Coronavirus in Fürstenfeldbruck: 583 neue Fälle - Inzidenz geht weiter zurück

Experten sprechen von einer weiteren Welle der Pandemie. Der Ticker gibt Auskunft über aktuelle Entwicklungen im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Das Coronavirus hat weitreichende Auswirkungen für die Menschen im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Alle Infos zur Corona-Krise im Landkreis FFB finden Sie in unserem achten Corona-Ticker

Die vorherige Entwicklung ist dem Ticker bis Ende des Jahres 2021 zu entnehmen.

Update 11. Februar: Gegenüber dem Vortag werden 583 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 2135,0 pro 100.000 Einwohner. In einer Senioren-Einrichtung, aus der am 9. Februar schon Fälle gemeldet wurden, hat sich das Ausbruchsgeschehen laut Gesundheitsamt deutlich erweitert. Aktuell gelten dort 25 Bewohner sowie 15 Beschäftigte als positiv getestet. In drei Asylunterkünften in Germering und Bruck sind insgesamt vier Bewohner infiziert. Zwei Frauen im Alter von 80 und 89 Jahren sind mit Covid-Befund gestorben. In der Kreisklinik werden 19 Patienten mit Covid-Befund behandelt, einer davon muss beatmet werden. Zwei Impfungen haben im Landkreis 66,56 Prozent der Gesamtbevölkerung erhalten. 51,58 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung bekommen. Bundeskanzler Scholz hat von Öffnungsschritten gesprochen.

Update 10. Februar: Das Gesundheitsamt verzeichnet 812 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 2930,45 pro 100.000 Einwohner. Der Meldestau, der die Zahl nach oben getrieben hatte, scheint sich also aufzulösen. In der Kreisklinik werden 16 Personen mit Covid-Befund behandelt, eine davon muss beatmet werden. Im Landkreis zwei Impfungen erhalten haben 66,49 Prozent der Gesamtbevölkerung. 51,39 Prozent haben Auffrischungsimpfungen bekommen.

Keine Zahlen in den Orten Das Landratsamt hat die wöchentliche Veröffentlichung der ortsspezifischen Corona-Zahlen in den Städten und Gemeinden vorläufig ausgesetzt. „Wir suchen nach Lösungen, auch weiterhin belastbare Daten zum Infektionsgeschehen in den Landkreiskommunen bereitstellen zu können“, heißt es in einer Erklärung. Die ortsgenauen Zahlen seien aufgrund der extrem stark steigenden Zahlen seit vergangener Woche im Landkreis Fürstenfeldbruck derzeit nicht aussagekräftig beziehungsweise belastbar. Das Einpflegen der Fälle in das System – zuletzt waren das durchschnittlich weit über 1000 pro Tag, in der Spitze sogar bis zu 3000 – sowie deren Weiterverarbeitung könne nur noch mit zeitlichem Verzug geschehen. So lag die Anzahl der neuen Fälle von vergangenem Donnerstag auf Freitag bei über 3200, von Donnerstag auf Freitag bei über 2300, von Freitag auf Montag bei 1900. Grund für diese extreme Zunahme ist beziehungsweise war ein Nachmeldungsstau, beruhend auf einem technischen Problem.

Update 9. Februar: 627 weitere Corona-Fälle gehen in die Landkreis-Statistik ein. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 4021,36 pro 100.000 Einwohner. Ein Bewohner einer Asylunterkunft in Fürstenfeldbruck ist positiv getestet worden. Insgesamt gelten derzeit außerdem 58 Bewohner in sieben verschiedenen Senioren-Einrichtungen als infiziert. Zudem wurden 51 Mitarbeiter von elf verschiedenen Alten-Einrichtungen positiv getestet. In der Kreisklinik werden 17 Personen mit Covid-Befund behandelt, eine davon muss beatmet werden. Im Landkreis zweimal geimpft worden sind 66,43 Prozent der Gesamtbevölkerung. 51,14 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung bekommen.

Update 8. Februar: Noch immer halten viele Nachmeldungen die Corona-Zahlen im Landkreis auf sehr hohem Niveau. Die vom örtlichen Gesundheitsamt berechnete Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 4212,73 pro 100 000 Einwohner. Zudem wurden 773 Neuinfektionen gemeldet. Das Landratsamt erwartet, dass die Inzidenz sinkt, sobald die Nachmeldungstage aus der Sieben-Tage-Inzidenz herausfallen. Das müsste am Freitag oder Samstag der Fall sein. In der Kreisklinik werden derzeit 18 Corona-Patienten behandelt. Keiner von ihnen muss beatmet werden. Bisher wurden im Landkreis 145 256 Personen zwei Mal geimpft. Die Quote beträgt 66,30 Prozent. Eine Auffrischungs-Impfung haben 110 814 Menschen erhalten. Die Quote liegt hier bei 50,58 Prozent.

Wie die Kreisbehörde außerdem mitteilt, werden im Impfzentrum jeden Donnerstag von 15.30 bis 19 Uhr ausschließlich Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren immunisiert. Diese Termine sind nun im Impfportal BayIMCO online buchbar. Die Abstände zwischen Erst- und Zweitimpfung sowie die Impfung nach einer Genesung können gemäß der aktuellen Stiko-Empfehlung im System erfasst werden. Eltern sollte ihre Kinder zunächst online unter www.impfzentren.bayern.de registrieren. Bei den angebotenen mobilen Kinderimpfaktionen ist das Callcenter des Impfzentrums weiterhin unter Telefon (0 81 41) 5 19 71 00 bei der Terminauswahl behilflich. Eltern, die ihre Kleinkinder und Säuglinge auf das Coronavirus testen lassen wollen, wird empfohlen, dies bei einem niedergelassenen Kinderarzt zu tun. Auch Kinderkliniken stünden dafür zur Verfügung.

