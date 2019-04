Coca-Cola-Mitarbeiter streiken - am Mittwoch ist die Kreisklinik an der Reihe

Die Beschäftigten von Coca-Cola am Standort Fürstenfeldbruck haben am Dienstag gestreikt. Sie fordern mehr Lohn. In der Kreisklinik ist am Mittwoch ebenfalls ein Streik geplant.

Fürstenfeldbruck – Sollte bei den Tarifverhandlungen am Donnerstag und Freitag kein Durchbruch gelingen, schließt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) weiter Streiks nicht aus. Um Punkt 4.30 Uhr war für rund 150 Mitarbeiter die Arbeit vorbei. Statt Cola abzufüllen, versammelten sie sich mit Warnwesten, Fahnen und Trillerpfeifen vor der Werks-Einfahrt an der Industriestraße und machten ihrem Ärger lautstark Luft. Damit möglichst viele Menschen von ihrem Anliegen erfahren, marschierten die Mitarbeiter am Vormittag, eskortiert von drei Polizeiautos, zum nahe gelegenen Geschwister-Scholl-Platz.

Mittags gab´s Schweinebraten

Im Kern geht es den Streikenden um mehr Geld. Sie wollen einen Teil vom Gewinn-Kuchen ihres Arbeitgebers abbekommen, sagt Mustafa Öz von der NGG. „Umsatz und Gewinn von Coca Cola sind hoch“, erklärt Öz. Daran hätten die Beschäftigten einen großen Anteil. Die Forderung nach mehr Lohn sei also berechtigt. Konkret fordert die Gewerkschaft 180 Euro mehr im Monat. Auszubildende sollen 100 Euro mehr bekommen. Coca Cola indes hat als absolute Entgelterhöhung 90 Euro pro Monat im Jahr 2019 sowie 80 Euro pro Monat für das Jahr 2020 angeboten.

Der Ausstand war gut vorbereitet. Für die Streikenden stand eine Kaffeemaschine bereit, es gab Brezen und zu Mittag hatten die Mitarbeiter die Wahl zwischen Schweinebraten mit Spätzle oder Nudeln mit Pilzsauce. Für Unterhaltung sorgte eine Musikanlage. „Man muss die Leute bei Laune halten bei so einem Streik“, erklärte ein Mitarbeiter, der die Aufgabe des DJ übernommen hatte. Auch wenn die Stimmung beim Streit gelöst war: Bei ihren Forderungen verstehen die Streikenden keinen Spaß. Mustafa Öz warnt: „Wenn die Arbeitgeber in der nächsten Verhandlung nicht zur Besinnung kommen und uns ein verhandlungsfähiges Angebot vorlegen, erklären wir die Verhandlungen für gescheitert und rufen zu Urabstimmungen auf. Unbefristete Streiks werden folgen.“

Der Streik in der Klinik

Einige Ärzte am Klinikum streiken am Mittwoch. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen und mehr Gehalt. Die Notfallversorgung wird jedoch aufrecht erhalten. Das Brucker Klinikum beteiligt sich an den Warnstreiks des Marburger Bundes. Holger Geißler, Chirurg am Klinikum und Vorsitzender des Personalrats, spricht von 15 bis 30 Medizinern, die zur zentralen Kundgebung an den Frankfurter Römerberg fahren. „Wir werden die Arbeitgeber zur Ordnung rufen“, kündigt er an. Gut 15 Ärzte fahren gemeinsam in Bruck los, weitere kommen aus dem Urlaub oder der Freizeit direkt nach Frankfurt. Planbare Behandlungen und Operationen wurden verschoben. „Die Notfallversorgung der Patienten ist aber auf jeden Fall gesichert“, verspricht Geißler. Denn einige Ärzte werden ihren Dienst antreten. Ihre Kollegen fordern unter anderem zwei freie Wochenenden. Bislang würden Ärzte zweieinhalb bis drei Wochenenden im Jahr arbeiten – eine zu hohe Belastung, betont Geißler. Und: „Die Vertreter der Arbeitgeber sehen das Wochenende eines Arztes nach einem Freitagsspätdienst von Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 24 Uhr“, berichtet der 64-Jährige. „Das sind schon eigentümliche Ansichten.“

Weitere Forderungen sind die Anerkennung aller Überstunden und die Begrenzung der Bereitschaftsdienste. Außerdem fordern die Ärzte fünf Prozent mehr Gehalt. Das Angebot der Arbeitgeber liege unterhalb der Inflationsrate, sagt Geißler. „Das ist inakzeptabel.“ Der Warnstreik ist vorerst eine einmalige Aktion, ein Schuss vor den Bug, wie es Geißler ausdrückt. Doch wenn kein vernünftiges Angebot vorgelegt werde, drohen weitere Ausstände. Der Marburger Bund bereite eine Urabstimmung über einen Vollstreik vor. Den hat es bereits 2005/2006 gegeben – auch in Fürstenfeldbruck. Niemand habe damals damit gerechnet. Geißler hofft jedoch, dass es diesmal nicht so weit kommen muss. (tog/imu)