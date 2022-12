Buch über Tsunami hilft bei der Trauma-Bewältigung

Von: Ingrid Zeilinger

Monika Keck kann nach der Tsunami-Katastrophe wieder lange Strecken schwimmen. © newman pictures

Es sollte ein schöner Zweiter Weihnachtsfeiertag werden, doch es endete in einer Katastrophe: Auch Monika Keck erlebte vor 18 Jahren am 26. Dezember mit, wie der Tsunami am Indischen Ozean über 230 000 Menschenleben auslöschte.

Fürstenfeldbruck – Nun hat die Bruckerin ihre Erinnerungen und die Verarbeitung der traumatischen Erlebnisse in einem Buch niedergeschrieben.

Angehörige und Überlebende hätten im Zusammenhang mit dem Tsunami traumatische Erfahrungen gemacht, sagt Keck. Sie haben einen lieben Menschen verloren, oder waren einer lebensbedrohlichen Situation ausgesetzt. Die ausgebildete Trauerbegleiterin weiß, dass die Trauer nie ganz abgeschlossenen werden kann. Sie verlaufe in Wellen. „Am Jahrestag kann sie verstärkt wahrnehmbar sein.“ Doch die Angehörigen müssten lernen, mit ihrer Trauer umzugehen. „Rituale, wie etwa das Anzünden von Kerzen oder das Aufschreiben der Empfindungen, können in der Trauer eine bedeutsame Hilfe sein“, sagt Keck. Wichtig sei, langfristig zu versuchen, Tod und Trauer als einen Teil des Lebens anzunehmen.

Monika Keck kann nachempfinden, wie es den Menschen vor 18 Jahren ging. Sie selbst lief in Thailand vor den Wellen den Hügel hinauf und überlebte die Naturkatastrophe, die durch ein großes Seebeben vor der Nordwestküste der indonesischen Insel Sumatra ausgelöst wurde. Um anderen Menschen eine Hilfe zu bieten, hat sie ihre Erfahrungen in ihrem Buch mit dem Titel „Welle der Veränderung – Kann ich wieder traumafrei schwimmen?“ aufgeschrieben. Darin schildert sie mit entsprechender Fachliteratur den Prozess der Veränderung – von der Traumatisierung, Traumafolgen wie Angst vor dem Schwimmen bis zu den Behandlungsmöglichkeiten. Sie erzählt von der Konfrontation vor Ort in Thailand, und wie sie nach der Verarbeitungsphase wieder lange Strecken schwimmen konnte.

Hospizdienst

Warum sie das Buch nach 18 Jahren geschrieben hat, hat mit ihrer Arbeit als Koordinatorin im Ambulanten Hospizdienst zu tun: Sie habe viele Krebspatienten kennengelernt, die ihr von Traumata erzählten, die sie ein Leben lang verdrängt hätten. „Ich möchte daher mit meinem Buch Menschen mit traumatischen Erfahrungen ermutigen, sich den eigenen Ängsten und Traumata zu stellen, um diese zu verarbeiten.“ Nicht nur in Zusammenhang mit der Tsunami-Katastrophe von Weihnachten 2004: Auch im Fünfseenland würden immer wieder Menschen ertrinken. Deren Familien müssten genauso mit dem traumatischen Verlust leben.

Auch Monika Keck werden die Ereignisse an diesem Zweiten Weihnachtsfeiertag wieder einholen. Sie wird wie jedes Jahr auf dem Andechser Berg in einer kleinen Kapelle Kerzen für die Verstorbenen anzünden. „Mögen die Lichter auch ein Trost für die Angehörigen sein.“ imu

