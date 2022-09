Bürger reden jetzt bei Fursty-Konversion mit

Beim Auftakt der Bürgerbeteiligung: Josef Mittertrainer (Stadtplanungsbüro bgsm), Birte Wiele (Bürgerbeteiligung Hendricks & Schwartz), Projektleiterin Nadja Kripgans-Noisser, Stadtbaumeister Johannes Dachsel und OB Erich Raff. © METZLER

Ab sofort können die Bürger mitreden: Welche Radwege gibt es später auf dem Fliegerhorst-Gelände? Wie werden die Bürger dort wohnen und arbeiten?

Fürstenfeldbruck – Und wie sieht es mit dem Artenschutz aus? Die Ersten konnten sich bei einem Info-Markt bereits äußern.

Den Auftakt zur Bürgerbeteiligung bildete am Freitag und Samstag eine Info-Veranstaltung in der Tenne des Veranstaltungsforums Fürstenfeld. Drei Stunden lang konnten Brucker Bürger Ideen und Anregungen zur Konversion des Fliegerhorstes einbringen.

Info-Markt

Bevor der Info-Markt startete lud die Stadt zu einem Presse-Gespräch ein. OB Erich Raff (CSU) bezeichnete die Bürgerbeteiligung als einen sehr wichtigen Baustein auf dem Weg zur zivilen Umgestaltung des Fliegerhorstes. Die Nachnutzung gestalte sich aufgrund der vielen Bestandsgebäude, die teilweise unter Denkmalschutz stehen, zahlreicher FFH-Flächen (Fauna-Flora-Habitatrichtlinie-Flächen) sowie eventueller Altlasten im Boden doch sehr problematisch.

Doch viele Bewohner, die zum Teil aus ihrer Bundeswehrzeit immer noch eine sehr enge Verbindung zum Fliegerhorst haben, könnten sich mit eigenen Vorschlägen einbringen, die möglicherweise den Fachexperten bisher verborgen geblieben seien.

Auf zahlreichen Schautafeln in der Tenne erhielten die Besucher der Veranstaltung einen Themenüberblick. Diesen konnten sie mit ihren Anregungen ergänzen, wie beispielsweise für ein Straßen- und Radwegenetz oder Ideen zur Naherholung und zur sozialen Infrastruktur. Weitere Gedanken drehen sich rund um die Mobilität um und auf dem Fliegerhorst oder wie man mit denkmalgeschützten Gebäuden umgehen soll sowie die Themen Natur- und Artenschutz oder „Arbeiten und Wohnen“ auf dem Fliegerhorst.

Online-Beteiligung

Und die Ideen können weiterhin eingereicht werden: Parallel zur Auftaktveranstaltung startete eine Online-Beteiligung. Bis zum 14. Oktober können auf www.brucker-stadtgespraeche.de unter „Dialog“ nicht nur Brucker, sondern auch Bürger aus beispielsweise den Anrainer-Kommunen Maisach, Emmering und Olching, aber auch aus der Region ihre Vorstellungen äußern.

Wie die Projektleiterin der Fliegerhorst-Konversion Nadja Kripgans-Noisser berichtete, gehe man fest vom Abzug der Bundeswehr Ende 2026 aus. Als nächstes Ziel stehe der städtebauliche Wettbewerb an, um am Ende einen ersten Entwurf zu haben, der den Leitlinien entspreche. Dabei gehe es darum, im Fliegerhorst eine Mischung aus Wohnen und Arbeiten zu entwickeln, einen Stadtteil der kurzen Wege, der sich gut in die Region einfügt. Hierzu wurde in diesem Jahr auch der Dialog mit den Nachbarkommunen geführt. Das sei in der Vergangenheit nicht einfach gewesen, so Kripgans-Noisser. Jetzt habe man sich mit den Bürgermeistern der Kommunen verständigt, dass der Entwurf des städtebaulichen Wettbewerbs den Nachbarn vorgestellt werde. Damit haben die Anrainer-Kommunen die Möglichkeit, ihrerseits Flächen samt Planungsvorstellungen einzubringen. Kripgans-Noisser bezeichnete dies als großen Fortschritt gegenüber der Vergangenheit.

Einen Überblick

über die Veranstaltungen der Bürgerbeteiligung gibt es auf www.fliegerhorst-ffb.de/veranstaltungen.