Update 7. Februar: In Zeiten des Meldestaus fließen 1902 neue Corona-Infektionen in die Landkreis-Statistik ein. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 3965,45 pro 100 000 Einwohner. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert mit 4084 an. Unter den positiv Getesteten sind zwei Asylbewerber aus Germering und Puchheim. Insgesamt gilt das Infektionsgeschehen als diffus. In der Kreisklinik werden 19 Personen mit Covid-Befund behandelt, beatmet werden muss niemand. Zwei Impfungen im Landkreis erhalten haben 66,27 Prozent der Gesamtbevölkerung, Auffrischungsspritzen bekommen haben 50,41 Prozent.

Keine Kontaktverfolgung mehr in Schulen und Kitas Die Übersicht über Corona-Fälle an Schulen und Kindertagesstätten im Corona-Update entfällt ab sofort, berichtet das Landratsamt. Grund: Die Kontaktpersonenermittlung bei Corona-Fällen an Schulen und Kitas wird in Folge des Strategiewechsels des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege in Abstimmung mit den zuständigen Ministerien nicht mehr durchgeführt. Die Entscheidung, ob Schulklassen sich in Distanzunterricht begeben müssen, treffe die Schulleitung, so das Landratsamt. Die Entscheidung, ob eine Gruppe in einer Kita geschlossen wird, treffe die entsprechende Einrichtungs-Leitung. Infolgedessen führt das örtliche Gesundheitsamt keine Statistik mehr über die einzelnen Fälle im Schul- oder Kitazusammenhang und damit verbundene Quarantänemaßnahmen. Um die Sicherheit der Kinder und Schüler zu gewährleisten, vollzögen Schulen und Kitas neben den allgemeinen Hygienemaßnahmen bei Infektionsfällen ein intensiviertes Testregime. Sofern sich in einer Schulklasse Infektionen gravierend häuften, ordne die Schulleitung insgesamt fünf Wochentage Distanzunterricht für die ganze Klasse an. Das örtliche Gesundheitsamt könne zudem ergänzend alle Schüler der betroffenen Klasse als enge Kontaktpersonen einstufen, sodass diese grundsätzlich nach der Allgemeinverfügung Isolation in Quarantäne wären; es bedürfe dann keiner Einzelanordnung mehr durch das Gesundheitsamt. Die Schule informiert die Betroffenen über die Entscheidung des Gesundheitsamtes. (vgl. https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/7047/faq-zum-unterrichtsbetrieb-an-bayerns-schulen.html ) Häufen sich Infektionsfälle in Gruppen von Kindertageseinrichtungen, kann der Träger die betroffene Gruppe für die nächsten fünf Wochentage schließen. Die Entscheidung trifft der Träger beziehungsweise die Einrichtungsleitung. Das Gesundheitsamt soll umgehend vom Träger oder der Einrichtungsleitung über die Häufung informiert werden. Das Gesundheitsamt kann daraufhin alle Kinder der betroffenen Gruppe als enge Kontaktpersonen einstufen. Das bedeutet dann, dass die Kinder sich gegebenenfalls zusätzlich zur Gruppenschließung in Quarantäne begeben müssten. Nach Rückkehr aus der Gruppenschließung sollten alle Kinder, auch geimpfte und genesene, einen Testnachweis vorlegen. (vgl. https://www.stmas.bayern.de/imperia/md/content/stmas/stmas_inet/service-kinder/newsletter/462-newsletter.pdf )

Update 4. Februar: Eine traurige Berühmtheit errang am Freitag der Landkreis Fürstenfeldbruck. Mit 3019,1 Coronainfektionen pro 100 000 Einwohnern binnen sieben Tagen laut RKI war er Spitzenreiter in Bayern (vor Dachau) und Nummer zwei in ganz Deutschland (hinter dem Berliner Stadtteil Charlottenburg-Wilmersdorf). Das bedeutet allerdings nicht, dass die Omikron-Welle plötzlich völlig über der Region zusammenschlägt. Die Zahlen sind irreführend. Wie das Landratsamt schon am Donnerstag mitteilte, hängen sie mit der hohen Zahl der Nachmeldung positiver Tests und den Wartezeiten auf die Ergebnisse zusammen. Wegen der hohen Fallzahlen könne kaum noch nachvollzogen werden, wer sich wann genau angesteckt hat. Es handele sich um einen Nachmelde-Stau, sagte eine Sprecherin.

Landrat Thomas Karmasin spricht von einem technischen Fehler, aufgrund dessen etliche Meldungen zunächst nicht eingerechnet und und dann jetzt auf einen Schlag nachgemeldet worden seien. Dadurch sehe es so aus, als wären die Infektionen alle innerhalb kürzester Zeit erfolgt, was natürlich die Inzidenz dramatisch erhöhe. „Die Wahrheit ist: wir waren vorher nicht besonders gut und sind jetzt nicht besonders schlecht, sondern wir liegen im Trend des Münchner Umlands“, so Karmasin im Internet-Netzwerk Facebook. Der Landrat betont zudem, dass die Kreisklinik derzeit noch nicht überlastet sei – auch wenn die Mitarbeiter unter hoher Belastung stünden.

Dieses Statistik-Phänomen war in den vergangenen Tagen schon in anderen oberbayerischen Landkreisen zu beobachten gewesen. Zum Beispiel im Nachbarlandkreis Starnberg. Weil der Nachmeldeberg dort inzwischen wieder aus der Corona-Bilanz der aktuellen Fälle herausgerückt ist, sinkt dort die Inzidenz nominell bereits wieder.

