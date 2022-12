Christfest in der Fremde: So feiern Ukrainer in Bruck Weihnachten

Von: Lisa Fischer

In ihrer Heimatstadt Lwiw wird Weihnachten besonders glamourös zelebriert, sagt Larysa Popova. Wegen des Krieges feiert sie heuer das Fest in Fürstenfeldbruck. © Weber

Seit zehn Monaten herrscht in der Ukraine Krieg. Für die, die geflohen sind und im Landkreis eine Bleibe gefunden haben, ist es heuer das erste Weihnachten in der Fremde.

Fürstenfeldbruck – Die Traditionen unterscheiden sich zum Weihnachtsfest hierzulande – so liegen in der Ukraine auf dem festlichen Tisch an Heiligabend mehrere Knoblauchzehen unter dem Tischtuch.

In der Ukraine feiern die katholischen und protestantischen Christen Heiligabend am 25. Dezember. Das große Weihnachtsfest findet in der Ukraine am 6. und 7. Januar nach dem Brauch der orthodoxen Christen statt.

Die Traditionen sind zum größten Teil gleich, sagt Larysa Popova. Die 71-Jährige ist nach ihrer Flucht aus Lwiw in Fürstenfeldbruck untergekommen. Im ehemaligen Hotel Hasenheide, das von der Corona-Nachbarschaftshilfe – allen voran Monika Graf – betreut wird, erzählt die 71-Jährige, wie das Weihnachtsfest in ihrem Heimatland zelebriert wird. Vieles davon wird sie euch heuer in Fürstenfeldbruck genau so umsetzen.

Ein Weihnachts-Strauß aus Hafer und Roggen

„Weihnachten ist für die Ukrainer ein besonderer Feiertag“, sagt Larysa Popova. Wie in Deutschland werden die Häuser mit Tannenbäumen und Kerzen dekoriert. Eine spezielle Dekoration ist der „Didukh“, ein selbstgebundener Strauß aus Roggen, Weizen, Hafer. Der „Didukh“ soll Fruchtbarkeit, Wohlbefinden, Glück und Unsterblichkeit der Familie bringen, erklärt die 71-Jährige. „Man glaubt, dass der Didukh im Zuhause die Seelen aller verstorbenen Verwandten für das heilige Abendessen vereint.“ Die Dekoration wird meist schon in der Vorweihnachtszeit aufgestellt, auf einem Tisch oder einer Kommode im Wohnzimmer. An Heiligabend kommt der Strauß in manchen Familien als Deko direkt auf den Esstisch. Und auch in Fürstenfeldbruck darf der Strauß nicht fehlen. Larysa Popova hat einen für das Fest bestellt.



Ein weiteres Symbol versteckt sich an Heiligabend auf dem Tisch, jedoch unter der Tischdecke: „An jeder Ecke des Tisches wird eine Knolle Knoblauch unter die Tischdecke gelegt“, erklärt Larysa Popova. Das Zwiebelgewächs soll der Tradition zufolge Gesundheit für die Familie bringen. Die Tischbeine hingegen werden mit einem Seil zusammengebunden oder einer Kette umwickelt. „Damit die ganze Familie zusammenhält und in Einigkeit lebt“, erklärt Larysa Popova.

An Heiligabend werden zwölf traditionelle Weihnachtsspeisen, wie die Fastengerichte Wareniki, Borschtsch, Krapfen, Uzwar und als Hauptgericht Katya. „Der heilige Abend ist der letzte Tag der Fastenzeit“, sagt Larysa Popova.

Die Speise „Katya“ sollte in allen Familien auf dem Tisch stehen, sagt die Ukrainerin, ein süßer Brei aus gekochten Weizenkörnern mit Walnüssen, Honig, Mohn und Rosinen.

Speisen und Süßes für die Sternsinger

Am ersten Weihnachtstag, dem 7. Januar, geht die Familie in die Kirche. „Mittags wird wieder gemeinsam gegessen. Nun aber darf auch Fleisch auf dem Tisch stehen“, sagt Larysa Popova.

Der zweite Weihnachtsfeiertag ist in der Ukraine auch als „Sternsingertag“ bekannt. Jung und Alt besuchen der Tradition zufolge ihre Verwandten. Wer zuhause ist, bekommt – wie hierzulande am Dreikönigstag – Besuch von Kindern und Jugendlichen, die als Sternsinger verkleidet sind. „Es war üblich, dass der Hauswirt die Weihnachtssänger mit Weihnachtsspeisen und Süßigkeiten beschert“, erzählt die 71-jährige Larysa Popova. Heutzutage würde man normalerweise eher Geld geben, zum Teil sei der Brauch, Speisen zu spenden, geblieben.

Dem Weihnachtsfest ist Larysa Popova besonders verbunden. In ihrem Heimatort Lwiw („Lemberg“) seien die ukrainischen Traditionen noch immer gut erhalten. „Die Stadt des Löwen wurden zum attraktivsten Ort gewählt, um die Neujahrs- und Weihnachtsferien in der Ukraine zu feiern“, erzählt Larysa Popova. „Lwiw ist zu Weihnachten einfach magisch“, schwärmt die 71-Jährige während sie Bilder von ihrer weihnachtlich geschmückten, fast schon pompösen Heimatstadt betrachtet. „Wenn wir den Krieg beenden und Sie ein Märchen besuchen möchten – wir laden Sie zu Weihnachten nach Lwiw ein!“

Den Fürstenfeldbruckern wünscht Larysa Popova ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. „Vielen Dank für Ihre Hilfe und Unterstützung“, sagt die 71-Jährige.

