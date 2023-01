Richtfest am Neubau: Brucks neue Vorzeigeschule nimmt Form an

Von: Dieter Metzler

Feierten das Richtfest (v.l.): Architekt Simon Winter, OB Erich Raff und Zimmerer Frank Grottenmüller. © metzler

Vertreter der Stadt und der beteiligten Baufirmen haben am Mittwoch das Richtfest für den Neubau der Grundschule West II gefeiert.

Fürstenfeldbruck – Mit dem Bau neigt sich zwar nicht das größte, aber das teuerste Projekt der Stadt in den letzten Jahrzehnten seinem Ende entgegen, sagte Oberbürgermeister Erich Raff.

„Es ist ein weiteres Vorzeigeobjekt in unserer schönen Stadt“, so Raff. „Ich bin mir sicher, dass sich alle Schüler und Lehrer darin wohlfühlen werden. Sie ziehen in ein modernes und nach pädagogisch aktuellen Gegebenheiten errichtetes Gebäude ein, in dem der Unterricht Spaß machen wird.“

Sportlich, aber machbar

„Sportlich, aber machbar“, lautete die Aussage der Architekturbüros bei der ersten Zusammenkunft Ende 2019. Schließlich erwies sich der Zeitplan doch nicht als haltbar, und die Fertigstellung musste auf September 2023 verschoben werden. Auch wenn es im Stadtrat manchmal geknirscht habe, sei die parteiübergreifende Besetzung der Lenkungsgruppe harmonisch gewesen, lobte Raff. Er dankte Rektorin Tanja Stock dafür, dass sie sich zwar eine schöne und moderne Schule gewünscht, aber andererseits Verständnis für die festgelegte Kostengrenze von 35 Millionen Euro gehabt habe. Die gute Planung und Zusammenarbeit mit allen beteiligten Firmen sei die Basis dafür gewesen, dass der zeitliche Rahmen erfüllt wurde. Nun hofft Raff, dass auch in den nächsten sieben Monaten der Zeitplan eingehalten wird, damit die Schule 2023 in Betrieb genommen werden kann.

„Ich sehe der Fertigstellung der Schule in freudiger Erwartung entgegen“, sagte Rektorin Tanja Stock, auch Mitglied der Lenkungsgruppe für den Schulneubau. „Es ist einfach wunderbar, dass der Schulbau so konkrete Züge annimmt. Dass der ohnehin straffe Zeitplan in Anbetracht der Umstände, die zu Baubeginn keiner ahnen konnte, dennoch so planmäßig verlief, freut mich sehr.“

Konsequente Umsetzung

Bevor sich Architekt Simon Winter vom Büro Köhler beim Planungs- und Bauleitungsteam, dem Projektteam, der Lenkungsgruppe sowie Schulleiterin Stock dafür bedankte, dass alle die Ideen und Vorschläge mitgetragen haben und damit eine konsequente Umsetzung des Wettbewerbsentwurfs möglich machten, erläuterte der Architekt in groben Zügen den Neubau der Schule. Die vierzügige, barrierefreie Grundschule mit einer Doppelsporthalle biete maximal 400 Schülern Platz. Die Räume erfüllten zudem die aktuellen pädagogischen Anforderungen. Sie werde als Lebensraum verstanden, so Winter. Nicht zuletzt deshalb, weil hier Ganztagsbetreuung im gebundenen Ganztagsunterricht, aber auch als verlängerte Nachmittagsbetreuung stattfinden könne. Aus diesem Grund sei die Schule auch in vier Lernhäuser, eines für jede Jahrgangsstufe, unterteilt.

Werkstätten

„Gruppenräume, Klassenzimmer und Gemeinschaftsflächen ermöglichten Rückzug und Kommunikation, Differenzierung und Projektarbeit, aber auch, wenn erforderlich, klassischen Frontalunterricht.“ Darüber hinaus verfügten Lehrer mit dem Teamraum über ein direkt zugeordnetes Vorbereitungs- und Arbeitszimmer.

Drei Lernwerkstätten ermöglichten zudem Stationen-Unterricht. Dass die Schule in einer energetisch hochwertigen Bauweise und aus umweltschonenden Baustoffen errichtet wird, verstehe sich von selbst.

