1500 Stunden Arbeit für die Natur - Bund Naturschutz verzeichnet mehr Mitglieder

Bei der Amphibienwanderung wurde auch geholfen. © mm

Auch für den Bund Naturschutz (BN) war das Jahr 2021 schwierig. Trotzdem kann sich die Kreisgruppe Fürstenfeldbruck über einen neuen Höchststand bei den Mitgliederzahlen in ganz Bayern freuen.

Fürstenfeldbruck – Erfolge verzeichnet der BN im Flächen- und Artenschutz. Der Schwerpunkt im laufenden Jahr liegt auf Umweltbildung und Artenschutz, sowie einer Mitarbeit im Klimaschutz.

„Nicht zuletzt durch die schlimmen Flutkatastrophen und die regionalen Auseinandersetzungen um Flächenverbrauch, insbesondere bei Straßenbauprojekten ist der Umwelt- und Klimaschutz noch einmal besonders in das Bewusstsein der Menschen gelangt.“ Das erklärt Eugenie Scherb, Vorsitzende der Kreisgruppe. Das wachsende Interesse an grünen Themen belege auch das bayernweite Mitgliederwachstum im BN um 6000 Personen auf den Höchststand von 261 000 Personen. Die Kreisgruppe Fürstenfeldbruck hat aktuell über 5500 Mitglieder und Förderer.

Bund Naturschutz FFB: Enormer Rückenwind

„Wir sehen dies als enormen Rückenwind“, sagt Eugenie Scherb. Gerade auf Kreis- und Ortsebene gebe es viele Stellschrauben und Möglichkeiten für einen konsequenten Umwelt- und Klimaschutz. Die BN-Aktiven haben 2021 alleine für den Schutz von Arten und wertvoller Natur im Landkreis wieder über 1500 Stunden ehrenamtlich aufgebracht, vom Schutz für Erdkröte und Co bei den frühjährlichen Amphibienwanderungen bis zur Biotoppflege im Herbst.

Die Kreisgruppe des BN führt zudem einen verbesserten Personennahverkehr und erste Erfolge für einen Ausbau der S4 auch auf ihren Einsatz zurück. „Wir beteiligen uns auch an der Planung neuer Rad(fern)verbindungen.“

Bund Naturschutz FFB und Corona

Für das Jahr 2022 plant die BN-Kreisgruppe eine Wiederaufnahme der Umweltbildung, die in den vergangenen zwei Jahren durch die Corona-Maßnahmen sehr behindert war. „Wir planen die Pflege unserer Grundstücke weiter nach neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zu optimieren“, so Eugenie Scherb. Natürlich würden alle Artenschutzprojekte fortgesetzt. Wer im Natur- und Umweltschutz aktiv werden möchte, kann sich jederzeit bei der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck melden. „Wir sind mit großem Engagement und Freude dabei und freuen uns über jede Unterstützung“, so die Kreis-Chefin – egal ob als aktiver Ehrenamtlicher oder als finanzieller Förderer.

