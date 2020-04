Trotz Corona-Ausgangsbeschränkungen: Laute Musik aus Disco - Polizei beendet Party

Gästen drohen Konsequenzen

von Ingrid Zeilinger

Von wegen Corona und Ausgangsbeschränkung: Das war einigen Menschen offenbar egal. Sie feierten in der Nacht auf Sonntag in einer Disco in der Brucker Hauptstraße eine private Party. Doch sie blieben dabei nicht unentdeckt. Die Polizei löste die verbotene Feier auf.