Nach örtlicher Berechnung liegt die Inzidenz für den Landkreis FFB am Freitag bei 3677,27 je 100 000 Einwohner. Neu in die Statistik aufgenommen wurden am Freitag 2333 Corona-Fälle. In der Kreisklinik werden 18 Personen mit Covid-Befund behandelt, beatmet werden muss niemand. Zwei Impfungen im Landkreis erhalten haben 66,10 Prozent der Gesamtbevölkerung. 50 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Nach der Empfehlung der ständigen Impfkommission Stiko wird der Landkreis in seinem Impfzentrum auch Immunisierungen mit Novavax anbieten. Wie es am Freitag aus dem Landratsamt hieß, ist dies allerdings erst in Vorbereitung. Wie und ab wann das Vakzin im Landkreis eingesetzt werden kann, steht noch nicht fest. Möglicherweise stehe es ab 21. Februar zur Verfügung, hieß es im Impfzentrum. Termine könne man allerdings noch nicht buchen.

Impfaktionen Bei den mobilen Impfaktionen haben sich folgende Änderungen ergeben: Die Aktion in Alling am 13. Februar findet nun im Bürgerhaus, Hoflacher Str. 5, statt. Bei den mobilen Impfaktionen in Puchheim / Stadtteilzentrum Planie, Adenauerstr. 18, am 18.02. und 18.03. können nun auch Kinder ab 5 Jahren geimpft werden.

Update 3. Februar: Gegenüber dem Vortag sind 3212 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 2923,64 pro 100.000 Einwohner. Das Landratsamt berichtet in diesem Zusammenhang von vielen Nachmeldungen. Es könne nicht unterschieden werden, was Neumeldungen von heute seien und welche Meldungen aus den vergangenen Tagen stammten. Das Amt will abwarten, was das Robert-Koch-Institut als Neumeldungen registriert. Das RKI gibt den Inzidenzwert für den Landkreis aktuell mit 1093 an.

Im Brucker Landkreis positiv getestet wurden zuletzt unter anderem 14 Personen in zwölf unterschiedlichen Kitas, genau wie zwei Bewohner von Asylunterkünften in Bruck und Gröbenzell. Außerdem meldet das Gesundheitsamt einen größeren Corona-Ausbruch in einem Altenheim. 23 Bewohner und 15 Mitarbeiter sind dort derzeit mit dem Virus infiziert. Insgesamt sind derzeit 57 Bewohner in fünf Seniorenheimen positiv genau wie 51 Mitarbeiter in zehn Senioren-Einrichtungen. In der Kreisklinik werden 19 Personen mit Covid-Befund behandelt, beatmet werden muss niemand. Im Landkreis zwei Impfungen erhalten haben 66,02 Prozent der Gesamtbevölkerung. Auffrischungsimpfungen bekommen haben 49,77 Prozent. Derzeit dürften mindestens 4000 Personen im Landkreis infiziert sein. Die Zahlen in den einzelnen Orten findet man hier. Die Stiko hat unterdessen eine neue Impf-Empfehlung ausgesprochen. Darüber hinaus bietet das Brucker Impfzentrum wieder Sonder-Termine an.

Längere Wartezeiten Aufgrund der aktuellen Lage könne es bei den staatlichen Testzentren des Landratsamtes in Fürstenfeldbruck, Zenettistraße und Germering, Kerschensteiner Straße insbesondere in den Zeiträumen, die für symptomatische Personen vorbehalten sind, zu längeren Wartezeiten kommen. Darauf weist das Landratsamt hin. Eine personelle Aufstockung sei aufgrund der räumlichen Verhältnisse nicht mehr möglich. „Wir bitten alle Wartenden um Verständnis und Geduld.“ Die Laborauswertung und Ergebnisübermittlung der Tests hingegen erfolge mittlerweile wieder schneller, da das Landratsamt zusätzliche Überstellungen der Testkits an das auswertende Labor veranlasst habe, das seinerseits die Kapazitäten erhöhen konnte.

Corona in Fürstenfeldbruck: Viele Fälle an Schulen und Kitas

Update 2. Februar: Gegenüber dem Vortag fließen 1048 neue Corona-Infektionen in die Landkreis-Statistik ein. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 1.556,36 pro 100.000 Einwohner. An vier Schulen wurden acht Kinder beziehungsweise Jugendliche positiv getestet - genau wie 23 Personen in 20 Kitas. In der Kreisklinik werden 21 Personen mit Covid-Befund behandelt, beatmet werden muss niemand. Im Landkreis zwei Impfungen erhalten haben 65,98 Prozent der Gesamtbevölkerung. Auffrischungsimpfungen erhalten haben 49,51 Prozent. Ministerpräsident Söder will weitere Lockerungen.

Update 1. Februar: Zwei Frauen im Alter von 77 und 87 Jahren sowie ein Mann (87) sind mit Covid-Befund verstorben. Gegenüber dem Vortag sind 229 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 1257,27 pro 100000 Einwohner. An zehn Schulen sind insgesamt 29 Kinder beziehungsweise Jugendliche positiv getestet worden - genau wie 24 Personen in 18 Kitas. Außerdem haben sich sieben Bewohner einer Asylunterkunft in Maisach mit dem Virus infiziert. In der Kreisklinik werden 22 Personen mit Covid-Befund behandelt, eine davon muss beatmet werden. Im Landkreis zweimal geimpft wurden 65,94 Prozent der Gesamtbevölkerung, das entspricht 144 453 Personen. Eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 49,25 Prozent (107 899 Personen). Die Krankenhausampel bleibt unterdessen weitgehend stabil, wie es auf einer Pressekonferenz hieß. Außerdem steht in Gröbenzell eine Impfaktion an. Am Montag kam es wieder zu so genannten Spaziergängen und zu Gegendemos.

