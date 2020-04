Coronavirus: So viele Fälle gibt es in den einzelnen Kommunen und so viele sind genesen

Update, 13.15 Uhr: Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat nun auch eine Schätzung über die Personen, welche die Krankheit überstanden haben, herausgegeben. Die Zahl der genesenen Personen gilt mit dem Stand vom 15. April.

Landkreis - Die Situation durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 und die von ihm hervorgerufene Krankheit Covid-19 ändert sich täglich. Das sind die aktuellen Zahlen, Stand: 14. April, 11.30 Uhr (Neue Fälle seit 7. April):

Kommune Fälle gesamt Fallzahl pro 1000 Einwohner Neue Fälle Personen genesen Landkreis 660 3,01 106 451 Adelshofen 2 1,17 0 1 Alling 8 2,05 1 6 Althegnenberg 5 2,47 1 5 Egenhofen 5 1,45 1 3 Eichenau 23 1,93 2 17 Emmering 29 4,32 5 20 Fürstenfeldbruck 162 4,30 28 91 Germering 125 3,09 21 90 Grafrath 10 2,59 2 8 Gröbenzell 52 2,60 9 40 Hattenhofen 0 0 0 0 Jesenwang 2 1,28 0 3 Kottgeisering 6 3,38 1 2 Landsberied 7 4,33 0 7 Maisach 38 2,68 5 26 Mammendorf 28 5,80 3 23 Mittelstetten 4 2,35 1 3 Moorenweis 24 5,84 6 12 Oberschweinbach 6 3,47 0 3 Olching 66 2,38 11 51 Puchheim 44 2,04 5 30 Schöngeising 8 4,26 1 6 Türkenfeld 6 1,61 3 4

In der so genannten Drive-In-Teststation in Fürstenfeldbruck wurden bisher 1162 Corona-Tests gemacht. Davon waren 92 positiv. Insgesamt gehe der Andrang zurück, so eine Sprecherin des Gesundheitsamtes.