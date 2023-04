Bund will viergleisigen Ausbau der S4 bis Bruck finanzieren

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Die S4 soll ausgebaut werden. © mm

Paradigmenwechsel in der S4-Debatte: Jetzt soll ein Ausbau mit vier Gleisen bis Fürstenfeldbruck geplant werden. Der Bund will die Finanzierung laut CSU sicherstellen.

Fürstenfeldbruck – Drei Gleise nur bis Eichenau – das war einige Zeit lang der Planungsstand. Dann einigte man sich darauf, diesen Ausbau aufwärtskompatibel zu gestalten. Sprich: das vierte Gleis sollte gleich mitgedacht werden. Dann aber wurde der Ausbau der S 4 in den Deutschlandtakt aufgenommen – was Beobachter sogleich etwas frohen Mut fassen ließ. Nun folgt der nächste Schritt: Der Bund will die Finanzierung des S 4-Ausbaus übernehmen. Und zwar einen viergleisigen Ausbau nicht nur bis Eichenau, sondern gleich bis Fürstenfeldbruck.

Seit August 2021 sehe der Bund im Rahmen der Infrastrukturmaßnahmen zum Deutschlandtakt einen viergleisigen Ausbau der Bahnstrecke zwischen München-Pasing und Eichenau im Vordringlichen Bedarf des Bedarfsplans Schiene vor, erklärt der Landtagsabgeorndnete Benjamin Miskowitsch (CSU).

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auf Betreiben der Bayerischen Staatsregierung plane der Bund jetzt den viergleisigen Ausbau sogar bis Fürstenfeldbruck. „Die Finanzierung dafür ist gesichert“, teilt der Landtagsabgeordnete für den Stimmkreis Fürstenfeldbruck-Ost mit. „Der Bund wirbt darum, dass der Ausbau zunächst als Bundes-Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz-Maßnahme (Bundes-GVFG-Maßnahme) vorangetrieben wird“, erläutert Miskowitsch.

Frage der Einstufung

Sollte nach einer erneuten Bewertung der Vorentwurfsplanungen der viergleisige Ausbau doch eine Bedarfsplanmaßnahme werden, so würde der Bund die Planungskosten vom Freistaat Bayern ablösen und die Maßnahme eigenverantwortlich weiterführen, so Miskowitsch. Der Ausbau des Gleisabschnitts München-Pasing und Fürstenfeldbruck verfolge das Ziel, dringend notwendige Kapazitäten für den Fern-, Regional- und Güterverkehr sowie vor allem auch für die S-Bahn zu schaffen. Laut Grundgesetz sei der Bund für den Aus- und Neubau von bundeseigener Schienenverkehrsinfrastruktur verantwortlich. „Der Ball liegt jetzt also allein beim Bund“, so der CSU-Landtagsabgeordnete. „Der Freistaat Bayern hat seine Aufgaben erledigt.“



Ringen um die Außenbahnsteige

Unabhängig von der Debatte um den viergleisigen Ausbau beschäftigen sich Bund und Land auch mit dem barrierefreien Ausbau namentlich des Bahnhofs in Puchheim. Der Landtag folgte in diesem Zusammenhang einer Petition. Demnach soll die S-Bahn an den Außenbahnsteigen verkehren, um die Barrierefreiheit zu erleichtern. Der Bund will dieser Forderung allerdings nicht Folge leisten, weswegen das Thema dieser Tage wieder im Bauausschuss des Landtags zur Sprache kam. Hier blieben die Landespolitiker bei ihrer Haltung: Die S-Bahn soll auf den Außensteigen fahren und nicht auf den innenliegenden Gleisen. Diese Haltung unterstützen unter anderem auch die Landtagsabgeordneten Benjamin Miskowitsch (CSU) und Hans Friedl (FW). Miskowitsch will nun beim Bund in dieser Frage „massiv intervenieren“ und Friedl fragt sich, warum hier nicht gehen soll, was woanders durchaus funktioniere.

Auch interessant: Die S-Bahn in der Region Fürstenfeldbruck

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.