Update 31. Januar: Übers Wochenende sind 1268 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 1242,27 pro 100 000 Einwohner. An 20 Schulen sind 48 Kinder beziehungsweise Jugendliche und ein Mitarbeiter positiv getestet worden. Außerdem sind in 18 Kitas 29 Personen infiziert, genau wie zwei Bewohner einer Asylunterkunft in Bruck. Zudem berichtet das Gesundheitsamt von einem größeren Ausbruch in einem Seniorenheim. 20 Bewohner und 13 Mitarbeiter sind positiv. In der Kreisklinik werden 25 Personen mit Covid-Befund behandelt, beatmet werden muss ein Patient. Im Landkreis zwei Impfungen erhalten haben 65,90 Prozent der Gesamtbevölkerung. 49,05 Prozent haben Auffrischungsimpfungen erhalten.

Update 28. Januar: Gegenüber dem Vortrag sind 675 neue Corona-Fälle in die Statistik eingeflossen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt nach örtlicher Berechnung auf 925,27. An 14 Schulen sind 26 Schüler positiv getestet worden. Außerdem sind neun Personen in acht Kitas infiziert. In der Kreisklinik werden 20 Personen mit Covid-Befund behandelt, zwei davon müssen beatmet werden. Zwei Impfungen haben im Landkreis 65,69 Prozent der Gesamtbevölkerung erhalten. Eine Auffrischungsspritze haben 48,41 Prozent bekommen. In Schulen kommt es teilweise wieder zu Distanzunterricht. Insgesamt werde derzeit sehr viel getestet, sagte eine Sprecherin des Landratsamt auf Nachfrage. Spitzenwert an einem Tag waren insgesamt 1600 Tests an den beiden Stationen des Landkreises in Bruck und Germering. Unterdessen läuft im Landratsamt die Ausschreibung für Luftfilter. Die Submission ist auf Anfang März 2022 terminiert. Die Lieferung werde voraussichtlich September/ Oktober erfolgen.

Update 27. Januar: Das Gesundheitsamt meldet 204 neue Corona-Fälle und gibt die Sieben-Tage-Inzidenz nach örtlicher Berechnung mit 713,18 an. An acht Grundschulen sind insgesamt elf Kinder positiv getestet worden. An acht weiterführenden Schulen und Schulen für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf sind insgesamt 19 Schüler infiziert. Außerdem wurden in acht Kitas insgesamt 27 Personen positiv getestet. Derzeit gelten 15 Bewohner in fünf verschiedenen Senioren-Einrichtungen als positiv getestet. Zudem sind derzeit 20 Mitarbeiter von acht verschiedenen Altenheimen infiziert. In der Kreisklinik werden 19 Personen mit Covid-Befund behandelt, zwei davon müssen beatmet werden. Als im Landkreis doppelt geimpft gelten 65,54 Prozent der Gesamtbevölkerung. Eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 47,98 Prozent. Derzeit sind über 3000 Personen im Landkreis bekanntermaßen mit dem Virus infiziert. Die Zahlen in den Orten findet man hier.

Update 26. Januar: Gegenüber dem Vortag sind 390 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 720,00 pro 100.000 Einwohner. An acht Grundschulen sind insgesamt zwölf Kinder positiv getestet worden. An neun weiterführenden Schulen sind insgesamt 18 Schüler positiv getestet worden. In zehn Kitas wurden jeweils eine Person, ein Kind oder Mitarbeiter neu positiv getestet. In einer Asylunterkunft in Maisach ist ein Bewohner positiv getestet worden. Dabei handelt es sich nicht um einen Folgefall zum am 25. Januar gemeldeten Fall. Dieser betrifft eine andere Asylunterkunft in Maisach. In der Kreisklinik werden 17 Personen mit Covid-Befund behandelt, zwei davon müssen beatmet werden. Als im Landkreis zweifach geimpft gelten 65,45 Prozent der Gesamtbevölkerung. 47,38 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Update 25. Januar: Das Gesundheitsamt meldet 196 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 802,73 pro 100 000 Einwohner. An sechs Grundschulen sind insgesamt acht Kinder positiv getestet worden. An neun weiterführenden Schulen sind insgesamt zehn Schüler positiv getestet worden. In neun Einrichtungen wurden jeweils eine Person, ein Kind oder ein Mitarbeiter positiv getestet. Außerdem wurde ein neuer Fall in einer Asylunterkunft in Maisach registriert. In der Kreisklinik werden 17 Personen mit Covid-Befund behandelt, zwei davon müssen beatmet werden. Als im Landkreis zweifach geimpft gelten 65,34 Prozent der Gesamtbevölkerung. Eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 47,05 Prozent - das entspricht über 103 000 Personen. Das bayerische Kabinett hat Lockerungen verkündet. Außerdem kam es in Bruck wieder zu einem so genannten Corona-Spaziergang und zu einer Gegendemo.

Update 24. Januar: Übers Wochenende sind 630 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 918,64 pro 100 000 Einwohner. In 13 Kitas wurden 16 Kinder positiv getestet. Insgesamt sieben neue Corona-Fälle gab in Asylbewerber-Einrichtungen in Bruck, Hattenhofen, Germering und Puchheim. Mit Covid-Befund gestorben ist ein 66-Jähriger. In der Kreisklinik werden 17 Personen mit Covid-Befund behandelt, zwei davon müssen beatmet werden. Als im Landkreis zweifach geimpft gelten 65,28 Prozent der Gesamtbevölkerung. Eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 46,66 Prozent.

Zur Lage an den Schulen Das Infektionsgeschehen an den Schulen steigt nach Angaben des Gesundheitsamtes seit einiger Zeit stark an. Es kommen immer mehr einzelne Fälle dazu. Derzeit hinkt deren vollständige Erfassung dem Geschehen hinterher, sodass keine verlässlichen Zahlen etwa dazu geliefert werden können, wie viele Klassen neu in Quarantäne geschickt werden, so das Gesundheitsamt. Angegeben werden deshalb derzeit nur die Gesamtzahl der neuen Fälle an den Grundschulen einerseits und an den weiterführenden Schulen andererseits.

