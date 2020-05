Coronavirus in FFB: Erstmals seit langem keine stationäre Behandlung im Klinikum nötig

Das Coronavirus hat entscheidende Konsequenzen für die Menschen im Landkreis Fürstenfeldbruck. In unserem News-Ticker, Teil 3, finden Sie aktuelle Nachrichten.

Das Coronavirus hat weitreichende Auswirkungen für die Menschen im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Es kommen immer weitere Infizierte hinzu. Mehrere Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Alle Infos zur Corona-Krise im Landkreis FFB bis zum 18. Mai finden Sie in unserem zweiten Corona-News-Ticker.

25. Mai: Bislang wurden, soweit bekannt, 900 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. 840 davon sind wieder genesen. Die Zahl der Todesfälle mit Covid-19-Befund liegt weiter bei 34. Erstmals seit langem muss im Klinikum kein Patient mehr wegen einer Corona-Erkrankung stationär behandelt werden. In den Asylbewerberunterkünften wurden 63 Infizierte gezählt. Davon sind geschätzt 51 wieder gesund. Das heißt: Noch zwölf Asylbewerber sind coronapositiv. In Quarantäne (Kontaktperson 1) befinden sich aktuell 25 Flüchtlinge, verteilt auf die Unterkünfte in Maisach, Puchheim und Olching.

Im Graf-Rasso-Gymasium ist es zu einem Corona-Fall gekommen. Ab diesem Montag gelten bayernweit außerdem neue Regeln.

22. Mai: Seit Anbeginn der Krise gibt es 895 bekannte Corona-Fälle im Landkreis Fürstenfeldbruck. Als genesen gelten 836 Personen - also gibt es im Moment 25 Personen, die bekanntermaßen mit dem Virus infiziert sind. In Verbindung mit dem Virus gebracht werden 34 Todesfälle. Diese Zahl ist seit dem 16. Mai unverändert. In der Kreisklinik wird derzeit eine Person stationär betreut, beatmet werden muss niemand. Von 59 betroffenen Asylbewerbern sind 50 wieder gesund. 26 Kontaktpersonen der betroffenen Flüchtlinge der Kategorie 1 sind noch in Quarantäne. In den Corona-Teststellen im Landkreis wurden bis einschließlich 20. Mai insgesamt 647 Personen getestet. Von den bis 20. Mai vorliegenden 604 Ergebnissen waren 43 positiv.

Die bisher im Sanitätscontainer und Zelt vor der Kreisklinik durchgeführten Sichtungen und Ersteinschätzungen von Patienten finden seit 15. Mai wieder, wie vor der Verschärfung der Maßnahmen, am Eingang der Zentralen Notaufnahme statt. Der Krisenstab der Klinik hat sich aufgrund der rückläufigen Patientenzahlen zu dieser Maßnahme entschieden, berichtet das Landratsamt. Sanitätscontainer und Zelt bleiben aber weiter aufgebaut. Sollte die Zahl an infizierten Personen stark ansteigen, können beide schnell wieder in Betrieb genommen werden.

Die Zahlen nach Orten: Diese Zahlen stellen eine Momentaufnahme dar, sie können sich jederzeit ändern. Sie lassen nur bedingt Schlüsse auf das Ansteckungsgeschehen zu, da hierfür der tatsächliche Aufenthaltsort und das individuelle Verhalten maßgeblich ist. Bei Berufstätigen etwa ist der überwiegende tatsächliche Aufenthaltsort gerade im Rahmen der Ausgangsbeschränkungen oft nicht am Wohnort, sondern am Arbeitsort.

Adelshofen 3 (genesen: 3); Alling 13 (genesen: 12); Althegnenberg 6 (genesen: 6); Egenhofen 7 (genesen: 7); Eichenau 27 (genesen: 24); Emmering 34 (genesen: 30); Fürstenfeldbruck 229 (genesen: 216); Germering 163 (genesen: 153); Grafrath 11 (genesen: 11); Gröbenzell 61 (genesen: 57); Hattenhofen 0 (0); Jesenwang 5 (genesen: 5); Kottgeisering 10 (genesen: 10); Landsberied 6 (genesen: 6); Maisach 76 (genesen: 69); Mammendorf 30 (genesen: 30); Mittelstetten 6 (genesen: 4); Moorenweis 29 (genesen: 28); Oberschweinbach 6 (genesen: 6); Olching 89 (genesen: 82); Puchheim 68 (genesen: 64); Schöngeising 9 (genesen: 7); Türkenfeld 7 (genesen: 6);

19. Mai: Seit Montag gelten im Freistaat neue Regeln - unter anderem dürfen Biergärten wieder öffnen. Im Landkreis FFB sind 34 Personen seit Ausbruch der Corona-Krise an den Folgen von Covid-19 gestorben. Zuletzt verschied am Samstag in der Kreisklinik eine 89-Jährige an den Folgen des Virus. Drei Corona-Patienten werden jetzt in Klinikum behandelt. Keiner davon wird beatmet. Insgesamt haben sich 883 Bürger des Kreises mit Covid-19 infiziert. Etwa 751 davon haben das Virus überwunden, 98 sind aktuell erkrankt. Auch Asylbewerber haben sich mit dem Virus angesteckt. Insgesamt wurden 54 positiv auf Corona getestet. Etwa 30 davon sind wieder gesund. Neben den infizierten Asylbewerbern mussten auch 193 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Sie stammten aus den Unterkünften in Puchheim, Fürstenfeldbruck, Gröbenzell, Maisach und Olching. Derzeit sind noch 82 davon in Quarantäne in extra dafür eingerichteten Heimen. Da sich die Einrichtung einer zusätzlichen Quarantäne-Station für Flüchtlinge in Puchheim hinzieht, hat das Landratsamt das Haus des Kreisjugendrings in Gelbenholzen nach den Bestimmungen des Katastrophenschutzes vorsorglich für diese Nutzung übernommen.

