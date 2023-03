„Wasser, in dem ich schwimme“: Neuer Chef beim Historischen Verein

Von: Ulrike Osman

Teilen

Schlüsselübergabe: Die scheidende Vorsitzende Anna Ulrike Bergheim übergibt die Geschäfte an ihren Nachfolger Andreas Knipping. © peter weber

Stabwechsel beim Historischen Verein Fürstenfeldbruck (HVF): Anna Ulrike Bergheim hat nach acht Jahren den Vorsitz abgegeben.

Fürstenfeldbruck – Ihr Nachfolger ist Andreas Knipping aus Eichenau, pensionierter Jurist, Autor und Experte für die Geschichte der Eisenbahn.

Wie sein historisches Interesse bereits in jungen Jahren entstanden ist, wisse er selber nicht, sagte der 71-Jährige in seiner kurzen Vorstellungsrede auf der Mitgliederversammlung im Barocksaal der Polizeihochschule. Auf jeden Fall ist es intensiv. „Geschichte ist das Wasser, in dem ich schwimme, so wie andere in Fußball oder Musik.“ Über die Historie der Eisenbahn hat er viele Bücher geschrieben. Daneben befasst sich der ehemalige Richter am Sozialgericht schwerpunktmäßig mit dem Ersten Weltkrieg, der Nazizeit und der deutschen Teilung.

Interessante Themenfelder

Im HVF will Knipping weitere interessante Themenfelder erschließen und neue Referenten heranziehen. Dabei soll auch die jüngere Zeitgeschichte der Region beleuchtet werden. Er führe bereits Gespräche mit einer Doktorandin, die zur Geschichte von Puchheim Bahnhof, Gröbenzell und Eichenau forscht, berichtete der 71-Jährige. Ein Redner am Pult, der seinen Vortrag bestenfalls mit einer Powerpoint-Präsentation illustriert – das wird in den Augen des neuen Vorsitzenden in Zukunft nicht mehr reichen, um das Publikum zu fesseln. Deshalb wünscht er sich „neue Darbietungsformen“ und denkt dabei an multivisuelle Präsentationen mit Videos oder virtuellen Ortsbegehungen.

Riesenrespekt

Er gehe „mit Riesenrespekt“ an seine neue Aufgabe heran, unterstrich der neue Vorsitzende, der von den 49 anwesenden Mitgliedern mit 48 Ja-Stimmen und einer Enthaltung (seiner eigenen) ins Amt gewählt wurde. Seine Rolle sieht er vor allem darin, Talente zu wecken und fördern, Vorschläge aufzugreifen, Aktivitäten zu koordinieren und sich im Hintergrund Gedanken zu machen. „Ich will nicht alles an mich ziehen – und nicht zu viel reden“, sagte Knipping augenzwinkernd, bevor er das Rednerpult verließ.

Anna Ulrike Bergheim hätte von ihrem Rückzug aus dem Vorstand am liebsten so wenig Aufhebens wie möglich gemacht. Dennoch gab es Dankesworte von der stellvertretenden Landrätin Martina Drechsler, eine Würdigung von der HVF-Vize-Vorsitzenden Anne Mischke-Jüngst und eine Erinnerungstasse von Ingbert Hoffmann, dem Präsidenten der Polizeihochschule. Bergheim wird dem HVF zumindest als Mitglied und gelegentliche Referentin erhalten bleiben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Sinkende Mitgliederzahl

Ihr Nachfolger übernimmt den Verein zu einem Zeitpunkt, da die Mitgliederzahl auf ein historisches Tief von 590 gesunken ist. „Damit sind wir zum allerersten Mal weniger als 600 Mitglieder“, berichtete Schatzmeisterin Angela Thorwirth. Elf Neueintritten standen im vergangenen Jahr 31 Austritte gegenüber, darunter elf Todesfälle. Gleichzeitig bot der Verein 2022 das umfangreichste Programm seiner Geschichte, „sowohl im Hinblick auf die Bandbreite als auch auf die Anzahl der Veranstaltungen“, wie Bergheim sagte.

Heuer ist das Programm etwas weniger kompakt, bietet aber dennoch viele Highlights. Mehrere Veranstaltungen sind rund um das 1200-jährige Ortsjubiläum von Nannhofen geplant. Außerdem wird zum Gedenken an den Todesmarsch ein Film über den letzten Häftling von Dachau gezeigt. Ebenfalls mit Aspekten des Nationalsozialismus befasst sich ein Vortrag über „Fliegermorde in Oberbayern von 1943-1945“ und ein Vortrag über den Hitler-Putsch und die Rolle, die die Münchner Polizei dabei spielte. Das vollständige Programm ist zu finden unter www.historischer-verein-ffb.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.