Busfahrer kämpfen für Klohäuschen - doch niemand fühlt sich zuständig

Von: Tobias Gehre

Teilen

„Ich trinke weniger, damit ich nicht so oft pinkeln muss“: Busfahrer Frank Ittenbach fährt regelmäßig auf der Linie 860 und ärgert sich darüber, dass es für ihn und seine Kollegen keine Toilette gibt. © weber

Busfahrer sind derzeit heiß begehrt. Dennoch müssen manche von ihnen Unwürdiges erdulden. Auf der Linie 860 steht den Fahrern keine Toilette zur Verfügung. Ihre Notdurft müssen sie im Gebüsch verrichten. Doch niemand fühlt sich zuständig, um Abhilfe zu schaffen.

Landkreis – Als so genannte Tangential-Linie verbindet die Linie 860 gleich drei S-Bahn-Außenäste miteinander. Bei den Fahrgästen kommt das gut an – schließlich kann man von Olching über Eichenau, Puchheim-Ort und Germering bis an den Bahnhof Freiham im gleichnamigen Münchner Stadtteil fahren. Bei den Fahrern der Busse, sieht das allerdings ganz anders aus. Bei ihnen ist die Linie alles andere als beliebt. Denn einen Ort, an dem sie in Würde ihre Notdurft verrichten können, gibt es an den insgesamt 33 Haltestellen nicht.

„Ich trinke weniger, damit ich nicht so oft pinkeln muss“, sagt Busfahrer Frank Ittenbach. Dringende Bedürfnisse müsse man sich halt verkneifen. Lässt sich der Lauf der Dinge nicht mehr verhindern, nutzen Ittenbach und seine Kollegen eben einen Busch. Was sollen sie auch anderes machen?

Der 59-Jährige ist enttäuscht. Überall werde versucht, mehr Fahrer zu gewinnen und den Job attraktiver zu machen. „So wird das aber nichts“, sagt Ittenbach. Die Tatsache, dass keine einzige Toilette zur Verfügung stehe, zeuge von keiner großen Wertschätzung gegenüber den Fahrern.

Niemand fühlt sich zuständig

Dessen ist sich auch Ittenbachs Chef bewusst. Wolfgang Riedlinger ist Geschäftsführer von Busverkehr Südbayern, dessen Unternehmen die Linie 860 betreibt. Er würde an der Anfangs- und Endhaltestelle an der Olchinger Georgenstraße gerne ein mobiles Klohäuschen für seine Mitarbeiter aufstellen. Doch das sei mangels Platz nicht möglich. „Und ich kann ja nicht einfach eines auf fremden Grund stellen“, sagt Riedlinger. Wegen der fehlenden Toilette können auf der Linie 860 übrigens nur Männer fahren. Frauen will der Busunternehmer nicht zumuten, sich in die Büsche zu schlagen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Wolfgang Riedlinger sieht die Kommunen in der Pflicht. Da fühle sich jedoch niemand zuständig. Mit ein bisschen gutem Willen müsse sich aber eigentlich eine Lösung finden lassen, meint der Geschäftsführer.

Die Stadtverwaltung Olching verweist darauf, dass die Linie 860 eine „reine Landkreislinie“ sei. Somit sei das Landratsamt zuständig, so eine Sprecherin. Olching könne „keine erheblichen Mittel“ für etwas ausgeben, für das man nicht zuständig sei. Falls Busverkehr Südbayern auf eigene Kosten eine Toilette schaffen wolle, sei man bereit, bei der Suche nach einem Standort zu helfen. Eine solche Anfrage habe es aber noch nicht gegeben.

Linien mit Toilette bei Fahrern beliebt

Im Landratsamt, das aus Sicht der Stadt Olching zuständig ist, verweist man darauf, gar keine Möglichkeit zur Aufstellung einer Toilette zu haben. Hermann Seifert, bei der Kreisbehörde zuständig für den Öffentlichen Nahverkehr, erklärt, dass Linien mit Toilette bei Fahrern sehr begehrt seien – solche ohne eher nicht. Es sollte also im Interesse der Kommunen sein, für Busfahrer attraktiv zu sein.

Immerhin: Eine kleine Chance für Frank Ittenbach und seine Kollegen gibt es noch. Ihr Chef hat bei der MVG angefragt. Für deren Fahrer gebe es in Freiham eine Toilette. Auf die Antwort auf die Frage, ob seine Mitarbeiter dort auch ihr Geschäft verrichten können, wartet Wolfgang Riedlinger nach eigenem Bekunden aber noch – seit Januar.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.