Gegenüber zuletzt wurden an neun Grundschulen insgesamt 15 Kinder positiv getestet. An 15 weiterführenden Schulen und Schulen für Kinder mit besonderem Förderungsbedarf wurden insgesamt 24 Schüler positiv getestet.

Update 21. Januar: Gegenüber dem Vortag sind 149 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 931,36 pro 100.000 Einwohner. An insgesamt 15 Schulen wurde in jeweils einer Klasse ein einzelner Schüler positiv getestet. An zwei weiteren Schulen trat jeweils ein positiver Corona-Fall in zwei verschiedenen Klassen auf. In zwei Kindergärten wurde jeweils ein Kind und in einer weiteren Einrichtung ein Mitarbeiter positiv getestet - genau wie ein Bewohner einer Asylunterkunft. In der der Kreisklinik werden zehn Patienten mit Covid-Befund behandelt, drei davon müssen beatmet werden. Als im Landkreis zweifach geimpft gelten 65,13 Prozent der Gesamtbevölkerung, eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 45,49 Prozent. In der Kreisklinik fallen immer wieder Mitarbeiter aus, am nächsten Montag steht wieder eine Demo der Corona-Skeptiker bevor sowie eine Gegendemo. Ministerpräsident Söder hat Regellockerungen angekündigt.

Update 20. Januar: Das Gesundheitsamt meldet 219 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 957,73 pro 100.000 Einwohner. Am Brucker Viscardi-Gymnasium und in der Grundschule Gerner Platz in Puchheim sind jeweils ein zweiter positiver Fall in einer Klasse aufgetreten. Das hat Quarantäne-Folgen. An insgesamt 13 Schulen wurde in jeweils einer Klasse ein einzelner Schüler positiv getestet. An drei weiteren Schulen trat jeweils ein positiver Corona-Fall in zwei verschiedenen Klassen auf. An weiteren drei Schule trat jeweils ein positiver Corona-Fall in drei verschiedenen Klassen auf. An einer weiteren Schule trat jeweils ein positiver Corona-Fall in vier verschiedenen Klassen auf. In vier Kindergärten sowie einer Tagesstätte wurde jeweils ein Kind positiv getestet. In einem weiteren Kindergarten wurde ein Mitarbeiter positiv getestet, in einem Hort ein Schüler. Insgesamt gilt das Infektionsgeschehen als diffus. In der Kreisklinik werden neun Personen mit Covid-Befund behandelt, zwei davon werden beatmet. Als im Landkreis zweifach geimpft gelten 64,97 Prozent der Gesamtbevölkerung. Auffrischungsimpfungen haben 44,90 Prozent erhalten. Die Zahl der Infizierten in den einzelnen Orten findet man hier.

Update 19. Januar: Gegenüber dem Vortrag sind 572 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 995,91 pro 100.000 Einwohner. An der Philipp-Weiß-Grundschule in Bruck und an der Grundschule-Süd in Puchheim muss jeweils eine ganze Klasse in Quarantäne. In beiden Fällen waren zwei Schüler positiv getestet worden. An insgesamt zwölf weiteren Schulen wurden jeweils einzelne Schüler positiv getestet. An drei weiteren Schulen wurde jeweils ein Corona-Fall in zwei, an einer weiteren Schule in drei Klasse registriert. In einem Kindergarten wurde jeweils ein Kind in zwei verschiedenen Gruppen positiv getestet, in sechs weiteren jeweils ein Kind. In einer bereits betroffenen Asylunterkunft in Fürstenfeldbruck wurden weitere 24 Bewohner positiv getestet. Insgesamt sind im Landkreis aktuell sechs Senioren-Einrichtungen von Corona-Fällen betroffen. 34 Bewohner gelten als positiv getestet sowie 28 Mitarbeiter. In der Kreisklinik werden elf Personen mit Covid-Befund behandelt, drei davon müssen beatmet werden. Als im Landkreis doppelt geimpft gelten 64,81 Prozent der Gesamtbevölkerung, eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 43,88 Prozent (Impf-Update heute ohne Zahlen aus den Arztpraxen). Sollte der Landkreis demnächst die 1000-er Marke bei der Inzidenz überspringen, muss das öffentliche Leben nicht automatisch herunter gefahren werden, denn die Hotspot-Regel wurde ausgesetzt.

Freie Impftermine Im Impfzentrum sowie bei den mobilen Aktionen sind frei Impftermine verfügbar. Vor Ort besteht freie Impfstoffwahl nach ärztlicher Aufklärung. Auch der Impfstoff von Biontech/Pfizer steht Bürgern über 30 Jahren zur Verfügung.

Update 18. Januar: Die Corona-Zahlen explodieren förmlich, die Zahl der Covid-Patienten in der Kreisklinik dagegen bleibt seit längerem weitgehend stabil, wobei die Hospitalisierungsrate zumindest bisher immer mit einiger Zeitverzögerung anstieg.

451 neue Infektionen meldet das Gesundheitsamt also gegenüber dem Vortag, die Inzidenz steigt nach örtlicher Berechnung auf 820. Unter den Neu-Infizierten sind unter anderem drei Reiserückkehrer und fünf Kinder aus der Grundschule in Grafrath. Die ganze Klasse muss in Quarantäne. Außerdem wurde an insgesamt sieben Schulen in jeweils einer Klasse ein einzelner Schüler positiv getestet. An fünf weiteren Schulen trat jeweils ein positiver Corona-Fall in zwei verschiedenen Klassen auf. An zwei weiteren Schulen wurde jeweils ein positiver Corona-Fall in vier verschiedenen Klassen bekannt. Außerdem wurden drei Kindergartenkinder in zwei Einrichtungen positiv getestet. Zudem wurde ein Corona-Fall in der Asyl-Unterkunft in Eichenau bekannt. In der Kreisklinik werden neun Personen mit Covid-Befund behandelt, drei davon müssen beatmet werden. Als im Landkreis doppelt geimpft gelten 64,79 Prozent der Gesamtbevölkerung. Auffrischungsimpfungen haben 43,65 Prozent erhalten. Am Montag kam es wieder zu einem so genannten Corona-Spaziergang und zu einer Gegendemo.

