Bürgermedaille für eine Brucker Boxlegende

BC Piccolo

Wolfgang Schwamberger prägt seit 1958 den BC Piccolo. Bei dem Boxverein, der den diesjährigen Sport-Integrationspreis der Stadt erhielt, war der 90-Jährige stets mehr als nur Trainer. Er machte sich Vorbild, Sozialarbeiter und manchmal auch Vaterfigur für junge Menschen verdient. Jetzt erhielt er die Bürgermedaille.

Fürstenfeldbruck – Der Boxring ist sein Wohn- und Klassenzimmer. Er ist Trainer, Lehrer, Sozialarbeiter und Arbeitsvermittler in einer Person. Den größten Teil seines mittlerweile 90-jährigen Lebens hat Wolfgang Schwamberger damit verbracht, jungen Leuten die gesunden Werte einer intakten Gesellschaft zu vermitteln. Für sein Engagement beim BC Piccolo erhielt Schwamberger nun die Bürgermedaille in Gold Gold.

Wenn in Fürstenfeldbruck vom BC Piccolo die Rede ist, dann führt an der guten Seele des Vereins kein Weg vorbei. Er kümmert sich als Trainer nicht nur um die sportlichen Belange seiner Talente, sondern ist gleichzeitig auch so eine Art Vaterfigur. Sein Revier waren und sind soziale Brennpunkte wie der Brucker Westen, wo er Jugendliche aus einem gefährdeten Milieu in die Mitte der Gesellschaft und in den Boxring lotst.

Die Ehrung Schwambergers mit der Bürgermedaille war eigentlich längst überfällig. Denn seit 1958 prägt er neben Vereinspräsident Manfred Kaltenhäuser (80) – den just auch „der Schwammerl“ einst angeworben hat – das positive Image einer noch immer nicht ganz unumstrittenen Sportart, die in Deutschland bis 1918 sogar polizeilich verboten war. Doch Boxen und Kämpfen sind für Schwamberger nicht bloß eine aggressive Form von körperlicher Auseinandersetzung. Kämpfen steht bei dem 90-Jährigen auch für Lebenskampf.

Soziale Brennpunkte

Und dieser Kampf beginnt für viele Jugendliche in sozialen Brennpunkten schon im Kindesalter. Als er noch als Postbote durch die damals berüchtigten Viertel im Brucker Westen radelte, hat der nimmermüde Boxtrainer das schon erkannt und immer wieder das Gespräch gesucht. Und das nicht nur mit Kindern aus so genannten Gastarbeiterfamilien, sondern auch mit jungen Menschen, deren deutsche Eltern nicht vom sozialen Netz aufgefangen wurden. Schwambergers Motto: Weg von der Straße, rein in die Ring. Und damit auch unter seine Fittiche.

Streng, aber gerecht wacht der Trainer seit Jahrzehnten nicht nur über die Einhaltung sportlicher Regeln und Fairness. Vor allem hat er ein Auge auf die schulischen Leistungen seiner Anvertrauten. „Wer kein anständiges Zeugnis vorlegt, darf nicht boxen!“ Diese Ansage wird in jeder Ring-Ecke verstanden. Zumal Schwamberger seine Schützlinge nicht nur im Training unter Kontrolle hat.

So kam es schon mal vor, dass der Übungsleiter plötzlich mal vor der Wohnungstür stand, um die Einhaltung der Regeln zu prüfen oder mit den Eltern ein paar Takte zu wechseln. „Es gab tatsächlich auch welche, denen musste ich das Essen mit Messer und Gabel erst beibringen.“ Auch in den Schulen wurde Schwamberger bei Rektoren und Lehrkräften vorstellig, um sich über Lernverhalten und Benehmen seiner Anvertrauten zu erkundigen – stets natürlich mit ausdrücklicher Genehmigung der Erziehungsberechtigten, die in den meisten Fällen heilfroh darüber waren, dass sich da ein ehrenamtlicher Sportfunktionär beratend zur Seite stellt. „Mit den Eltern hatte ich so gut wie nie Schwierigkeiten.“

Alle haben mitgemacht

Was Schwamberger noch immer besonders stolz macht: „Keiner ist aus der Reihe getanzt, alle haben mitgemacht.“ Belohnt wurde das nicht nur auf sportlicher Ebene mit unzähligen bayerischen, deutschen oder gar internationalen Meistertiteln. Auch beruflich haben es die meisten Piccolo-Kids zu etwas gebracht.

Noch heute hat Schwamberger deshalb beste Kontakte zu Bankleitern, Finanzberatern, Rechtsanwälten und Maklern, die seine Box-Schule des Lebens besucht haben und regelmäßig anrufen. Auch zu Artur Abraham, dem Box-Weltmeister aus Armenien, dessen erster Betreuer in Deutschland die Brucker Trainer-Legende war, besteht noch Kontakt.

Jetzt, nachdem er sich gesundheitlich wieder etwas erholt hat und so oft es geht im Trainingskeller der Schule Nord auftaucht, ist der ansonsten stets bescheidene Schwamberger schon etwas stolz darauf, dass sein Lebenswerk mit der Bürgermedaille vergoldet wird. Doch noch wichtiger ist für ihn: „Schön, dass mich all meine Kinder noch kennen.“ Und das dürften im Laufe seiner 61 Jahre beim BC Piccolo etliche hundert gewesen sein.

OB: „Auszeichnung ist mehr als gerecht“

Die großen Verdienste von Wolfgang Schwamberger sind unbestritten. Aus diesem Grund stimmte nach dem Kulturausschuss auch der Stadtrat geschlossen für die Verleihung der Bürgermedaille in Gold. OB Erich Raff nahm die Auszeichnung vor, begleitet von großem Beifall der Stadträte und Zuhörer. „Wenn jemand mit Boxen in Fürstenfeldbruck verbunden wird, dann ist es Wolfgang Schwamberger“, sagte Raff. Aus diesem Grund sei es mehr als gerecht, dass er nach über 60 Jahren vorgeschlagen wird.“ Raff wünschte dem Trainer-Urgestein, das sich beim BC Piccolo etwas zurückgezogen hat, alles Gute. Man habe sich immer gegenseitig motiviert, den Verein weiterzuführen, ergänzte Piccolo-Präsident Manfred Kaltenhäuser. „Ohne uns würde es den Verein so nicht geben.“ imu