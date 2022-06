115 Jahre Burschen Aich: Ihre Fahne mussten sie vor den Nazis verstecken

Von: Ingrid Zeilinger

Vor 115 Jahre entstand das Gründungsfoto des Katholischen Burschenvereins Aich (oben). Damals waren auch noch Landsberieder Burschen mit dabei. Die gründeten später einen eigenen Verein. © Burschenverein Aich

Der Aicher Burschenverein feiert 115. Geburtstag. Die Vereinsgeschichte zeigt: Die Burschen hatten es nicht immer leicht - vor allem während des zweiten Weltkriegs.

Aich – Heutzutage sind Burschenvereine aus dem gesellschaftlichen Leben nicht mehr wegzudenken. Vor 115 Jahren war das anders. Pioniere im Landkreis waren die Aicher, die den ersten katholischen Burschenverein im Landkreis gründeten. Das Jubiläum nehmen die Burschen – mittlerweile verstärkt durch Madln – zum Anlass für ein fünftägiges Fest.

Am 10. März 1907 wurde der Katholische Burschenverein aus der Taufe gehoben. Den Anstoß gab der hochwürdige Kooperator Lorenz Möderl, wie aus der Vereinschronik zu erfahren ist. Mit dabei waren auch Burschen aus Landsberied, berichtet Andreas Schmid. Ein Jahr später wurde die Josefs-Fahne geweiht. „Der heilige Josef ist der Schutzpatron der Burschen“, erklärt Schmid.

Den runden Geburtstag feiern die Aicher Burschen und Madln nun mit fünf Tagen Festprogramm auf einer Wiese. Aus diesem Anlass haben sich die Mitglieder auch extra eine neue Tracht zugelegt. © Burschenverein Aich

Die Fahne existiert immer noch. Sie ist in gutem Zustand. „Darauf sind wir schon sehr stolz“, erzählt Schmid. Zumal sie im Zweiten Weltkrieg vor den Nationalsozialisten versteckt werden musste – nach Erzählungen in einer Kirche. Die Fahne soll damals auch von den amerikanischen Besatzern in Gewahrsam genommen worden sein. Diese haben offenbar gut darauf aufgepasst.

Auch die Burschen mussten im 3. Reich eine längere Zwangspause einlegen: Ihre Vereine passten nicht mehr in die Vorstellung des NS-Regimes. Die jungen Kerle sollten sich stattdessen in der Hitlerjugend und anderen Organisationen engagieren. Auch nach dem Krieg ruhte die Vereinsarbeit. „Die Dorfgemeinschaft war immer groß, und die Jungen waren in anderen Vereinen aktiv“, berichtet Schmid.

Unter anderem in der Landjugendgruppe Aich, die von 1948 bis 1953 bestand. Sie nahm unter anderem an der Leonhardifahrt teil und beteiligte sich am Landjugendtreffen 1950 in Fürstenfeldbruck. Erst als die katholische Landjugendbewegung im Mai 1953 im Landkreis Fuß fasste und die überkonfessionelle Bauerverband-Landjugend als Jungbauernschaft im Aufbau war, zog sich die Aicher Landjugendgruppe zurück.

115 Jahre Burschenverein Aich: Wiedergründung 1988

Doch irgendwann vermissten die jungen Aicher eine eigene Gemeinschaft. Im Jahr 1987 wurden Stimmen laut, den Katholischen Burschenverein wiederzubeleben. Das erste Treffen fand am 13. Juni 1988 im Gemeindehaus statt, am 19. September wählten 22 Burschen die Vorstandschaft. Zwei Jahre darauf ließen sie eine neue Fahne – originalgetreu nach dem Vorbild – anfertigen und anlässlich des 85. Gründungsfest am 14. Juni 1992 weihen. Anlässlich des Jubiläums spendeten die Burschen ein Wegkreuz, an dem jedes Jahr ein Gottesdienst mit anschließendem Gartenfest gefeiert wird.

Seit 2001 treffen sich die Mitglieder in den neuen Räumen im Vereinsheim auf dem Sportgelände. Sie sind mit Bar, Musikanlage und Möbeln für gemütliche Abende und Feiern ausgestattet. Doch der Verein hat weit mehr als Partys im Sinn. Er ließ das Weinfest wieder aufleben, hält Wache am Osterfeuer, spielt Nikolaus für die Kinder und stellt natürlich den Maibaum auf und macht Ausflüge. „Es ist schön, eine Gemeinschaft zu haben und im Dorfleben aktiv mitzuwirken“, sagt Schmid, Vorsitzender von 2016 bis 2020.

115 Jahre Burschenverein Aich: Der Frauen-Trick

Seit dem Jahr 2016 dürfen das auch die Frauen. Denn die waren schon immer bei den Aktivitäten dabei, aber eine Mitgliedschaft war tabu. Dank einer Satzungsänderung werden sie nun als passive Mitglieder geführt – das war einfacher zu bewerkstelligen als die Organisation in einen Burschen- und Madlverein umzuformen. Und für einen eigenen Madlverein sei der Ort zu klein. „Wir sind gemeinsam kräftiger und können mehr schaffen“, sagt Schmid.

Aktuell hat der Verein 130 Mitglieder, davon 25 Madln. Nach der 100-Jahrfeier im Juni 2007 steht nun das nächste große Fest an: vom 15. bis 19. Juni auf der großen Wiese zum Pucher Weg (siehe Kasten). Karten braucht man nur für den Kabarettabend mit dem Addnfahrer (erhältlich über die Internetseite www.kbv-aich.de und montags ab 20 Uhr im Burschenraum). Ansonsten soll vor allem die Dorfgemeinschaft gerade nach der Corona-Zeit zusammen feiern können. „Es geht rund in Aich“, kündigt Andreas Schmid an. Die Burschen und Madln werfen sich dafür in Schale: Sie haben zum 115. Geburtstag eine neue Tracht gekauft.