Das Landratsamt kündigt an, die Zahl der Omikron-Fälle künftig nicht mehr gesondert auszuweisen. Diese Variante sei in Deutschland nun vorherrschend. Außerdem seien die Zahlen nicht belastbar, weil das Gesundheitsamt mit der Bestimmung der Omikron-Fälle nicht mehr hinter her komme. Außerdem gebe es keine speziellen Regelungen für Personen, die sich mit der Omikron-Variante infiziert haben.

Erreichbarkeit des Impfzentrums Hinweis: Das Impfzentrum Fürstenfeldbruck hat die Erreichbarkeit der telefonischen Hotline (08141 519-7100) angepasst. Die neue Erreichbarkeit lautet wie folgt: Montag 12:00 – 19:00 Uhr

Dienstag 07:00 – 14:00 Uhr

Mittwoch 10:00 – 22.00 Uhr

Donnerstag 08:00 – 15:00 Uhr und 15.30 Uhr – 19 Uhr

Freitag 10:00 – 22.00 Uhr

Samstag 09:00 – 21.00 Uhr

Sonntag 09:00 – 16:00 Uhr.

Update 17. Januar: Über das Wochenende sind 658 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 695,91 pro 100.000 Einwohner. Die kumulierte Anzahl der positiven Fälle mit begründetem Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante liegt jetzt bei 758. Unter den positiv Getesteten ist ein Reiserückkehrer (Jamaica). Außerdem ist an insgesamt 13 Schulen in jeweils einer Klasse jeweils ein Schüler infiziert. An fünf weiteren Schulen trat jeweils ein positiver Corona-Fall in zwei verschiedenen Klassen auf. In drei Kindergärten wurde jeweils ein Mitarbeiter positiv getestet. In fünf weiteren Kindergärten wurde ein Kind positiv getestet. In einem Hort wurde ein Mitarbeiter positiv getestet. In einer bereits betroffenen Asylunterkunft in Fürstenfeldbruck gelten derzeit insgesamt 27 Bewohner als positiv getestet. In einer weiteren, ebenfalls schon von Corona-Fällen betroffenen Unterkunft in Puchheim, gelten derzeit zehn Bewohner als infiziert. In der Kreiskinik werden zwölf Patienten mit Covid-Befund behandelt, drei davon werden beatmet. Zwei Impfungen im Landkreis erhalten haben 64,72 Prozent der Gesamtbevölkerung. Auffrischungsimpfungen erhalten haben 43,28 Prozent. Ab heute müssen alle, die das Impfzentrum, betreten, einen negativen Test vorlegen.

Update 14. Januar: Gegenüber dem Vortag sind 207 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 560,61 pro 100.000 Einwohner. Das ist die höchste Inzidenz, die im Landkreis je erreicht wurde. Bislang betrug der Spitzenwert 558,65 (am 17. November 2021). Die kumulierte Anzahl der positiven Fälle mit begründetem Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante liegt jetzt bei 681. Unter den positiv Getesteten sind vier Reiserückkehrer. An insgesamt neun Schulen wurde in jeweils einer Klasse ein einzelner Schüler und in n einem Hort wurde ein Kind positiv getestet. In einer weiteren Kita ist ein Mitarbeiter infiziert. Die Zahl der infizierten Personen in der Senioren-Einrichtung, über die am 7. Januar 2022 wegen eines größeren Ausbruchsgeschehens berichtet wurde, hat sich weiter erhöht. Aktuell gelten dort 40 Bewohner sowie 20 Mitarbeiter als positiv getestet. Allerdings sei von einer Entspannung der Situation auszugehen, da demnächst bei einigen Bewohnern sowie Mitarbeitern die Isolation endet, sodass diese nicht mehr als infiziert gelten, so das Landratsamt.

Insgesamt sind im Landkreis aktuell vier Senioren-Einrichtungen von Corona-Fällen betroffen. 44 Bewohner gelten als positiv getestet sowie 28 Mitarbeiter. Infiziert sind auch zwei Bewohner einer Asylunterkunft in Bruck. In der Kreisklinik werden elf Personen mit Covid-Befund behandelt, zwei davon werden beatmet. Als im Landkreis doppelt geimpft gelten 64,49 Prozent der Gesamtbevölkerung. Eine Auffrischungsimpfung haben 41,98 Prozent erhalten.

Update 13. Januar: Am Donnerstag meldete das Landratsamt 303 neue Coronafälle gegenüber dem Vortag. Die Inzidenz stieg nach Berechnung des örtlichen Gesundheitsamtes auf 507,27 und liegt damit seit dem 22. November erstmals wieder über der 500er-Marke. Bei insgesamt 635 Fälle gibt es einen begründeten Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante.

Ein Reiserückkehrer aus Kroatien wurde positiv getestet. In Germering an der Theresen-Grundschule wurden zwei Kinder positiv getestet. Es folgen Quarantänemaßnahmen für die ganze Klasse. An vier Schulen wurde in jeweils einer Klasse ein einzelner Schüler positiv getestet. An zwei weiteren Schulen wurde jeweils ein Mitarbeiter positiv getestet. Ein Kind in einer Kita wurde positiv getestet - in einer weiteren Kita ein Mitarbeiter. In einer Asylunterkunft in Puchheim, in der es bereits einen positiven Fall gibt, wurde ein weiterer Bewohner positiv getestet.

