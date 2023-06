Chöre bereit für das Kreissingen auf großer Bühne

Von: Ingrid Zeilinger

Die Mitglieder des Projektchors sangen während einer Reise auch im Salzburger Dom. Im vergangenen Jahr ergänzte der Chor das Programm des Kreissingens. © mm

Einmal im Jahr präsentieren sich viele Chöre aus dem Landkreis auf großer Bühne. Beim 72. Kreissingen des Sängerkreises Fürstenfeldbruck werben sie für die Freude am gemeinsamen Musizieren. Und nicht nur mit dieser Aktion.

Fürstenfeldbruck – Nach dem Ende der Corona-Pandemie entspannt sich die Lage bei den Sängern etwas. Zwar sind die Chöre immer noch überaltert, berichtet Ruth Schmitz, Vorsitzende des Sängerkreises Fürstenfeldbruck. Doch die Zweifel davor, sich nach Ende der Abstandsmaßnahmen und des Probenverbots in der Öffentlichkeit zu präsentieren, sind weg. Denn schon im vergangenen Jahr zeigten die Chöre, dass sie trotz teils geschrumpfter Kopfzahl immer noch klangvoll dastehen.

Das ist in diesem Jahr nicht anders. 17 Männer- und gemischte Chöre präsentieren am Samstag, 17. Juni, ab 19 Uhr auf der Bühne im Stadtsaal des Veranstaltungsforums ein Lied. Durchs Programm führt Kreischorleiter Anton Trohorsch. Der Projektchor, der im vergangenen Jahr das Programm ergänzte, muss diesmal nicht einspringen. Er hatte kürzlich auf einer Reise im Salzburger Dom einen großen Auftritt.

Dafür eröffnen in diesem Jahr wieder die Männer mit einem Gemeinschaftschor das Kreissingen. „Die Männer gehen sonst im gemischten Chor unter“, sagt Schmitz. Und trotz des Rückzugs des MGV Kottgeisering und Egenhofen stehen drei reine Männerchöre auf der Bühne: aus Emmering, Steinbach und Luttenwang. Wie im Vorjahr sind auch mal 50 Sänger auf der Bühne zu erwarten. Denn einige Chöre haben im vergangenen Jahr sogar Zuwachs bekommen.

Überhaupt entspannt sich die Lage. Beim Pendant für den Nachwuchs „Junge Chöre singen“ war die Halle voll. „Es bewegt sich was“, sagt Schmitz. Dennoch sei es eine hohe Kunst, die Jugendlichen in die Erwachsenenchöre zu führen. Denn dann haben sie oft andere Interessen und Pflichten: Aber: „Wer schon mal gesungen hat, kann auch nach der Ausbildung wieder zurückkehren.“

Werbung in eigener Sache

Mit dem Kreissingen will man Werbung in eigener Sache betreiben, denn im kommenden Jahr feiert der Sängerkreis seinen 75. Geburtstag. Dann sind weitere Veranstaltungen im Frühling und Herbst geplant. Bereits heuer lädt der Sängerkreis zudem zu einem offenen Singen ein. Unter dem Titel „Chor für alle“ sind Sänger und solche, die es werden möchten, am Freitag, 30. Juni, von 19 bis 22 Uhr in den Pschorrstadl in Adelshofen eingeladen. Dort studieren sie die Stücke „Bad Guy“ von Billie Eilish und „Irgendwann bleib i dann dort“ von STS ein.

Die Aktion geht auf den Bayerischen Sängerbund zurück. „Jeder, der singen will, ist eingeladen“, sagt Schmitz. Und sie hofft, dass sich auch der eine oder andere hinterher einem Chor anschließt. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, anmelden kann man sich über die Internetseite www.bayerischersaengerbund.de. Und wer weiß, vielleicht steht der eine oder andere Chor nächstes Jahr beim Jubiläums-Kreissingen in noch größerer Stärke auf der Bühne.

Das Kreissingen beginnt am Samstag, 17. Juni, um 19 Uhr im Stadtsaal des Veranstaltungsforums Fürstenfeld. Der Eintritt kostet acht Euro.

