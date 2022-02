Inzidenz bei über 3700: Bayerischer Landkreis nun Deutschlands Spitzenreiter - Landrat klärt auf

Von: Thomas Steinhardt, Franziska Konrad

Weil viele positive Corona-Testergebnisse nachgemeldet wurden, ist die Inzidenz in Fürstenfeldbruck dramatisch gestiegen. © Waltraud Grubitzsch/dpa

Mit einer Inzidenz von 3720,40 rückt das oberbayerische Fürstenfeldbruck bundesweit in den Corona-Fokus. Doch die Zahlen sind irreführend. Das Landratsamt klärt auf.

Fürstenfeldbruck - Die Corona-Inzidenzen in Bayern steigen und steigen. Am Samstag, 5. Februar, meldet das RKI einen bundesweiten neuen Höchststand von 1741,2 Neuinfektionen - 45,6 mehr als am Freitag. Traurige Berühmtheit erlangt erneut das oberbayerische Fürstenfeldbruck: Mit einer aktuellen Inzidenz von 3720,40 ist der Landkreis derzeit Deutschlands Corona-Spitzenreiter.

Fürstenfeldbruck Deutschlands Corona-Spitzenreiter: Nachmelde-Stau im Landratsamt

Dort schnellte der Wert bedingt durch erneute Nachmeldungen von 3019,1 auf 3720,4 nach oben. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Omikron-Welle plötzlich völlig über der Region zusammenschlägt. Die Zahlen sind irreführend. Wie das Landratsamt schon am Donnerstag mitteilte, hängen sie mit der hohen Zahl der Nachmeldung positiver Tests und den Wartezeiten auf die Ergebnisse zusammen. Wegen der hohen Fallzahlen könne kaum noch nachvollzogen werden, wer sich wann genau angesteckt hat. Es handele sich um einen Nachmelde-Stau, sagte eine Sprecherin.

Erst am Vortag hatte sich in Fürstenfeldbruck der Wert durch Tausende Nachmeldungen über Nacht fast verdreifacht. Nach Darstellung des Landratsamtes waren in den vorangegangenen Tagen Tausende Fälle in der Meldesoftware „hängengeblieben“.

Corona-Spitzenreiter Fürstenfeldbruck? „Liegen im Trend des Münchner Umlands“

Landrat Thomas Karmasin spricht von einem technischen Fehler, aufgrund dessen etliche Meldungen zunächst nicht eingerechnet und dann jetzt auf einen Schlag nachgemeldet worden seien. Dadurch sehe es so aus, als wären die Infektionen alle innerhalb kürzester Zeit erfolgt, was natürlich die Inzidenz dramatisch erhöhe.

„Die Wahrheit ist: wir waren vorher nicht besonders gut und sind jetzt nicht besonders schlecht, sondern wir liegen im Trend des Münchner Umlands“, so Karmasin im Internet-Netzwerk Facebook. Der Landrat betont zudem, dass die Kreisklinik derzeit noch nicht überlastet sei – auch wenn die Mitarbeiter unter hoher Belastung stünden.

Stand Freitag, werden in der Kreisklinik 18 Personen mit Covid-Befund behandelt, beatmet werden muss niemand. Zwei Impfungen im Landkreis erhalten haben 66,10 Prozent der Gesamtbevölkerung. 50 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Corona-Inzidenzen irreführend: Ähnliches Phänomen in Starnberg

Dieses Statistik-Phänomen war in den vergangenen Tagen schon in anderen oberbayerischen Landkreisen zu beobachten gewesen. Zum Beispiel im Nachbarlandkreis Starnberg. Weil der Nachmeldeberg dort inzwischen wieder aus der Corona-Bilanz der aktuellen Fälle herausgerückt ist, sinkt dort die Inzidenz nominell bereits wieder.