Im Klinikum werden aktuell 13 Patienten mit Covid-19-Befund behandelt, zwei von ihnen müssen beatmet werden.

138 746 Bürger haben ihre Erstimpfung erhalten (63,33 Prozent). 140 878 Personen wurden bereits zweimal geimpft (64,31 Prozent). Ihre Auffrischungsimpfung haben insgesamt 90 582 Bürger (41,35 Prozent) erhalten. Die taegesaktuellen Zahlen mit den Infizierten in den Orten findet man hier.

Update 12. Januar: Gegenüber dem Vortag sind 185 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 423,64 pro 100.000 Einwohner. Die kumulierte Anzahl der positiven Fälle mit begründetem Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante liegt bei 558. Unter den positiv Getesteten sind sechs Reiserückkehrer. Außerdem wurde ein Schüler an der Cäcilien-Schule in Bruck positiv getestet, es folgt Quarantäne. Zudem wurde in drei Kitas jeweils ein Kind positiv getestet. Neue Fälle aufgetreten sind außerdem in Asylbewerberunterkünften in Fürstenfeldbruck (einmal vier Bewohner, in einer anderen Unterkunft einer), Olching und Puchheim (je ein Fall). In der Kreisklinik werden 13 Personen mit Covid-Befund behandelt, zwei davon werden beatmet. Als im Landkreis doppelt geimpft gelten 64,15 Prozent der Gesamtbevölkerung. Eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 40,47 Prozent. Angesichts steigender Zahlen gibt es offenbar Überlegungen, die Hotspot-Regelung zu überprüfen.

Update 11. Januar: Das Gesundheitsamt meldet 178 neue Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 420,45 pro 100 000 Einwohner. Die kumulierte Anzahl der positiven Fälle mit begründetem Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante liegt bei 500. Unter den positiv Getesteten sind sieben Reiserückkehrer. An insgesamt drei Schulen ist jeweils in einer Klasse ein Schüler positiv getestet worden. Eine 79-Jährige ist mit Covid-Befund gestorben. In der Kreisklinik werden elf Personen mit Covid-Befund behandelt, drei davon werden beatmet. Als im Landkreis zweifach geimpft gelten 64,05 Prozent der Gesamtbevölkerung. 40,08 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Am Montag kam es wieder zu einer Corona-Demo samt Gegenveranstaltung.

Neue Quarantäneregeln bei Omikron Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat zum 8. Januar 2022 die Quarantänedauer bei bestimmten engen Kontaktpersonen angepasst. Diese Quarantäne-Regeln gelten auch für geimpfte und genesene Kontaktpersonen. Personen, die als enge Kontaktpersonen von positiv getesteten Personen mit Verdacht auf oder bestätigter Omikron-Infektion eingestuft werden, unterliegen einer 10-tägigen Quarantänepflicht. Es besteht die Möglichkeit, sich ab Tag 7 freitesten zu können. Es gilt damit die gleiche Quarantänedauer wie bei anderen Varianten des Corona-Virus. Die Allgemeinverfügung des Landratsamts Fürstenfeldbruck zur Quarantäne von engen Kontaktpersonen der Indexfälle mit begründetem Verdacht mit der besorgniserregenden Variante B 1.1.529 Omikron vom 20.12.2021 wurde deshalb aufgehoben. Die Testung zur vorzeitigen Beendigung der Quarantäne kann mittels eines PCR-Tests oder Antigen-Schnelltests erfolgen. Der PCR-Test oder der Antigen-Schnelltest ist jeweils durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person durchzuführen. Das vorzeitige Ende der Quarantäne wird weiterhin erst wirksam mit der Übermittlung des negativen Testergebnisses an das Landratsamt Fürstenfeldbruck. Der Wortlaut der Allgemeinverfügung ist nachzulesen im Amtsblatt Nr. 01 vom 10.01.2022 unter https://www.lra-ffb.de/amt-service/veroeffentlichungen/amtsblaetter .

Update 10. Januar: Gegenüber Freitag sind 361 neue Corona-Infektionen bekannt geworden. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 388,18 pro 100 000 Einwohner. Die kumulierte Anzahl der positiven Fälle mit begründetem Verdacht auf eine Infektion mit der Omikron-Variante liegt bei 431. Es wurden 34 Reiserückkehrer positiv getestet, genau wie ein Kind in einer Kita und drei Bewohner einer Asylunterkunft in Olching. In der Kreisklinik werden zwölf Personen mit Covid-Befund behandelt, drei davon müssen beatmet werden. Als im Landkreis doppelt geimpft gelten 63,95 Prozent der Gesamtbevölkerung. Auffrischungsimpfungen erhalten haben 39,35 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Update 7. Januar: Das Gesundheitsamt meldet 208 neue Corona-Fälle gegenüber Mittwoch. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 284,5 pro 100 000 Einwohner. Insgesamt gibt es im Landkreis nun 369 Fälle mit begründetem Verdacht auf die Omikron-Variante. Es wurden zehn Reiserückkehrer positiv getestet (zwei aus Österreich, zwei aus Spanien, zwei aus der Schweiz, je einer aus Schweden, Polen, Costa Rica und Bosnien). In einer Kita ist eine Mitarbeiterin infiziert. Zwei Gruppen müssen in Quarantäne. In einem Seniorenheim ist es zu einem größeren Ausbruch gekommen. Dort gelten aktuell 16 Bewohner und fünf Mitarbeiter als positiv getestet. Dabei wurde auch die Omikron-Variante nachgewiesen, so das Landratsamt. Eine Frau (68) ist mit Covid-Befund gestorben. In der Kreisklinik werden neun Patienten mit Covid-Befund behandelt, drei davon müssen beatmet werden.

