Coronavirus in FFB: Haus für Jugendarbeit wird zur Quarantäne-Station

Das Coronavirus hat entscheidende Konsequenzen für die Menschen im Landkreis Fürstenfeldbruck. In unserem News-Ticker, Teil 3, finden Sie aktuelle Nachrichten.

Das Coronavirus hat weitreichende Auswirkungen für die Menschen im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Es kommen immer weitere Infizierte hinzu. Mehrere Menschen sind in Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Alle Infos zur Corona-Krise im Landkreis FFB bis zum 18. Mai finden Sie in unserem zweiten Corona-News-Ticker.

Update 19. Mai: Seit Montag gelten im Freistaat neue Regeln - unter anderem dürfen Biergärten wieder öffnen. Im Landkreis FFB sind 34 Personen seit Ausbruch der Corona-Krise an den Folgen von Covid-19 gestorben. Zuletzt verschied am Samstag in der Kreisklinik eine 89-Jährige an den Folgen des Virus. Drei Corona-Patienten werden jetzt in Klinikum behandelt. Keiner davon wird beatmet. Insgesamt haben sich 883 Bürger des Kreises mit Covid-19 infiziert. Etwa 751 davon haben das Virus überwunden, 98 sind aktuell erkrankt. Auch Asylbewerber haben sich mit dem Virus angesteckt. Insgesamt wurden 54 positiv auf Corona getestet. Etwa 30 davon sind wieder gesund. Neben den infizierten Asylbewerbern mussten auch 193 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Sie stammten aus den Unterkünften in Puchheim, Fürstenfeldbruck, Gröbenzell, Maisach und Olching. Derzeit sind noch 82 davon in Quarantäne in extra dafür eingerichteten Heimen. Da sich die Einrichtung einer zusätzlichen Quarantäne-Station für Flüchtlinge in Puchheim hinzieht, hat das Landratsamt das Haus des Kreisjugendrings in Gelbenholzen nach den Bestimmungen des Katastrophenschutzes vorsorglich für diese Nutzung übernommen.

Auch interessant: Das Geheimnis des Feuerteufels - ein Brucker Regio-Krimi