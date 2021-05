Nach Dienstaufsichtsbeschwerde gegen OB: Vorwürfe geprüft - deutliche Stellungnahme der Stadt

Wegen Corona-Unterlagen

Nach der Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeister Erich Raff nimmt nun die Stadt Fürstenfeldbruck Stellung.

Fürstenfeldbruck - Am Montag, 19. April, sei Oberbürgermeister Erich Raff per E-Mail von der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Fürstenfeldbruck über die von Alexa Zierl eingereichte Dienstaufsichtsbeschwerde informiert und um Stellungnahme gebeten worden. Diese sei zusammen mit den entsprechenden Unterlagen am Montag, 10. Mai, erfolgt.

Fürstenfeldbruck: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen OB rechtlich geprüft - Vorwürfe unbegründet

Mit Schreiben vom 18. Mai 2021 sei von der Kommunalaufsicht der Beschwerdeführerin, Alexa Zierl, mitgeteilt worden, dass der Vorgang nach Anhörung des Oberbürgermeisters rechtlich geprüft worden sei und die von ihr erhobenen Vorwürfe unbegründet seien. Von diesem Schreiben erhielt Herr Oberbürgermeister Erich Raff eine Abschrift.

Die maßgebliche Behauptung, dass Raff - entgegen des im März vom Stadtrat gefassten Beschlusses - die Verwaltung angewiesen habe, „die Ausschreibung und Beantragung der Fördermittel nur auf Raumluftfilter für die Abschlussklassen (und Lehrerzimmer) zu begrenzen“, entspreche nachweislich nicht den Tatsachen. „Bei der Erstellung der Beschwerde wusste Frau Dr. Alexa Zierl anscheinend nicht mehr, welchem Beschlussvorschlag sie mit den übrigen Stadtratsmitgliedern bei nur einer Gegenstimme zugestimmt hatte“, heißt es in der Mitteilung der Stadt vom Donnerstag.

Dienstaufsichtsbeschwerde gegen Oberbürgermeister: Tatbestand der Verleumdung steht im Raum

Weiter heißt es: „Oberbürgermeister Erich Raff sieht von einer strafrechtlichen Überprüfung der auch öffentlich gemachten Anschuldigungen durch Frau Dr. Alexa Zierl in Anbetracht des ohnehin schwierigen Verhältnisses bewusst ab, auch wenn der Tatbestand der Verleumdung durchaus im Raum steht.“ Jedenfalls habe sich zum wiederholten Male gezeigt, dass die von Alexa Zierl in den Raum gestellten Vorwürfe haltlos gewesen seien.

