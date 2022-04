Bunte Gestalten bevölkern Fürstenfeld: Die Animuc hat begonnen

Von: Thomas Steinhardt

Viele Besucher kleiden sich wie Comic-Figuren. © Weber

Schon seit 2009 findet einmal jährlich auf dem Gelände des Veranstaltungsforum Fürstenfeld die Animuc statt. Nach der Corona-Pause ist es wieder so weit.

Fürstenfeldbruck - An diesem Wochenende treffen sich wieder bunte Gestalten aus der japanischen Comic-Welt in Fürstenfeld

Die Messe bringt den Besuchern drei Tage lang die japanische Popkultur näher. Zum Programm gehören verschiedene Workshops, ein Showprogramm auf zwei Bühnen – oder auch der Marktplatz mit Händlern, Künstlern und Ausstellern. Sie laden nicht nur Fans von Anime und Manga zum Mitmachen ein.



Die Animuc ist am Freitag von 14 bis 23 Uhr, am Samstag von 10 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Karten gibt es über die Internetseite 2022.animuc.de/ticket/.

