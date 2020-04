Corona: Bestatter decken sich mit Särgen ein

Der Karfreitag ist für die Christen ein Tag der Trauer. Bestatter haben damit täglich zu tun. Doch die Corona-Krise hat auch ihren Alltag durcheinandergewirbelt. Den Bestand an Särgen haben sie drastisch aufgestockt. Die Abholung von Verstorbenen wird zur hygienischen Herausforderung. Und manche retten jetzt auch Leben.

Landkreis – Dass er jetzt ein gutes Geschäft machen würde, bekommt Andreas Freilinger in diesen Tagen immer wieder zu hören. Doch davon will der Bestatter, der unter anderem in Gröbenzell eine Filiale betreibt, nichts wissen. „Keiner aus unserer Branche ist erpicht darauf, jetzt viel Geld zu verdienen“, sagt er. Freilinger geht es darum, den Angehörigen einen würdigen Abschied von ihren Verstorbenen zu ermöglichen. Doch das ist momentan für alle Beteiligten eine Herausforderung.

Urnenbestattungen müssen verschoben werden

Das Tagesgeschäft des 38-Jährigen hat sich seit Beginn der Corona-Krise drastisch verändert. Zu Trauerfeiern dürfen nur noch höchstens 15 enge Angehörige kommen. Weihwasser und Erde darf er am Grab nicht mehr bereitstellen. Und die Trauerfeiern finden jetzt meist im Freien statt. „Immerhin kommt uns dabei momentan das Wetter entgegen“, sagt der Bestatter.

Wegen der Beschränkungen hatte Freilinger erwartet, dass viele Urnenbestattungen verschoben würden, bis wieder alle Abschied nehmen können. Viele Angehörige wollten aber einen Abschluss. „Die meisten wollen es hinter sich bringen“, sagt Freilinger.

Desinfektionsgerät kommt jetzt auch in Altenheimen zum Einsatz

Der Bestattungsunternehmer hat auch vorgesorgt – für den Fall dass sich auch hier die Todesfälle durch Corona drastisch häufen. „Wir haben unser Lager auf 200 Särge aufgestockt“, sagt Andreas Freilinger. Normal hält er rund 50 Exemplare vor. Und weil die Nachfrage nach Särgen weltweit steigt, gehe auch der Preis nach oben.

Mit seiner Ausrüstung und Expertise hilft das Unternehmen jetzt sogar, Leben zu retten. Die Firma hat ein so genanntes Kalt-Vernebelungsgerät. Damit werden normalerweise Räume von Viren und Bakterien befreit, in denen zuvor Tote eine längere Zeit lagen. Jetzt kommt das Gerät vor allem in Seniorenheimen zum Einsatz. Auf diese Weise können Räume von Corona-Infizierten komplett desinfiziert werden. „So können wir den Heimen, den Bewohnern und den Mitarbeitern Sicherheit geben.“

Freilinger musste Masken zu horrenden Preisen kaufen

Vor Herausforderungen wird die Branche auch durch mangelnde Schutzausrüstung gestellt. Ralf Hanrieder, dessen Unternehmen Filialen in Germering und Fürstenfeldbruck betreibt, berichtet von großen Schwierigkeiten, Material in ausreichender Stückzahl zu bekommen. Doch für jede Abholung eines Verstorbenen brauchen seine Mitarbeiter neue Schutzkleidung. Deshalb habe man bereits Masken für teils horrende Preise beschaffen müssen.

Sollten die Todeszahlen dramatisch ansteigen, sieht sich das Unternehmen gut gerüstet. Über die anstehenden Feiertage seien Mitarbeiter in Bereitschaft. Zudem steht Hanrieder in ständigem Kontakt mit den örtlichen Krematorien. „Wir wären gut gerüstet“, erklärt der Bestattermeister.

Hier finden Sie die neusten Nachrichten zum Thema Corona in unserem Ticker.