Von Dienstag auf Mittwoch war die örtlich berechnete Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Fürstenfeldbruck auf 250 gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 178 neue Corona-Fälle. Die Zahl der Omikron-Verdachtsfälle lag zu diesem Zeitpunkt insgesamt bei 303. Sieben Reiserückkehrer waren positiv getestet worden (drei aus Schweden, drei aus Österreich und einer aus Italien). In der Kreisklinik wurden am Mittwoch zehn Patienten mit Covid-Befund behandelt, vier davon mussten beatmet werden. Im Landkreis zweimal geimpft waren zu diesem Zeitpunkt 63,48 Prozent der Gesamtbevölkerung. Auffrischungsimpfungen hatten 37,14 Prozent der Gesamtbevölkerung erhalten. Derzeit findet ein Corona-Gipfel statt.

Hinweis des Gesundheitsamts Weil die Corona-Fallzahlen im Landkreis derzeit wieder deutlich steigen (in den letzten fünf Tagen durchschnittlich knapp 100 gemeldete Fälle pro Tag), folgende Erinnerung: Alle engen Kontaktpersonen, die weder vollständig geimpft noch genesen sind werden gebeten, sich umgehend beim Kontaktermittlungsteam des Gesundheitsamtes Fürstenfeldbruck (CTT) – bevorzugt per E-Mail an Kontakt-CTT@lra-ffb.bayern.de oder alternativ per Telefon unter (08141) 519-6707 – zu melden.

Termine für´s Kinderimpfen Das Impfzentrum Furstenfeldbruck führt an den Wochenenden im Januar in Kooperation mit den Freiwilligen Feuerwehren des Landkreises Kinderimpfaktionen durch. Bei der ersten Impfaktion Anfang Januar bei der Feuerwehr in Furstenfeldbruck konnten bereits 310 Kinder geimpft werden. Die Zweitimpfungen sind dort am 30. Januar geplant. Für Kinder von fünf bis elf ahren kann nach der Registrierung in BayIMCO unter der Hotline-Nummer (08141) 5 19 71 00 ein Termin gebucht werden. Die Hotline ist zu folgenden Zeiten besetzt und wurde vor diesem Hintergrund personell aufge-stockt: Montag (12 bis 19 Uhr), Dienstag (7 bis 14 Uhr), Mittwoch (10 bis 18 Uhr), Donnerstag 8 bis 19 Uhr), Freitag 10 bis 18 Uhr), Samstag 9 bis 17 Uhr, Sonntag 9 bis 16 Uhr.

Die nächsten Kinderimpfaktionen im Landkreis finden wie folgt statt: 9. Januar und 6. Februar jeweils von 9 bis 16 Uhr bei der Feuerwehr Gernlinden (Brucker Str. 7) in Maisach sowie am 16. Januar und 13. Februar jeweils von 9 bis 16 Uhr bei der Feuerwehr Alling (Örtlichkeit wird noch bekannt gegeben) sowie am 23. Januar und 20. Februar jeweils von 9 bis 16 Uhr bei der Feuerwehr Moorenweis in der Turnhalle an der Ammerseestraße.



Update 4. Januar: Das Gesundheitsamt meldet 107 neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis FFB beträgt nach Berechnungen des örtlichen Gesundheitsamts 202,27 pro 100.000 Einwohner. Die Zahl der insgesamt bekannt gewordenen Omikron-Verdachtsfälle liegt nun bei 266. Unter den positiv Getesteten sind 14 Reiserückkehrer (sechs aus Frankreich, drei aus Bosnien, zwei aus der Türkei, zwei aus Ungarn, und einer aus Italien). Aktuell gelten in insgesamt drei verschiedenen Senioren-Einrichtungen ein Bewohner sowie drei Mitarbeiter als positiv getestet. In der Kreisklinik werden neun Personen mit Covid-Befund behandelt, drei davon werden beatmet. Im Landkreis die zweite Impfung erhalten haben 63,42 Prozent der Gesamtbevölkerung. Eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 36,67 Prozent.

Update 3. Januar 2022: Gegenüber dem 30. Dezember (letzte Meldung im Jahr 2021) sind laut Gesundheitsamt 59 neue Corona-Fälle bekannt geworden. Die Sieben-Inzidenz liegt nach örtlicher Berechnung jetzt bei 186,36. Die Zahl der Fälle mit begründetem Verdacht auf die Omikron-Variante steigt von insgesamt 126 am 30. Dezember vergangenen Jahres auf jetzt 230. Dieser Wert ist kumuliert. Das heißt, er bezeichnet alle Omikron-Verdachtsfälle, die bisher im Landkreis aufgetaucht sind. Zuletzt verstorben sind zwei Männer im Alter von 85 und 88 Jahren. In der Kreisklinik werden neun Personen mit Covid-Befund behandelt, vier davon werden beatmet. Ihre zweite Impfung erhalten haben bisher im Landkreis 63,36 Prozent der Gesamtbevölkerung. Das entspricht einer Zahl von 138 799 Personen. Eine Auffrischungsimpfung erhalten haben 36,34 Prozent. Damit wurden insgesamt 79 619 Booster-Spritzen gesetzt.

Update 30. Dezember (Übertrag aus dem alten Ticker): Das Landratsamt meldete am Donnerstag 59 neue Corona-Infektionen. Die vom Gesundheitsamt berechnete Sieben-Tage-Inzidenz lag bei 160,45. Bisher wurden 126 Omikron-Verdachtsfälle gezählt. In der Kreisklinik werden neun Covid-Patienten behandelt. Vier von ihnen müssen beatmet werden. Zwei Impfungen haben bisher 138 493 Menschen bekommen. Das entspricht einer Quote von 63,22 Prozent. Eine Auffrischungsimpfung haben sich 77 997 Menschen im Landkreis geben lassen. Die Quote liegt hier bei 35,60 Prozent.