Anlage nennt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Mit ihren drei Enkelkindern ist sie gerne auf dem Gelände, auf dem alle so schön spielen könnten. Doch ansehnlich ist es nicht: Vorne liegen Schokoladenpapierl, die Kinder achtlos fallen lassen. In der Mitte folgen Flaschen von Jugendlichen. Und hinten liegen Glasscherben, Tüten und Pizzakartons. Mehrmals in der Woche räumt die Bruckerin, die ihren Namen nicht verrät, die Hinterlassenschaften weg und ist auch in Kontakt mit den Bauhof- und Rathausmitarbeitern. „Es ist besser als im vergangenen Jahr.“ Ein Pate wäre schön, der mit den Jugendlichen spricht und aufpasst, findet sie. „Denn man kann mit allen sprechen.“

Zigarettenstummel

Ein Dorn im Auge sind ihr auch Zigarettenstummel. Hier ist die Müllsammlerin selbst aktiv geworden. Im kleinen Park an der Amper, aber auch an der Skateranlage und am Spielplatz der Schulen West und Nord hat sie Metallbüchsen aufgestellt. „Die werden als Aschenbecher gut angenommen“, erzählt sie. Regelmäßig leert sie die Dosen aus und freut sich über den kleinen Erfolg. „Ein bisschen was geht schon, aber es dauert so lange.“

Ein weiterer Erfolg: An der neuen Bushaltestelle über der Lände steht nun ein Abfalleimer. Lange genug hat die Seniorin dafür gekämpft. Doch die Mühe hat sich gelohnt: „Natürlich ärgere ich mich, aber ich sehe kleine Fortschritte.“ imu

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.