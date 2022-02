Cannabis-Freigabe Ja oder Nein? „Hasch wird in allen Schichten geraucht“

Von: Tobias Gehre

Teilen

Ein Mann raucht einen Joint: Geht es nach der Ampel-Koalition, ist das schon bald legal. © Symbolfoto: dpa

Die Ampel-Koalition will Cannabis legalisieren. Auch in Bayern gäbe es dann frei verkauftes Marihuana. Viele Fragen sind aber noch ungeklärt.

Landkreis – Die einen wollen nur ein Genussmittel konsumieren, die anderen sehen darin eine gefährliche Droge. Der Umgang mit Cannabis ist seit Jahrzehnten umstritten. Doch mittlerweile geben immer mehr Länder die Strafverfolgung auf und legalisieren Erwerb und Besitz. Was in den vergangenen 16 Jahren unter einer konservativen Regierung in Deutschland undenkbar war, soll unter Rot-Grün-Gelb jetzt auch hierzulande passieren.

Cannabis-Freigabe: Kriminalisierung beenden

Für das Team des P6 Neo, das ehemaligen Heroinsüchtigen eine Substitution mit dem Ersatzstoff Methadon anbietet, ist dieser Schritt überfällig. Die Anlauf- und Betreuungsstelle für Alkoholkranke, Heroinabhängige und andere Süchtige in Fürstenfeldbruck hat jahrelang Erfahrung in der Arbeit mit Drogenkonsumenten. Sozialpädagoge Lothar Kapfer kritisiert vor allem die Kriminalisierung von Cannabis-Konsumenten. „Bei vielen Leuten hat das früh Türen zugeschlagen“, sagt der 57-Jährige. Ihnen seien Wege ins Berufsleben verbaut worden. Gerade in Bayern setze die Politik viel zu stark auf Repression.

FFB-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser FFB-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Fürstenfeldbruck – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Dass Marihuana und Haschisch Einstiegsdrogen seien, sieht Kapfer nicht. „Es ist nicht so, dass man vom Cannabis automatisch zum Heroin kommt“, sagt der Sozialpädagoge. Auch die soziale Herkunft spiele beim Konsum der Droge keine Rolle. „Hasch wird in allen Schichten geraucht.“

Cannabis-Legalisierung: Gefahr einer Psychose steigt bei Marihuana-Konsum

Natürlich berge Cannabis auch ein gewisses Risiko – etwa für eine drogeninduzierte Psychose. Diese Gefahr bestehe vor allem bei sehr jungen Konsumenten. Alkohol hält der Sozialpädagoge allerdings für um ein Vielfaches gefährlicher.

In einer Legalisierung von Marihuana und Haschisch sieht Kapfer auch die Chance, Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Der 57-Jährige ist der Meinung, dass es bei einer erlaubten Substanz eine bessere soziale Kontrolle gibt. Offiziell verkauft werden sollte Cannabis nur an Erwachsene.

Bei Thomas Benkert wird es das bereits – allerdings nur mit Rezept vom Arzt. Regelmäßig erscheinen Patienten in seiner Apotheke in Mammendorf, um sich die Pflanze als Arznei abzuholen. Bald könnten aber auch Kunden kommen, die das Kraut nicht gegen ein Leiden einsetzen wollen, sondern als Genussmittel. Benkert, der auch Präsident der Bundesapothekerkammer ist, kann sich gut vorstellen, Marihuana in seinen Filialen anzubieten.

Cannabis-Verkauf in der Apotheke?

Generell sieht er Apotheken als geeignete Verkaufsstellen an. Denn egal, wie eine mögliche Legalisierung im Detail aussehen werde – bei der Abgabe werde es Beratungsbedarf zu Wirkung und möglichen Nebenwirkungen geben. Und dafür seien Apotheken am besten geeignet.

Sinn machen würde der Vertrieb für Apotheken aber nur, wenn es keine anderen Verkaufsstellen gebe, sagt Benkert. Denn mit diesen könnten die Apotheken mit ihren hohen Standards und ausgebildeten Mitarbeitern preislich wohl nicht mithalten. „Diesen Wettbewerb würden wir nicht schaffen.“

Cannabis-Freigabe soll Schwarzmarkt eindämmen

Die genauen Regeln für die Abgabe muss der Bundestag festlegen. Mit dabei ist dann auch die für den Landkreis zuständige Grünen-Abgeordnete Beate Walter-Rosenheimer. Ihre Partei setzt sich seit Langem für ein Ende der Cannabis-Prohibition ein. „Es wird konsumiert – ob es nun legal oder illegal ist“, sagt Walter-Rosenheimer. Durch eine Legalisierung habe man deutlich mehr Kontrolle, etwa über die Qualität. Davon ist die Abgeordnete überzeugt. Außerdem könne so der Schwarzmarkt eingedämmt und die Kriminalität reduziert werden.

Eine Gesetzesänderung solle so gestaltet werden, dass sie in ganz Deutschland gelte – also auch in Bayern. „Es soll nicht durch ein Land unterlaufen werden können“, so die Grünen-Abgeordnete. Das Gesetzgebungsverfahren solle noch heuer eingeleitet werden. Momentan habe aber die Bekämpfung der Pandemie Vorrang.

Cannabis-Legalisierung der Ampel-Koalition: Noch viele ungeklärte Fragen

Die Befürworter einer Legalisierung erklären immer wieder, dass diese auch Polizei und Justiz entlasten würde. So einfach sei es jedoch nicht, mahnt Winfried Naßl, stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Olching. Zu viele Fragen seien noch unbeantwortet. „Wir wissen ja noch gar nicht, wer welche Produkte unter welchen Voraussetzungen kaufen darf“, sagt Naßl. Ist die Weitergabe von legal erworbenem Marihuana dann weiterhin eine Straftat? Wie viel darf der Einzelne besitzen? Darf er es selbst anbauen? Bevor diese Fragen nicht beantwortet seien, sei es schwer abzuschätzen, ob die Polizei wirklich entlastet werde und mehr Zeit für andere Angelegenheiten habe.

Cannabis-Freigabe: Keine Entlastung für Gerichte

Ähnlich sieht es auch Richter Johann Steigmayer vom Brucker Amtsgericht. Es komme auf die Ausgestaltung des Gesetzes an. Völlige Straffreiheit könne tatsächlich dazu führen, dass weniger Fälle vor Gericht landen. Sollte der Besitz von Cannabis aber etwa zur Ordnungswidrigkeit werden, könnte das sogar mehr Arbeit bedeuten. Dagegen könne man sich ja vor Gericht wehren.

Eine Entlastung der Gerichtsbarkeit erwartet Steigmayer eher nicht. Grund: Habe ein Gericht plötzlich weniger Fälle, würden Richterstellen abgezogen. „So schnell kann man gar nicht schauen“, sagt Steigmayer.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.