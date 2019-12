Bülent Ceylan: Brucker Physio macht Comedy-Star fit für „Intensiv“-Show

Die Fursty-Premiere von Deutschlands Star-Comedian Bülent Ceylan (43) hatte am Samstag eine nicht geplante Vorgeschichte. Im Mittelpunkt: eine Physiotherapeutin aus Fürstenfeldbruck.

Fürstenfeldbruck - Die Fans im ausverkauften Veranstaltungsforum ahnten zunächst nichts davon, dass der in Mannheim aufgewachsene Deutsch-Türke am Nachmittag bei seiner Ankunft in der Amperstadt Kontakt zu einer Brucker Physiotherapeutin aufgenommen hatte. Den Komiker plagten Rückenschmerzen. Am Abend bei der „Intensiv“-Show schickte er dann von der Bühne aus Dankesworte auf die Empore („Wo ist die Andrea?“). Dort verfolgte die Heilerin den Auftritt des Kurpfälzers mit der langen Mähne.

Über Einzelheiten zur Behandlungsform darf sich die Krankengymnastin nach Rücksprache mit Ceylans Management, das auch mehrere vom Tagblatt im Vorfeld gestellte Interview-Anfragen abgelehnt hatte, nicht äußern. Im November 2020 gastiert der Mannheimer mit einem neuen Programm („Luschtobjekt“) wieder in „Brrruck“ – seinem Lieblingswort des Abends, nachdem er sich von den Zuschauern über die Kurzform des langen Stadtnamens aufklären ließ.