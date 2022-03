Neue Corona-Lockerung: Grundschüler ohne Masken im Unterricht – oder doch nicht?

Von: Lisa Fischer

Auch die Grundschüler der Klasse 3c an der Richard-Higgins-Grundschule Fürstenfeldbruck dürfen am Platz ihre Maske absetzen. Für Lehrer wie Felix Maschek gilt das nicht. © Peter Weber

Seit Montag gilt in den Grundschulen eine weitere Lockerung der Corona-Maßnahmen. Schüler dürfen an ihrem Sitzplatz im Klassenzimmer die Maske abnehmen – wenn sie das möchten. Jetzt ziehen Schulleiter eine erste Bilanz.

Landkreis - Insgesamt sei die neue Lockerung eine große Erleichterung. Aber die Medaille hat zwei Seiten. Denn nicht in jeder Klasse sitzen ab sofort alle Schüler ohne Maske am Platz, berichtet Bernd Hochrein, Rektor der Grundschule Esting. „Sobald ein Coronafall innerhalb einer Klasse bekannt wird, müssen die Schüler fünf Schultage lang wieder eine Maske tragen“, erklärt Hochrein. Wenn in dieser Zeit ein weiterer Coronafall auftritt, verlängert sich die Maßnahme automatisch.

Am Montag gab es an seiner Schule lediglich in drei von zwölf Klassen keinen Coronafall. In den anderen zehn saßen die Mädchen und Buben mit Masken im Unterricht. „Es ist schwierig“, sagt der Schulleiter. „Zum einen steigen die Zahlen und zum anderen ist es für die Kinder viel angenehmer ohne Maske im Unterricht zu sitzen.“

Dem stimmt auch Tanja Stock zu. „Lehrer können die Kinder ohne Maske wieder viel besser verstehen“, sagt die Rektorin der Richard-Higgins-Grundschule Fürstenfeldbruck. Man müsse sich jedoch an die Lockerung gewöhnen, fügt sie hinzu. „Die Hygienemaßnahmen haben uns bislang ein sicheres Gefühl gegeben.“ Wenn ein Pooltest am Vormittag positiv ausfalle, sitzen die Schüler bis zum Einzel-Ergebnis weiter ohne Maske in der Klasse.

Markus Istenes, Rektor der Grund- und Mittelschule Türkenfeld, sieht am Wegfall der Maskenpflicht vor allem eines: „Es ist eine deutliche Erleichterung in der pädagogischen Arbeit. Der Mundschutz ist hier ein massives Hemmnis.“ lif

