Busse noch finanzierbar? Nahverkehr „entweder g´scheid oder gar nicht“

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Auch auf dem Land sollen weiter Busse fahren. © mvv/A.

Obwohl das Busnetz zuletzt massiv ausgebaut wurde, sollen nun erneut einige weitere Verbindungen entstehen. Allerdings taucht auch die Frage auf: Kann man das alles noch finanzieren?

Fürstenfeldbruck – Noch heuer ausgebaut werden sollen die Linien im Süd-Westen des Landkreises (Grafrath, Kottgeisering, Türkenfeld). Außerdem will man sich an der Expressbuslinie 732 beteiligen. Diese verkehrt zwischen Dasing (Kreis Aichach-Friedberg) und Pasing (München). Sie soll Egenhofen ans Netz anbinden. 2025 soll zudem Geiselbullach in die Linie zwischen Schwabhausen (Dachau) und Pasing integriert werden.

Richtig Geld

Grünen-Kreisrat Hans Märkl betonte im Energieausschuss des Kreistags, dass er für den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sei. „Aber hier 50 000 Euro und da 100 000 Euro: Können wir uns das leisten?“ Landrat Thomas Karmasin hält diese Frage für berechtigti. „Wir belasten die Gemeinden, ja“, sagte er im Hinblick auf die Kreisumlage, mit der die Kommunen das Tun des Kreises finanzieren. Karmasin betonte aber auch: Beim ÖPNV gelte der Grundsatz: „G´scheid oder gar nicht.“



Der ÖPNV müsse attraktiv sein und ständig verbessert werden, damit irgendwann der Eindruck entstehe: Ich kann aufs Auto verzichten. Karmasin bestätigte, dass das „richtig Geld“ koste. Allerdings seien auch die Einnahmen am Steigen und der Nutzen sei groß. Er hofft, dass der Nahverkehr bei den anstehenden Haushaltsdebatten nicht zusammen gestrichen wird.



(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

ÖPNV-Experte Hermann Seifert berichtete, dass die neuen Linien auch auf Wünsche aus Gemeinden und Nachbarlandkreisen zurück gehen. „Wir selbst haben 90 Prozent des Möglichen realisiert. Wir machen keinen weiteren Ausbau“, sagte Seifert. Der Schwerpunkt in den nächsten Jahren liege eher auf der Schaffung alternativer Antriebe für die Busflotte.



Jan Halbauer (Grüne) erinnerte an teils exorbitante Steigerungen der Passagierzahlen auf bestimmten Linien. „Das Angebot wird angenommen.“ Auch Hans Wörle (CSU), Kreisrat aus Hattenhofen, plädierte für die weiteren Busse. „Für Randgemeinden sind das enorm wichtige Verbindungen. Wir können nicht immer sagen: An der Kreisgrenze ist Schluss.“



Die Verbesserungen im Süden des Landkreises sollen zum Fahrplanwechsel 2022 in Kraft treten, genau wie die X-Anbindung Egenhofens.



Große Liebe

Insgesamt muss man derzeit von einem Bus-Defizit im Landkreis im unteren zweistelligen Millionen-Bereich ausgehen (nach Abzug staatlicher Zuschüsse und nach Abzug der Fahrgasteinnahmen).



In Vorausblick auf die Haushaltsberatungen meinte Karmasin mit etwas satirischem Blick auf die Bundesregierung: „Ich hätte ja 100 Millionen Kredit aufgenommen und es als Sondermögen ÖPNV deklariert.“ Auch die Kommunen bekamen in der Sitzung mit Blick auf die bevorstehenden Haushaltsdebatten einen kleinen Seitenhieb ab. Diese verhielten sich zum Landkreis und seinen Leistungen wie zu einem unehelichem Kind. „Sie lieben es sehr. Aber zahlen wollen sie nicht.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.