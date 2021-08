Corona-Impfaktionen: Rotes Kreuz impft in Firmen und in mehreren Gemeinden

Das Rote Kreuz bietet an, direkt in Betrieben zu impfen. Mobile Teams kommen in einigen Gemeinden im Landkreis vorbei. (Symbolbild)

Kampagne

Von Sabine Kuhn schließen

Die Organisatoren der Impfkampagne gegen Corona machen weitere Zusatzangebote, damit möglichst viele Bürger sich gegen das Virus immunisieren lassen.

Landkreis – Jetzt bietet das Rote Kreuz (BRK) an, Mitarbeiter direkt in Betrieben zu impfen. Dazu müssen sich 50 Personen ein Vakzin verabreichen lassen. Familienimpfungen (auch für Kindern ab zwölf Jahren mit Zustimmung der Eltern) sind in diesem Rahmen möglich. Das teilt die Wirtschaftsförderung des Landkreises mit. Auch Zweitimpfungen werden gemacht. Kommen keine 50 Personen zusammen, können sich mehrere Firmen zusammenschließen.

Das Impfteam benötigt vor Ort zwei kleinere oder einen großen Raum. Letzterer müsste mit Raumteilern abtrennbar sein in einen Raum für Datenaufnahme und Impfung sowie einen für die 15-minütige Ruhezeit nach der Impfung. Interessenten können sich beim Impfzentrum Fürstenfeldbruck melden unter der E-Mail-Adresse: impftermin@kvffb.brk.de.



Mobile Teams: Impfaktionen in einzelnen Gemeinden gehen weiter

Auch die Impfaktionen in einzelnen Orten gehen weiter. Wann das mobile Team wo vor Ort ist, kann man künftig online erfahren: auf der Homepage des BRK-Fürstenfeldbruck (www.brk-ffb.de/aktuelles/impfzentrum/impfzentrum.html) oder im Online-Kalender des Gesundheitsministeriums (www.stmgp.bayern.de/ministerium/veranstaltungen). In dem Kalender sind die Aktionen auf einer interaktiven Karte mit einem blauen Icon gekennzeichnet. Einfach in die Karte mit der Maus hineinzoomen, bis der Landkreis Fürstenfeldbruck vergrößert erscheint. Klickt man auf eine der blauen Markierungen, werden alle wichtigen Informationen zur Impfaktion im ausgewählten Ort angezeigt. Die nächsten Vor-Ort-Aktionen der mobilen Impfteams sind schon bald. Am 7. August warten die Teams auf Impfwillige in Moorenweis und Jesenwang, am 8. August in Adelshofen. Diese Aktionen finden in Kooperation mit den örtlichen Feuerwehren statt. sk