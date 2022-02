Wieder so genannte Corona-Spaziergänge und eine Gegendemo

Die Gegendemo in Bruck © Weber

Vertreter verschiedener Stadtratsfraktionen haben am Montagabend in Bruck gegen die so genannten Corona-Spaziergänger demonstriert. Diese waren wie gewohnt in der Stadt FFB und auch andernorts unterwegs.

Fürstenfeldbruck/Gröbenzell/Germering - Mit ihrer „Brucker Erklärung“ treten Vertreter der Stadtratsfraktionen den Kritikern der Corona-Maßnahmen entgegen und rufen zum Impfen auf. Unter Federführung der Jungen Union organisierten sie zudem am Montag eine weitere Gegendemonstration zur ebenfalls angemeldeten Montags-Demo

In Fürstenfeldbruck

Rund 50 Personen versammelten sich in der Hauptstraße und hielten den Spaziergängern ihre Schilder entgegen. „Spaziergänger, kommst du nach Bruck, dreh deine Runden und geh wieder zruck“ oder „Impfen hilft uns allen“ war auf den Plakaten zu lesen. Am Montagsspaziergang waren laut Polizei diesmal rund 730 Personen beteiligt. Ein 18-Jähriger aus Grafrath störte den Aufzug. Polizisten nahmen seine Personalien auf. Abgesehen von diesem Vorfall gab es laut Polizei jedoch keine weiteren Ordnungswidrigkeiten. Gegen 19.15 Uhr waren beide Versammlungen wieder beendet.

So genannte Spaziergänger in Bruck. © Weber

In Germering

Auch in Germering gab es wieder einen so genannten Spaziergang. Wie die Polizei mitteilt, waren es rund 105 Teilnehmer, die sich auf dem Rathausvorplatz trafen und dann über den Kleinen Stachus zur Otto-Wagner-Straße marschierten. Dort wendeten sie. Wie schon in den Wochen davor wollten die Teilnehmer auch dieses Mal eine komplette Runde um den Kreisverkehr an der Bahnunterführung drehen. Die Polizei hat die Teilnehmer aber angewiesen, dies aus Infektionsschutzgründen zu unterlassen. Die Spaziergänger hielten sich daran und drehten stattdessen eine größere Runde zwischen Stadthallenvorplatz und Bibliothek. Die Veranstaltung blieb aus Sicht der Polizei störungsfrei.

In Gröbenzell

Wie seit einigen Wochen liefen auch an diesem Montag wieder die sogenannten Spaziergänger durch Gröbenzell, um gegen die Corona-Maßnahmen zu protestieren. Laut Polizei waren es 55 Teilnehmer. Ein kleiner Schwund: Sonst waren immer um die 60 Menschen dabei und sind auf unterschiedlichen Routen im Ortskern unterwegs gewesen. Polizeilich relevante Vorkommnisse gab es keine. Keine Aufzeichnung der Polizei über einen Marsch gibt es für Olching. Das war aber letzte Woche auch so und da waren durchaus Spaziergänger unterwegs. Allerdings in kleineren Dimensionen, deshalb war die Polizei nicht vor Ort.

