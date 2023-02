Chor holt zur Faschingszeit König und Agenten auf die Bühne

Von: Ulrike Osman

Freuen sich auf die närrische Zeit und das Faschingskonzert: Die Mitglieder des Philharmonischen Chors mit ihrem Texter Jens Hunecke (r.). © WEBER

Als die Faschingskonzerte des Philharmonischen Chors Fürstenfeld im Februar 2020 zuletzt das Publikum begeisterten, zog Corona gerade am Horizont auf. Nun kann die beliebte Veranstaltung wieder stattfinden.

Fürstenfeldbruck – Das eingespielte Kreativ-Team aus Produzent Rafael Hösel, Texter Jens Hunecke und der Chor-Vorsitzenden Claudia Frisch hat die lange Durststrecke gut genutzt, um eine neue Story zu entwickeln. Im Gespräch mit dem Tagblatt verrät Jens Hunecke (53), worauf die Zuschauer sich freuen dürfen.

Herr Hunecke, das diesjährige Faschingskonzert trägt den Titel „Im Auftrag Seiner Majestät“. Heißt das, James Bond kommt nach Bruck?

Tatsächlich ist eine der Hauptfiguren ein Agent, der von seinem König in die Welt hinaus geschickt wird, um ein bestimmtes Problem zu lösen. Ich will nicht zu viel verraten. Dass es sich um einen König handelt, hat übrigens nichts mit dem Tod der Queen zu tun, sondern mit unseren Sängerinnen und Sängern, denen wir die Rollen auf den Leib zu schreiben versuchen. Den König sollte ursprünglich unser lieber Peter Seitz spielen, doch er ist leider erkrankt und wir wünschen ihm auch auf diesem Wege recht gute Besserung. Nun übernimmt Kay Stegmann die Rolle. Günstig ist natürlich immer eine Geschichte, mit der wir – wie auch heuer – inhaltlich „auf Reisen“ gehen können. Das gibt uns große Spielmöglichkeiten für Bühnenbilder, Kostüme, Charaktere und die Auswahl der Musik und macht das Ganze spannender für unsere großen, aber auch die kleineren Zuschauer. Auf deren leuchtende Augen freue ich mich persönlich immer am meisten.

Das Konzept der Faschingskonzerte ist, dass Sie bekannte Lieder umdichten und zu einer selbst entwickelten Geschichte zusammenbauen. Wo nehmen Sie nach den vielen Jahren noch neue Ideen her?

Das fragen wir uns auch (lacht). Nach jeder Saison steht man da und denkt: Und jetzt? Dann verlieren wir uns für ein, zwei Monate aus den Augen, bevor wir im April oder Mai wieder zusammenkommen und anfangen, ein neues Thema zu suchen. Wenn wir einen Denkansatz gefunden haben, entwickeln wir die Geschichte. Ziel ist es, unsere Protagonisten mit ihren individuellen Talenten so gut wie möglich zu präsentieren. Das sind wir den Mitwirkenden schuldig. Schließlich machen sie das alles in ihrer Freizeit und für Gottes Lohn. Außerdem muss die Geschichte sich in mindestens zwei Teile teilen lassen, damit wir im Konzert eine Pause machen können. Und sie muss sich gut im Sparkassensaal aufführen lassen, der die ideale Veranstaltungsstätte für die Faschingskonzerte ist.

Wie man hört, war aber erst im Oktober klar, dass Sie den Sparkassensaal wieder nutzen können – zu einem Zeitpunkt also, als die Vorbereitungen schon ein halbes Jahr liefen. Wie bleibt man da motiviert?

Die Vorbereitungen laufen eigentlich schon seit drei Jahren. Wir haben nach dem letzten Faschingskonzert 2020 ganz normal wieder angefangen, an einer neuen Geschichte zu arbeiten. Irgendwann war klar, dass es 2021 nichts werden würde. Und auch 2022 war das Corona-Risiko noch zu groß. Aber inzwischen sind ja alle Beschränkungen gefallen. Trotzdem haben wir vorsichtshalber nur acht statt der üblichen zehn Termine angesetzt, weil wir uns nicht sicher waren, ob das Publikum schon wieder Lust auf die Veranstaltung hat. Der Vorverkauf zeigt allerdings, dass das der Fall ist – offenbar haben alle nur darauf gewartet. Derzeit gibt es aber noch Karten für alle Aufführungen. Übrigens ist auch bei den Mitwirkenden die Vorfreude riesig. Wir sind alle richtig heiß auf die Faschingskonzerte.

Die Faschingskonzerte

finden statt am Wochenende vom 11. und 12. Februar und 18. und 19. Februar. Es gibt an jedem Termin jeweils zwei Aufführungen, um 15 und 19.30 Uhr. Veranstaltungsort ist der Sparkassensaal, Hauptstraße 8.

