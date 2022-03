Brucks letzter großer Metzgermeister

Von: Ulrike Osman

Teilen

Hans Kneissl liebte die Berge. © mm

Er galt als letzter großer Metzgermeister von Bruck. Hans Kneissl übernahm bereits im Alter von 20 Jahren den traditionsreichen Familienbetrieb in der Hauptstraße.

Fürstenfeldbruck – Seine Großeltern hatten das Geschäft 1904 eröffnet und es unter den Brucker Metzgereien zur ersten Adresse gemacht.

Für den 1932 geborenen Hans Kneissl stand der eigene Berufsweg nie in Frage – das Metzgerhandwerk war seine Berufung. Dass er 1950 die Gesellenprüfung als bester von 110 Prüflingen ablegte, war fast schon logisch. Noch bevor er den Meistertitel in der Tasche hatte, starb sein Vater. Ab diesem Tag trug Kneissl die Verantwortung für den Betrieb und die Mitarbeiter. Fachlich top, entscheidungsfreudig und durchsetzungsstark, war er für die Aufgaben gut gerüstet. Größten Wert legte er stets auf die Qualität seiner hausgemachten Wurstwaren und Schinken. Da konnte er sogar etwas pedantisch sein, doch der Erfolg gab ihm recht.

Bei der Innung

Nebenbei engagierte sich Kneissl als Fachlehrer an der Brucker Berufsschule und in der Metzgerinnung, zuletzt neun Jahre lang als Obermeister. Auch hier trat er in die Fußstapfen des bewunderten Großvaters, den die Nazis 1933 wegen politischer Unzuverlässigkeit aus dem Amt vertrieben hatten.

Die Geschichte des Familienbetriebs und die Biografie seines Großvaters schrieb der an Philosophie interessierte, gebildete und belesene Kneissl in einer Chronik nieder, in der er sich auch mit der bayerischen Geschichte auseinandersetzte. Den Ausgleich zu seinem arbeitsreichen Alltag fand der Brucker in den Bergen. Sonntags früh raus zum Skifahren, zum Bergsteigen oder zum Wandern – das war eine der Leidenschaften, die er mit seiner zweiten Frau Anneliese teilte.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Eine zweite war die Liebe zum Ammersee. Nachdem Kneissl 1997 die Metzgerei aufgegeben hatte, zogen die beiden ganz in ihr Wochenenddomizil nach Inning (Landkreis Starnberg). Doch auch von hier aus blieb der Brucker seiner Heimatstadt verbunden. Er hielt Kontakt zu seinen Berufskollegen, die seinen Rat bis zum Schluss schätzten. Und er behielt die Brucker Lokalpolitik im Auge, indem er sich von einer ehemaligen Mitarbeiterin die interessantesten Berichte aus dem Tagblatt zuschicken ließ – die er auch gerne in Leserbriefen kommentierte.

Das Schreiben war für ihn ein Weg, Belastendes zu verarbeiten – zum Beispiel seine Sorgen über den eigenen Berufsstand und das Verschwinden kleiner selbstständiger Metzgereien. Seine Gedanken notierte er zunächst auf unzähligen Zetteln, doch den fertigen Text übertrug er stets sorgfältig in den Computer. Berührungsängste mit neuen Technologien waren ihm auch im hohen Alter fremd.

Lesen Sie auch Engagierter Landwirt, der eigentlich zuerst keiner sein wollte Michael Leutenstorfer war eine Persönlichkeit, die das Dorfleben in Puchheim-Ort in den vergangenen Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat – als Landwirt, als tragende Säule in bäuerlichen Organisationen, als ehrenamtlich Engagierter in vielen Vereinen. Engagierter Landwirt, der eigentlich zuerst keiner sein wollte Plötzlicher Tod mit 52: Glonn trauert um beliebten Wirt Sepp Gruber, Chef der „Wiesmühle“, ist mit nur 52 Jahren gestorben. Glonn trauert um einen, der nicht nur kochen, sondern es auch mit den Menschen konnte. Plötzlicher Tod mit 52: Glonn trauert um beliebten Wirt

Drei Kinder hatte Hans Kneissl aus seiner ersten Ehe, zwei Stiefkinder aus der zweiten. Später kamen fünf Enkel und eine Urenkelin hinzu. Dass seine Tochter Christine mit 17 Jahren bei einem Autounfall ums Leben kam, war ein Schicksalsschlag, der ihn bis zu seinem eigenen Tod begleitete. In den letzten beiden Jahren gesundheitlich stark eingeschränkt, war Hans Kneissl bis zuletzt geistig hellwach. Er wurde 89 Jahre alt.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.