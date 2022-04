Die guten Seelen der Vereine: Burschen leben Tradition und Gemeinschaft

Das Maibaumaufstellen gehört zu den Aktivitäten des Katholischen Burschenvereins Aich © Privat

Der Katholische Burschenverein Aich ist ein Verein mit langer Tradition. Als die Burschen 2007 ihren 100. Geburtstag feierten, war Leonhard Engelschall als Vorsitzender federführend verantwortlich für die Organisation. Seine Erfahrungen gibt er nun an die nächste Generation weiter. Denn im Juni steht das nächste Jubiläum an.

Aich – Leonhard Engelschall ist Aicher durch und durch. Obwohl der 38-Jährige mit seiner Familie mittlerweile in Landsberied wohnt und dort als Jugendtrainer die Fußballmannschaft seines Sohnes betreut, fühlt er sich seinem Heimatdorf verbunden. In Aich hat Engelschall seine Kindheit und Jugend verbracht und beim FC Aich Fußballspielen gelernt.

Einen großen Anteil an der Entwicklung hat zudem der Burschenverein, dem Engelschall mit 16 Jahren beigetreten ist. „Alle sind dabei gewesen – mein älterer Bruder, meine Freunde und die Nachbarn“, erzählt er. Für den jungen Leonhard war also schnell klar, dass er auch dabei sein möchte, wenn sich die anderen in seinem Alter im Dorf trafen, um Veranstaltungen auf die Beine zu stellen oder einfach nur gemeinsame Abende zu verbringen.

„Der Burschenverein steht für das Brauchtum im Dorf, aber mit 16 war es mir vor allem wichtig, dass ich mit meinen Freunden unterwegs bin“, blickt Engelschall zurück. Man wolle Gemeinschaft erleben und in dieser Gemeinschaft etwas zusammen schaffen. Gerne blickt der Familienvater beispielsweise auf das Maibaumaufstellen und die damit verbundene Maibaumwache zurück: „Wenn die Jüngeren mit der Wache dran waren und die die ganze Nacht durchgemacht haben, sind sie oftmals morgens nach Hause gegangen, um sich kurz hinzulegen“, erzählt er. „Zurückgekommen sind natürlich die Wenigsten.“

Im Festausschuss

Zwei Jahre nach seinem Beitritt zum Burschenverein hat Leonhard Engelschall bereits Verantwortung als zweiter Vorstand übernommen. Wiederum zwei Jahre später – im Alter von 20 Jahren – wurde er für insgesamt sechs Jahre zum Vorsitzenden gewählt. „Das Engagement hat mir immer viel Freude gemacht“, erklärt der Kfz-Mechaniker. Auch wenn es Unstimmigkeiten gab, sei die Arbeit im siebenköpfigen Vorstand immer konstruktiv und gut gewesen. Bis heute fühlt sich Engelschall dem Verein, der ihn in seiner Jugend so geprägt hat, verbunden. Als passives Mitglied beteiligt er sich im Festausschuss und gibt sein Wissen als gute Seele des Vereins weiter.

Dass er nicht mehr den Status des aktiven Mitglieds hat, hat mehrere Gründe. Zum einen wohnt Leonhard Engelschall nicht mehr in Aich. Zum anderen ist er verheiratet und zu alt, um noch als aktiver Bursche zu gelten. Auf seine Erfahrung möchte man beim Verein gerade in diesem Jahr dennoch nicht verzichten. Denn im Juni steht die große 115-Jahr-Feier an (siehe Kasten).

Beim 100. Geburtstag vor 15 Jahren war Engelschall bei der Planung ganz vorne dabei. Auch wenn man die heutige Zeit mit damals nicht vergleichen könne, lohne sich der Blick zurück. „So kann man heute aus den Fehlern lernen und sehen, was man besser oder anders machen kann“, erklärt der 38-Jährige. Obwohl das Gründungsfest 2007 – mit rund 3000 Gästen verteilt über das gesamte Wochenende – ein voller Erfolg gewesen sei, könne man immer etwas verbessern.

