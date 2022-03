Nach der Corona-Zwangspause: Kommt jetzt die Maibaum-Flut?

Von: Lisa Fischer

Teilen

Hier war man schon fleißig: Die Eichenauer Maibaumfreunde haben ihren Baum bereits gefällt und entrindet. Die Mitglieder sind zuversichtlich, dass er dieses Jahr aufgestellt werden kann. © Eichenauer Maibaumverein

Zwei Corona-Jahre lang waren sie zur Untätigkeit verdammt. Jetzt stehen sie in den Startlöchern. Noch ein Frühling ohne Maibaum kommt für Burschenschaften und Vereine nicht in Frage.

Fürstenfeldbruck – Die ersten Bäume sind bereits gefällt und entrindet. Und natürlich soll es nach Möglichkeit am 1. Mai in schönster bayerischer Tradition auch ein Fest mit Musik, Bier und Brotzeit geben, wenn die stolzen Stämme – naturbelassen oder bemalt – in die Höhe gewuchtet werden. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren.

„Wir werden auf jeden Fall aufstellen“, sagt Lukas Müller, Schriftführer der Germeringer Burschenschaft Unterpfaffenhofen. „Notfalls auch ohne Zuschauer und Bewirtung, falls die Regierung das sagt. Hauptsache es steht wieder ein Maibaum da.“

Burschenvereine planen auf Sicht

Die Planung für das Maifest in der Salzstraße wurde laut dem Schriftführer im Verein bereits in Angriff genommen. Schankwagen, Toilettenhäuschen und ein Subunternehmen für Verpflegung seien schon angefragt. „Wir haben ein paar Kontakte an der Hand, aber mit der Prämisse, dass wir auch kurzfristig abspringen“, sagt der 23-jährige Germeringer. Genauso tief in den Vorbereitungen stecken die Dorfgemeinschaft Hörbach, die Landjugend Alling, die Burschenvereine Aufkirchen, Emmering und Adelshofen. Für das Mammendorfer Maibaumfest verrät Rainer Giggenbach vom Katholischen Burschenverein: „Es gibt Musik von der Blaskapelle und frisches Fassbier.“

In Gröbenzell rechnet man zwar aktuell mit dem Aufstellen, „aber die endgültige Entscheidung wollen wir erst Anfang April treffen“, sagt Peter Burkhart, Pressewart des Trachtenverein Almfrieden.

Niemand will mehr warten

Einige Vereine wären heuer gar nicht an der Reihe – stellen aber trotzdem auf. „Eigentlich wären wir im letzten Jahr dran gewesen“, sagt Peter Vogt von der Freiwilligen Feuerwehr Dünzelbach. Doch die Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. Deshalb planen Vogt und seine Kollegen in diesem Jahr den Baum in dem traditionellen Festakt aufzurichten. Damit könnten die Dünzelbacher allerdings dem Maifest der Moorenweiser in die Quere kommen. „Vielleicht machen wir unser Fest dann einen Tag vorher, das ist noch nicht ganz sicher“, sagt Vogt.

„Uns ist bewusst, dass jeder heuer aufstellt“, sagt Thomas Pfaffenzeller vom Burschenverein Esting. „Aber nochmal warten ist keine Option.“ Deshalb gibt es auch in Esting außerplanmäßig heuer einen Baum.

Und die Maibaumfreunde Geiselbullach wären im vergangenen Jahr ebenfalls dran gewesen. Nächster Termin wäre eigentlich der Mai 2024. Doch die Geiselbullacher stellen trotzdem heuer auf. „Der Baum ist schon gefällt. Wir planen aktiv, dass am 1. Mai alles durchführbar ist“, sagt Vorstand Andi Schmidt.

Lesen Sie auch Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte Gerhard Schröder könnte als Friedensvermittler im Ukraine-Konflikt auftreten. Doch der Altkanzler war zuletzt scharf in die Kritik geraten. Resultate könnte es am Samstag geben. Schröder in Moskau: Erste Infos zu Gespräch bei Putin - Ex-Kanzler plant offenbar nächste Schritte „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag Nato-Generalsekretär Stoltenberg warnt Putin. Selenskyj indes sieht „Signale“ des russischen Präsidenten - der ukrainische Präsident glaubt sogar an einen Kurswechsel. Der News-Ticker. „Absurde Behauptungen“: Nato-Chef wirft Putin Lügen vor und fürchtet russischen Chemiewaffen-Schlag

„Gedenkstumpen“ kann endlich weg

In der Nachbar-Gemeinde Eichenau ist auch Birgit Wälzel, Schriftführerin des Eichenauer Maibaumvereins, zuversichtlich, dass alles klappt. Am 1. Mai kann dann endlich der alte Baum, der sturmbedingt auf drei Meter gekürzt werden musste und jetzt liebevoll „Gedenkstumpen“ genannt wird, durch den neuen Maibaum ersetzt werden.

