Bruder Barnabas denkt schon an die nächste Starkbierrede

Von: Peter Loder

Kabarettist Jürgen Kirner (M.) hatte zu seinem Fürstenfeld-Heimspiel und seinen Brettl-Spitzen „Conny & die Sonntagsfahrer“ mitgebracht. © loder/archiv

Zuletzt hatte er als „Bruder Barnabas“ am 29. Februar 2020 mit seinen zündenden Krüglreden das Publikum im Veranstaltungsforum begeistert. Dann lähmte die Pandemie neben dem Spaß auch die Künstlerszene.

Fürstenfeldbruck – Nun kehrte der Starkbier-Mönch als leibhaftiger Jürgen Kirner zurück auf die Fürstenfeld-Bühne, die für den Kabarettisten, Volkssänger und Schauspieler das zweite Wohnzimmer ist. Mit seinen „Brettl-Spitzen“, die regelmäßig für Spitzenquoten im Bayerischen Fernsehen sorgen, ist er derzeit auf Tour durch ganz Bayern. Zum Zwischenstopp und Comeback im Schatten der Klosterkirche hatte Jürgen Kirner am Sonntag unter anderen Roland Hefter sowie „Conny & die Sonntagsfahrer“ mit ihren Songs aus den 50ger- und 60ger-Jahren mitgebracht.

„Do bin i dahoam“, frohlockte der 62-Jährige schon beim Soundcheck zwei Stunden vor Showbeginn. Er wandelte zielsicher durch das Veranstaltungsforum, kümmerte sich um die kulinarische Versorgung der elfköpfigen Künstler-Crew und schwelgte vor allem in Erinnerungen. Denn Kirner, der demnächst sein 40. Bühnenjubiläum feiert, gastierte schon in Bruck, als der vor zehn Jahren verstorbene Happo Schmidt die hiesige Kulturszene neu in Schwung gebracht hatte und es das Fürstenfeld-Ambiente in der heutigen Form noch gar nicht gab. „Damals spielten wir im Winter in der Scheue der früheren Stallungen“, erinnert er sich. „Draußen bildeten sich Eisblumen an den Fenstern, drinnen war es kalt wie in einem Eiskeller. Je mehr Leute dann kamen, desto dampfiger wurde es.“

Seitdem hat der im Herzen von Lochhausen mit Blick auf den Kirchturm lebende Kirner einen heißen Draht in die Nachbarschaft und „alles im Blick“. Weshalb er sich auch zutraut, „locker innerhalb von einer Woche“ eine brandaktuelle Krüglrede aus dem Ärmel zu schütteln, in der jeder Stadtpolitiker sein Fett für die gerade fabrizierten Entscheidungen ab bekommt.

Die nächste Gelegenheit dazu hat er – sofern alles ohne Virus-Störungen läuft – zwar erst in knapp einem Jahr, aber wenigstens noch gerade rechtzeitig, um der dann gleich nach der Starkbier-Predigt anstehenden OB-Wahl den letzten Schliff zu verleihen. Gedanken dazu hat er sich bereits jetzt bei seinem Fürstenfeld-Comeback gemacht, die mögliche Kandidatenliste abgearbeitet und zumindest „sein“ Veranstaltungsforum schon mal mit dem Prädikat „Da könnte man mehr daraus machen“ zurechtgestutzt. Sein nächstes Heimspiel hat Kirner im Juli gleich neben seinem richtigen Lochhausener Wohnzimmer, wenn er in Gröbenzell die Stockwerk-Open-Air-Serie eröffnet.

