Corona lichtet die Reihen der Mitarbeiter in vielen Firmen

Von: Kathrin Böhmer, Eva Strauß, Ingrid Zeilinger

Die Verläufe sind derzeit meist leicht. Trotzdem fallen Corona-Infizierte in der Arbeit aus. © Beispielfoto: dpa

Die Corona-Inzidenz im Kreis pendelt um die 2000er-Marke. Momentan stecken sich so viele Personen mit dem Virus an wie nie. Das stellt Arbeitgeber vor ziemliche Herausforderungen.

Fürstenfeldbruck – Harte Wochen liegen hinter Christian Huber. Die Pandemie sorgte für erhebliche Personalausfälle in seinem Baustoff-Zentrum Olching (BZO). „Das hat uns sehr gefordert.“ Keiner der 42 BZO-Mitarbeiter habe sich seines Wissens nach bei der Arbeit angesteckt, alle privat. Viele hätten gar keine Symptome gehabt, mussten aber in Quarantäne bleiben.

In der Notlage Rentner zurückgeholt

„Das Problem ist, wenn ganze Abteilungen ausfallen“, erklärt Huber. Zum Beispiel drei von sechs Leuten im Lager. Huber hat Aushilfen eingesetzt, die aber natürlich nicht so routiniert sind wie die erfahrenen Kräfte. „Und wir haben unseren Rentner zurückgeholt. Der hat uns in der Notlage gerettet.“ Die Kunden seien verständnisvoll gewesen, wenn es länger gedauert habe. „Die meisten sind froh, dass überhaupt noch etwas funktioniert, bei den Problemen mit Lieferengpässen“, sagt Huber. Am Montag dieser Woche gab es übrigens endlich eine gute Nachricht: keine neuen Corona-Kranken. „Der erste Tag, an dem wir mal wieder so gut wie vollständig waren. Das ist super.“

Im Bike-Laden bleibt die Maskenpflicht

Besonders dramatisch wäre eine Corona-Infektion für das Ehepaar Hereth in Eichenau. Es führt den E-Bike-Laden ohne Angestellte. „Es wäre eine Katastrophe, wenn sich einer von uns ansteckt. Wir müssten zusperren“, sagt Monika Hereth. Sie und ihr Mann werden weiter alle möglichen Schutzmaßnahmen im persönlichen und beruflichen Umfeld einhalten. „Wir werden die Maskenpflicht im Geschäft aufrechterhalten, selbst wenn diese von der Regierung gekippt werden sollte“, erklärt Monika Hereth. Der Ansturm auf E-Bikes sei ungebrochen. Sie räumt gleich mit dem Gerücht auf, dass diese derzeit schwer zu bekommen seien. „Unser Laden ist voll.“

Ganze Schichten fallen aus

Bei dem Allinger Unternehmen Landpack ist vor allem die Produktion von Corona betroffen. „Teilweise sind ein bis zwei Schichten komplett weggefallen. Und das über Wochen“, berichtet Chefin Patricia Eschenlohr. Einen entsprechenden Umsatzausfall habe man auch zu verzeichnen. „Seit Anfang des Jahres haben wir sehr gelitten.“ Das Unternehmen rechne auch weiterhin mit vielen Fehlzeiten wegen Corona-Infektionen. „Wir versuchen das mit Zeitarbeitern aufzufangen“, erklärt Patricia Eschenlohr.

Vor allem jüngere Mitarbeiter infiziert

Coronabedingte Ausfälle verzeichnet man auch beim Mammendorfer Institut für Physik und Medizin (MIPM). „Es sind deutlich mehr als wir es die letzten zwei Jahre gewohnt waren“, sagt Geschäftsführerin Jennifer Rosenheimer. Die meisten Mitarbeiter fallen im Büro aus, nicht in der Produktion. „Und es sind vor allem die Jüngeren“, so Rosenheimer.

Besondere Vorsicht zahlt sich aus

Seit Beginn der Pandemie gelten in der Brucker Unternehmensgruppe Streifeneder strickte Schutzmaßnahmen. Schließlich, so Sprecherin Susanne Timm, sei man im Gesundheitsbereich tätig. „Unsere Berater gehen ja auch in Krankenhäuser etc.“ Vielleicht auch deshalb seien bisher nur einzelne Mitarbeiter ausgefallen. Man habe die Wegführung geändert, dass Mitarbeiter aus dem Büro nicht mehr durchs Lager laufen. Es gab und gibt Homeoffice. „Wir haben die Dienstpläne so gemacht, dass nicht alle gleichzeitig anwesend waren.“

Bei der Sparkasse Fürstenfeldbruck bewege sich die Entwicklung, wie sie sich landkreis- und bayernweit darstelle, erklärt Unternehmenssprecher Dirk Hoogen. „Es gibt für die Kunden keine Einschränkungen und es bleibt auch nichts liegen.“ Wichtige Abteilungen wurden auf verschiedene Gebäude aufgeteilt und auseinandergezogen. „Das hat bisher gut geklappt.“

Kurzfristige Vertretung nicht möglich

Einen etwas erhöhten Krankenstand bei den Brief- und Paketzustellern meldet die Deutsche Post. Laut Sprecher Dieter Nawrath könne die Post dank Vertretungen und flexiblem Personaleinsatzmanagement rechtzeitig zugestellt werden. Die Postbank-Filiale an der Bahnhofstraße in Fürstenfeldbruck kam bisher mit stundenweise Schließungen an drei Tagen durch die Pandemie. Dort gelten weiter strenge Regeln für Beschäftigte und Kunden. Daher ließen sich kurzfristige Vertretungen nicht organisieren.

Großes Engagement der Gesunden

Nichterkrankte Mitarbeiter fangen im Fürstenfeldbrucker Rathaus mit großem Engagement das auf, was ansonsten erkrankte Kollegen erledigen. So habe man bisher den Betrieb aufrecht erhalten können, sagt eine Sprecherin. Helfen würde auch, dass derzeit Bürger ohnehin nur mit Termin in die Stadtverwaltung kommen könnten. gar/es/imu

