Bus streift und verletzt Fahrgast - Zeugen gesucht

Von: Thomas Steinhardt

Bus und Bahn. (Beispielfoto) © archiv

Am Brucker Bahnhof hat ein Linienbus einen Fußgänger touchiert und verletzt. Jetzt werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

Fürstenfeldbruck - Am Dienstag, den 13.12.2022, wurde ein Fußgänger von einem abfahrenden Linienbus gestreift und verletzte diesen leicht. Die Polizei sucht nun zur Klärung des Unfallhergangs eventuelle Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Dienstag, 13. Dezember. Am Busbahnhof traf um 15.03 Uhr die Buslinie 840 ein. Ein 58-jähriger Fahrgast stieg aus. Als sich der Maisacher noch im Bereich des Busses aufhielt, fuhr der Busfahrer an und touchierte dabei den Fußgänger. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich dabei.

Der 58-jährige musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die zuständige Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck sucht nun Zeugen, insbesondere die Fahrgäste der Buslinie 840, die Angaben zum Unfallhergang machen können, Telefon (0841) 6120.

