Chefwechsel bei der CSU: Ortsverband hat neuen Vorsitzenden

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

Das Team des CSU-Ortsverbands mit dem neuen Vorsitzenden Ulrich-Joachim Müller (hinten 4.v.l.) will die Stadt weiterentwickeln. © csu-ortsverband

Der CSU-Ortsverband Bruck hat einen neuen Vorsitzenden. Auf der Jahreshauptversammlung wählten die Mitglieder auf Vorschlag des langjährigen Vorsitzenden Andreas Lohde nun den früheren Schatzmeister Ulrich-Joachim Müller.

Fürstenfeldbruck – Lohde hatte bereits vor der OB-Wahl durchblicken lassen, dass die Trennung des Amtes von Fraktions- und Ortsvorsitzenden sinnvoll wäre. „Mit dem neuen Vorsitzenden Ulrich-Joachim Müller soll der Ortsvorstand weiter mit eigener Stimme kommunalpolitische Themen transportieren und sich so engagiert in die Stadtpolitik einbringen,“ so Lohde.

Das Vorstandsteam wird komplettiert durch die Stellvertreter Kai-Emanuel Görgen, Dieter Roiger und Mike Trommer, Schatzmeisterin Katrin Siegler, Schriftführerin Heike Fabian und den Digitalbeauftragten Andreas Wörle. Beisitzer sind Markus Britzelmair, Michael Friedrich-Krönauer, Antonio di Gorga, Mathias Hausmann, Thomas Herber, Christian Horger, Georg Jakobs, Andreas Lohde, Martin Kellerer, Petra Schumann, Simone Sedlmayr und Jeanne-Marie Sindani.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Gemeinsam als Team wollen wir im engen Schulterschluss mit unserer Stadtratsfraktion, angeführt von Andreas Lohde, die zentralen Aufgaben, die für eine gute Entwicklung unserer Heimatstadt Fürstenfeldbruck notwendig sind, weiter vorantreiben“, sagte Ulrich-Joachim Müller. Nur durch die konsequente und ideologiefreie Unterstützung von Handel und Gewerbe, Forschung und Technologie bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Verantwortung für Mensch und Umwelt könnten die Ziele der Lebensstadt Fürstenfeldbruck erreicht werden. Er wolle als konstruktiv-kritisches Bindeglied zwischen Mandatsträgern im Stadtrat und Bürgern fungieren. „Ich kann mich in unserem Ortsverband auf das ungebrochene Engagement, die vielfältigen tiefgreifenden Erfahrungen, die Kreativität aller und den großartigen wertegebundenen Teamgeist verlassen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.