Etwa bei der Bewirtung. Bei der Feier vor 15 Jahren haben die Mitglieder und rund 70 ehrenamtliche Helfer – Familie und Freunde – alles selbst gestemmt. Heuer arbeiten die Burschen mit einem externen Festwirt zusammen, um selbst mehr von der Feier zu haben. Was nicht bedeutet, dass es während der Feier nichts mehr zu tun gibt. Denn wenn es die Auflagen zulassen, soll das Fest vom 15. bis 19. Juni in einer ähnlichen Größenordnung ausgerichtet werden wie 2007. Auf dem Programm stehen drei Tage gespickt mit Blasmusik, Kabarett, Watt-Turnier, Partyabend sowie dem Festsonntag.

Außerdem soll ein Festbaum aufgestellt werden – ein Höhepunkt. Denn eigentlich hätte im vergangenen Jahr turnusmäßig der Maibaum aufgestellt werden sollen. Da die Corona-Pandemie das verhindert hat, gibt es in diesem Jahr also einen Baum mit doppelter Bedeutung.

Nach dem Nationalsozialismus folgte der zweite Frühling des Vereins

Die Mitglieder des Katholischen Burschenvereins (KBV) blicken auf eine lange, wenn auch nicht durchgängige, und bewegte Geschichte zurück. Im Mittelpunkt der Vereinstätigkeit steht immer die Wahrung von Traditionen sowie die Belebung der Dorfgemeinschaft im Geiste der Gemeinschaft.



Als erster Verein dieser Art im Landkreis wurde der KBV im März 1907 gegründet. Ein Jahr später folgte die erste Fahnenweihe. Weitere 24 Jahre vergingen, ehe die Burschen 1932 bei der 25-Jahr-Feier ihr erstes größeres Jubiläum zelebrierten.



Durch die Machtergreifung der Nationalsozialisten und die systematische Einbindung der Bevölkerung in das Staatsleben durch die Hitlerjugend und andere Organisationen kamen die Tätigkeiten des KBV für Jahrzehnte zum Erliegen. Erst 1988 erlebte der Verein seinen zweiten Frühling.



In der langen Pause wurde es keineswegs ruhig um die Aicher Jugend. Die Chronik des Landjugend- Bezirksverbandes Fürstenfeldbruck besagt, dass sich in Aich im Juli 1948 eine Landjugendgruppe des Bayerischen Bauernverbandes gründete. 1949 nahm die Landjugend beim großen Erntedankfest samt Dampferfahrt über den Ammersee teil und zog bei der Leonhardifahrt durch Fürstenfeldbruck.



1987 wurden in Aich Stimmen laut, man solle den traditionsbewussten Burschenverein wiedergründen. Im Juni 1988 wählten 22 Burschen im damaligen Gemeindehaus die Vorstandschaft des neuen KBV. Grundsätzlich wird zwischen aktiven und passiven Mitgliedern entschieden. „Als aktives Mitglied muss man bei uns schon katholisch sein“, erklärt der Vorsitzende Philipp Vonhausen.



Geändert hat sich 2016 die Regel, dass es nur männliche Mitglieder geben darf. „Wir haben bei den Festen gemerkt, dass es ohne die Hilfe der Damen nicht geht“, sagt der 22-jährige Aicher, dessen Freundin auch beim KBV ist. Die Frauen zählen aber nur als passive Mitglieder, genauso wie die Nicht-Katholiken.



Zu traditionellen Vereinsveranstaltungen gehören das Osterfeuer, das Maibaumaufstellen, der Jugendgottesdienst am Burschenkreuz, der Nikolausbesuch für die kleinsten Aicher, die Teilnahme am Volksfesteinzug in Bruck und seit 2014 das Weinfest. Nun planen die Mitglieder um Philipp Vonhausen bei den monatlichen Treffen am Sportgelände des FC Aich die 115-Jahr-Feier. chr



Vereinssteckbrief: Gründungsdatum: 10.03.1907; Mitglieder: 130; Kontakt: kontakt@kbv-aich.de; Internet: www.kbv-aich.de