Der alte Maibaum in Esting: Während Corona wurde er gekürzt. © mm

Besonders aufeinander geachtet haben zwei Ortsteile in Maisach. „Die Malchinger haben uns zu Liebe ein Jahr verschoben“, sagt Tobias Köppel vom Burschenverein Germerswang. Köppel und sein Verein mussten 2021 wegen Corona verzichten. Deshalb dürfen sie in diesem Jahr aufstellen und Malching verschiebt die Tradition um ein Jahr.

Sogar Toilettenwagen sind ausgebucht

In Puchheim-Ort wird heuer nach der Pandemie-Zwangspause wieder ein Maibaum aufgestellt. Allerdings müssen sich die Ortler ein wenig länger gedulden als normal. „Wir werden den Maibaum dieses Jahr später aufstellen“, sagt Ralf Geng vom Maibaumverein. Grund: Weil sich heuer fast jedes Dorf einen neuen Baum verpasst, ist die für solche Veranstaltungen unverzichtbare Ausrüstung so gut wie ausgebucht. Musikbands, Schankeinrichtungen oder Toilettenwagen seien zum 1. Mai nicht mehr zu bekommen, erklärt Geng. Er hat den 14. Mai im Visier. Sicher sei dieses Datum aber noch nicht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Auch die Freiwillige Feuerwehr Türkenfeld verschiebt das Maibaumfest um ein paar Wochen. Im Rahmen der Festwoche zur Einweihung des neuen Dorfplatzes wird dann auch der Maibaum aufgebaut, erklärt Vorstand Wolfgang Neumeier. Geplant ist der 22. Mai, bei schlechtem Wetter eine Woche später. Der Maibaum würde dann in einem noch größeren Festakt aufgebaut werden. „Und wir kommen uns am 1. Mai nicht mit Zankenhausen in die Quere“, sagt Neumeier.

Diese Vereine stellen heuer nicht auf

Der Burschenverein Jesenwang stellt heuer keinen Maibaum auf. „Turnusgemäß stellen wir in Abstimmung mit dem Ortsteil Pfaffenhofen alle drei Jahre den Maibaum auf“, sagt 1. Vorstand Markus Fraunhofer. Für dieses Jahr habe man in Abstimmung mit der Feuerwehr Pfaffenhofen und der Gemeinde beschlossen, dass der Burschenverein erst im nächsten Jahr aufstellen wird, passend zum 1250-jährigen Bestehen der Gemeinde Jesenwang. Pfaffenhofen stellt dafür heuer auf. Während der Corona-Zwangspause gab es zwar keinen Ersatz-Baum in Jesenwang. Aber: „In der Nacht auf den 1. Mai 2021 haben unbekannte einen kleinen Baum in der vorhandenen Schiene aufgestellt“, berichtet Fraunhofer.



Die Landjugend Althegnenberg-Hörbach stellt ebenfalls keinen Maibaum auf, da der Ortsteil Hörbach an der Reihe ist. „Unseren weiß-blauen Baum werden wir aber ummachen müssen, da dieser dann drei Jahre Jahre auf dem Buckel hat“, sagt der 1. Vorsitzende Benedikt Wex.



Selbiges gilt für die Landjugend Biburg. Heuer ist Alling für das Maibaum-Aufstellen zuständig, erklärt Landjugend-Mitglied Lena Schwojer. In Grafrath ist der Heimat und Trachtenverein D’Ampertaler erst im nächsten Jahr wieder an der Reihe. In der Großen Kreisstadt Fürstenfeldbruck wird der Maibaum alle fünf Jahre neu aufgestellt. Das geschieht nächstes Jahr, erklärt Daniel Brando, zuständiger Mitarbeiter der Stadt. Die Zuständigen für Maisach und Diepoltshofen klären noch, wer heuer oder nächstes Jahr aufstellen wird.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.