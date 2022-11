„Christmas in the box“: Initiative sammelt Weihnachtsgeschenke für Kinder in der Ukraine

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Kleine Geschenke werden gesucht (Beispielfoto) © Leo Wolfert/imago images/Panthermedia

Die Initiative „Brucker helfen der Ukraine“ möchte Kindern zu Weihnachten eine Freude machen. Motto: „Christmas in the box“.

Fürstenfeldbruck - Die Initiative engagiert sich seit Kriegsbeginn ehrenamtlich für die Ukraine und die Versorgung der Bevölkerung. Sie sammelt Geld- und Sachspenden. Außerdem werden Hilfsgüter versandt. Im Oktober war ein Team aus Bruck in Kyiv und hat dort einen großen Integrationskindergarten besucht. „Nun wollen wird diesen Kindern ein kleines Stück Normalität schenken und ihnen eine Freude in Form von Weihnachtspaketen machen“, heißt es bei der Initiative. Als Geschenkmöglichkeiten führt die Initiative auf: Schokonikolaus, kleine Lebkuchen, kleines Spielzeug wie etwa Autos, Püppchen oder Playmobilfiguren, Malsachen (Buntstufte, Wachsmalkreide), kleine Kuscheltiere.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Aktion „Christmas in the box“ läuft bis zum 9. Dezember. So geht es:

1) Nehmen Sie einen Schuhkarton

2) Verpacken Sie Deckel und Karton getrennt in Geschenkpapier

3) Packen Sie das Päckchen nach den oben genannten Vorschlägen

4) Verschließen Sie das Paket mit Gummibändern

5) Bringen Sie das Geschenk zu einer der Annahmestellen.

Das sind die Annahmestellen:

Destille-FFB, Pucher Str. 3, Mo - Fr von 9:00 bis 18:00 Uhr, Sa von 9:00 bis 14:00 Uhr

Emmering: Finanzagentur Kurt Mayr, Hauptstraße 10, 82275 Emmering, Mo - Fr von 9:00 bis 12:30 Uhr, Mo - Do von 14:30 bis 17:30 Uhr;

Maisach: Kutzner + Weber, Frauenstr. 32, Mo - Do von 6:00 bis 14:00 Uhr

Olching: Juz Olching, Max-Reger-Straße 6, Olching, Mo - Do 14:00 - 20:00 Uhr, Fr. 15:00 - 21:00 Uhr

Berg (Starnberg): Seebreite 9, 82335 Berg, Di 18:00 - 19:00Uhr, Sa 14:00 - 15:00 Uhr

Zusätzlich kann man die Pakete auch auf dem Vekaufsstand der Initiative (mehr Infos auch auf www.bhdu.info) auf dem Weihnachtsmarkt in Fürstenfeldbruck an den ersten beiden Adventswochenende abgeben. Der Stand befindet sich gegenüber der Bühne am Viehmarktplatz.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.