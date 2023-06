Bürgerverein bringt die Brucker im Westen zusammen

Von: Ulrike Osman

Die guten Seelen des Bürgervereins (v.l.): Anita Bader, Bürgerpavillon-Leiter Martin Tielke und Vorsitzende Monika Leber. © Archiv

Um das Zusammenleben aller Kulturen und Generationen im bunten Brucker Westen zu fördern, wurde 2008 der Bürgerverein gegründet. Das ist gelungen.

Fürstenfeldbruck – Zum 15-jährigen Bestehen hat die langjährige Vorsitzende Monika Leber allen Grund, zufrieden zurückzublicken. „Es ist wichtig, sich zu treffen, und nicht nur zu Hause die Möbel anzuschauen“, sagt die 82-Jährige. Gerade älteren, alleinstehenden Menschen bringt der Bürgerverein Farbe ins Leben. Es gibt zwei Senioren-Nachmittage im Monat, bei denen zu Kaffee und Kuchen Gedächtnistraining betrieben und Bingo gespielt wird. Manchmal werden auch Sketche aufgeführt oder Referenten zu wichtigen Themen wie dem Enkeltrick eingeladen. Ebenso gut angenommen werden die Busausflüge und der wöchentliche Senioren-Computertreff. Hier ist kurz nach Weihnachten der Andrang am größten, weil die Bedienung der Geräte, die unterm Christbaum lagen, noch Probleme bereitet.

Doch auch für die Jüngeren bietet der Bürgerverein eine Menge an. Es gibt eine Hausaufgabenbetreuung für Grundschüler, Kulturveranstaltungen mit den vielen im Brucker Westen lebenden Nationalitäten und seit Anfang dieses Jahres eine Mutter-Kind-Gruppe. Die Frauen genießen den Austausch untereinander, weiß Monika Leber. Und auch der Verein profitiert. „So kommt junges Leben ins Haus.“

Das Haus ist seit 2009 der Bürgerpavillon in der Heimstättenstraße. Unterhalten wird er von der Stadt, die hier auch ein Büro für Gemeinwesenarbeit und lokale Ökonomie betreibt. Zu Beginn stand dem Bürgerverein ein Container für seine Angebote zur Verfügung. Es folgten zwei Umzüge in Wohnungen, bevor das endgültige Zuhause bezogen werden konnte.

Die Gründung des Bürgervereins ist eng verknüpft mit der Entwicklung des Wohngebiets rund um die Heimstättenstraße. Im Rahmen des Projekts Soziale Stadt sollte es baulich entwickelt und als Wohnquartier positiv gestaltet werden. Nach Auslaufen des Projekts führte der Bürgerverein die sozialen Angebote weiter. Zu Beginn gab es auch Deutschunterricht, der jedoch aufgrund wegfallender Fördergelder eingestellt werden musste.

Die Mitgliederzahl ist über die Jahre auf 70 angestiegen. Die Veranstaltungen seien stets gut besucht, versichert Monika Leber. Und ehrenamtliche Helfer gebe es auch in ausreichender Zahl. „Wir sind gut bestückt.“ Mit neuen Ideen reagiert der Verein auf den aktuellen Bedarf. Ein jüngeres Beispiel ist der Nachhaltigkeits-Basar, den die Vorsitzende vor vier Jahren ins Leben gerufen hat. Hier werden Kleidung, Geschirr, Schuhe und Spielzeug kostenlos abgegeben – alles, was man braucht, wenn man beispielsweise als Migrant oder Geflüchteter neu in der Stadt ankommt.

„Ich freue mich, wenn die Angebote gut angenommen werden und es den Leuten gefällt“, beschreibt Monika Leber ihre Motivation, seit Bestehen des Vereins mit Volldampf mitzuarbeiten. Beruflich hatte die ehemalige Industriekauffrau nichts mit sozialen Themen zu tun, inzwischen ist das Ehrenamt ihr Leben geworden.

Der Bürgerverein feiert sein 15-jähriges Bestehen am Samstag, 24. Juni, ab 11 Uhr im Bürgerpavillon. Es gibt kurze Ansprachen samt Umtrunk und Imbiss sowie Kaffee und Kuchen. Vor allem aber gibt es die Möglichkeit, andere Menschen aus dem Viertel kennenzulernen, sich auszutauschen und zu vernetzen – von jeher das Hauptanliegen des Bürgervereins.