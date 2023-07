Busfahrer-Mangel: Studie untersucht die Gründe und will Lösungen zeigen

Von: Thomas Steinhardt

Ein Busfahrer (Beispielfoto).

Viele Bus-Linien und die Hoffnung auf die Verkehrswende, aber zu wenig Personal: Eine Studie des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) untersucht, warum es einen Mangel an Busfahrern gibt. Und zeigt auch Lösungen auf.

Fürstenfeldbruck – Auch in der Brucker Region kam es schon zu Ausfällen im zuletzt ja deutlich ausgeweiteten öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV), weil zu wenig Busfahrer zur Verfügung standen. Das Problem betrifft natürlich mindestens den ganzen Großraum München – dabei soll der Busverkehr dazu beitragen, dass weniger Menschen mit ihrem Auto fahren und soll so helfen, den CO2-Ausstoß zu mindern.

Busfahrer: Acht Prozent der Stellen unbesetzt

Die MVV-Studie berichtet nun von acht Prozent unbesetzten Busfahrer-Stellen – Tendenz steigend. Denn über 15 Prozent der Busfahrer sind über 60 Jahre alt. Rein rechnerisch betrachtet, müssten im MVV-Raum bis zum Jahr 2028 also über 2500 neue gewonnen werden, heißt es in der Studie, die das Büro PKF IVT Consulting erstellt hat. Derzeit sind in 26 Verkehrsunternehmen über 3900 Personen als Busfahrer tätig (Rechnung als Vollzeitäquivalente).

Wie aus der auch auf Befragungen beruhenden Studie hervorgeht, sind der Mangel an preisgünstigem Wohnraum und überdurchschnittlich hohe Lebenshaltungskosten in der Region München ein Teil des Problems.

Busfahrer: Keine Ballungsraumzulage

Die Tarifverträge enthielten auch keine Ballungsraumzulage, die die Probleme schmälern könnte. „Fahrpersonal wandert eher in andere Regionen ab“, heißt es in einem Papier des MVV. Dazu kommt, dass die Zahl der Führerscheininhaber der Klasse D und DE kontinuierlich abnehme. Problem: Die hohen Kosten müssen die potentiell neuen Busfahrer selbst tragen, was die Ausbildung finanziell unattraktiv mache. Nicht zur Erleichterung trügen die Dienstzeiten bei und insgesamt das nicht so wahnsinnig gute Image des Busfahrers. Der Job gilt gemeinhin als unattraktiv und schlecht bezahlt, heißt es in der Studie.

Als Lösungsvorschläge werden nun präsentiert: Die Einführung einer Ballungsraumzulage, die Finanzierung der Führerscheine trotz Abwanderungsrisiko, der Aufbau eines positiven Images, familien- und teilzeitfreundlichere Arbeitsbedingungen, Steigerung des Frauenanteils (jetzt nur 13 Prozent), mehr unbefristete Arbeitsverträge und eben die Zurverfügungstellung preisgünstigen Wohnraums. Außerdem auf der Agenda, aber wohl eher nicht vor Ort lösbar: Personalgewinnung im Ausland durch leichtere gesetzliche Zuwanderungs- und Integrationsregelungen.

Busfahrer: Probleme benannt

Die Ergebnisse der Studie seien nicht wirklich überraschend, kommentierte Hubert Ficker (CSU) im Energieausschuss des Kreistags, wo die Studie kurz besprochen wurde. Trotzdem sei sie wichtig, weil Probleme benannt würden. Entscheidend sei nun, dass der geplante Workshop praktische Maßnahmen erarbeite. Denn die Situation werde langsam prekär. Kreis-ÖPNV-Experte Hermann Seifert führte in dem Zusammenhang an, dass ein Busführerschein in Deutschland an die 12 000 Euro koste. Er stellte die Frage, ob man die Auflagen hier nicht vereinfachen könnte. Außerdem in der Runde kurz angesprochen: Das Problem fehlender Toiletten auf den Busrouten. Um das zu lösen, bedürfe es eines größeren Plans, meinte Hermann Seifert.

